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Данила Бычков
Деньги

«Золотая Корона» после включения в санкционный список ЕС перестала переводить деньги в Грузию — «Код Дурова»

«Цифра банк», который также попал под санкции, ограничил переводы в Казахстан.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • В приложении Korona Pay Грузия пропала из списка стран, в которые можно перевести деньги, хотя до этого была одним из «ключевых» направлений, пишет «Код Дурова». По данным Frank Media, переводы в Беларусь и Казахстан также оказались недоступны.
  • В списке стран, куда можно совершить перевод из России через Korona Pay, остались только Узбекистан, Турция, Кыргызстан и Азербайджан.
  • Оператор системы «Золотая Корона», РНКО «Платёжный центр», попал в 21-й пакет санкций ЕС — всего в него внесли более 90 российских банков, в том числе «Яндекс Банк», «Точка Банк», «Озон Банк», «WB Банк» и «МТС Банк».
  • Переводы «Цифра банка» в Казахстан также оказались заморожены, отмечает «Код Дурова» со ссылкой на уведомление, которое получили клиенты «Фридом Финанс Казахстан». «Цифра банк» тоже попал под санкции ЕС.
  • В какие ещё страны «Золотая Корона» и «Цифра банк» перестали переводить деньги — не уточняют. В компаниях ситуацию пока не комментировали.
Артур Томилко
Право
В 21-й пакет санкций ЕС вошли «Яндекс Банк», «Точка Банк», «Озон Банк», «WB Банк» и ещё 94 российских банка
Обновлено в 11:15 мск
В «Точка Банке» заявили, что санкции не повлияют на «устойчивость компании» и обслуживание клиентов. В «Ozon Банке» сообщили, что продолжают работать в обычном режиме. «Золотая Корона» и «Цифра банк» перестали переводить деньги в Грузию и ряд других стран, пишет «Код Дурова».

А также юрлица, связанные с платёжной системой А7.

  • Евросоюз опубликовал полный список лиц и компаний, которые вошли в 21-й пакет антироссийских санкций. Среди них — 48 физлиц и 170 юрлиц, в том числе 98 банков и две некоммерческие организации.

#новости #золотаякорона

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