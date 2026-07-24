«Золотая Корона» после включения в санкционный список ЕС перестала переводить деньги в Грузию — «Код Дурова»

В 21-й пакет санкций ЕС вошли «Яндекс Банк», «Точка Банк», «Озон Банк», «WB Банк» и ещё 94 российских банка

Обновлено в 11:15 мск В «Точка Банке» заявили, что санкции не повлияют на «устойчивость компании» и обслуживание клиентов. В «Ozon Банке» сообщили , что продолжают работать в обычном режиме. «Золотая Корона» и «Цифра банк» перестали переводить деньги в Грузию и ряд других стран, пишет «Код Дурова».