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Евгения Евсеева
Деньги

«Сбер» начал обменивать наличные рубли на наличную валюту в банкоматах — карта банка не нужна

Пока — в банкоматах в московских аэропортах.

Источник: «Сбер»
Источник: «Сбер»
  • Для обмена доступны доллары, дирхамы, юани и рубли, сообщил «Сбер». Воспользоваться услугой можно в банкоматах, расположенных в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово.
  • Позже валютные банкоматы появятся в торговых центрах, аэропортах и «других популярных местах» в 30 населённых пунктах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Самару и другие города.
  • Для обмена валюты карта «Сбера» не нужна, воспользоваться услугой может любой желающий. Лимит на одну операцию — 40 тысяч рублей или эквивалент в валюте. Система сама посчитает курс и итоговую сумму.
  • В банке обещают, что к августу 2026 года функция появится у 255 банкоматов «Сбера», а к концу года количество таких устройств вырастет до 500. Все валютные банкоматы можно посмотреть на интерактивной карте.
  • Обмен валюты через банкоматы есть, например, у «Т-Банка»: можно внести иностранные деньги через банкомат — они зачислятся в рублях. Также устройство выдаёт валюту, списывая рубли со счёта.

#новости #сбер

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