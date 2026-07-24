День 1612: участники рынка онлайн-торговли попросили правительство создать единый механизм поддержки продавцов на маркетплейсах

«Кофемания» за год закрыла около четверти заведений — их общее число сократилось с 55 до 42, следует из данных CORE.XP. При этом эксперты отмечают, что сам по себе факт сокращения сети не свидетельствует о проблемах: в текущих условиях общепит отказывается от «слабых» точек, чтобы сконцентрировать ресурсы на более прибыльных локациях.