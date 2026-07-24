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Артур Томилко
Деньги

День 1612: участники рынка онлайн-торговли попросили правительство создать единый механизм поддержки продавцов на маркетплейсах

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 24 июля 2026 года:

  • Доллар — 78,4 рубля (на 8 копеек меньше, чем 23 июля).
  • Евро — 89,44 рубля (на 16 копеек меньше).
  • Юань — 11,58 рубля (без изменений).

BTC на 9:15 мск стоит $65,3 тысячи, ETH — $1880, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением создать единый механизм поддержки продавцов на маркетплейсах, пострадавших из-за атак на склады, узнал «Ъ». Речь идет о признании официального статуса пострадавших предпринимателей и запуске для них набора льгот. Среди обсуждаемых мер — прямые выплаты, кредитные каникулы и реструктуризация займов, перенос сроков уплаты налогов, мораторий на штрафы, а также смягчение условий работы на маркетплейсах, включая снижение комиссий, логистических тарифов и упрощение вывоза товаров со складов. По словам собеседника газеты, инициатива АПЭТ — часть масштабной кампании по сбору предложений о мерах поддержки продавцов.

Интерес россиян к иностранным мессенджерам после резкого скачка в начале 2026 года замедлился, но не исчез, пишет «Ъ». По данным «МТС AdTech», во втором квартале рост загрузок приложений замедлился с 50% до 26% по сравнению с первым кварталом. Наибольший прирост аудитории показал турецкий мессенджер BiP: за апрель-июнь количество уникальных пользователей из России (MAU) увеличилось на 120% относительно начала года и достигло 4,3 млн.

Какие есть проблемы и трудности

После удара беспилотника утром 24 июля 2026 года на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти начался пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Маркетплейс также заявил о приостановке работы логистического центра в Шушарах «в соответствии с требованиями безопасности».

Контекст

«Кофемания» за год закрыла около четверти заведений — их общее число сократилось с 55 до 42, следует из данных CORE.XP. При этом эксперты отмечают, что сам по себе факт сокращения сети не свидетельствует о проблемах: в текущих условиях общепит отказывается от «слабых» точек, чтобы сконцентрировать ресурсы на более прибыльных локациях.

Ввод 46,4% строящихся в Москве и Подмосковье складских площадей может быть перенесен на 2027 год, прогнозируют в IBC Real Estate. Девелоперы откладывают проекты из-за охлаждения спроса. Однако вскоре новые объекты могут потребоваться Wildberries и выходящим в Россию китайским компаниям, указывают аналитики.

Новости предыдущего дня, 23 июля — здесь.

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