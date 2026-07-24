День 1612: участники рынка онлайн-торговли попросили правительство создать единый механизм поддержки продавцов на маркетплейсах

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением создать единый механизм поддержки продавцов на маркетплейсах, пострадавших из-за атак на склады, узнал «Ъ». Речь идет о признании официального статуса пострадавших предпринимателей и запуске для них набора льгот. Среди обсуждаемых мер — прямые выплаты, кредитные каникулы и реструктуризация займов, перенос сроков уплаты налогов, мораторий на штрафы, а также смягчение условий работы на маркетплейсах, включая снижение комиссий, логистических тарифов и упрощение вывоза товаров со складов. По словам собеседника газеты, инициатива АПЭТ — часть масштабной кампании по сбору предложений о мерах поддержки продавцов.