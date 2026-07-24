«Золотая Корона» после включения в санкционный список ЕС перестала переводить деньги в Грузию — «Код Дурова»

«Цифра банк», который также попал под санкции, ограничил переводы в Казахстан.Источник: РБКВ приложении Korona Pay Грузия пропала из списка стран, в которые можно перевести деньги, хотя до этого была одним из «ключевых» направлений, пишет «Код Дурова». По данным Frank Media, переводы в Беларусь и Казахстан также оказались недоступны.В списке стран, куда можно совершить перевод из России через Korona Pay, остались только Узбекистан, Турция, Кыргызстан и Азербайджан.Оператор системы «Золотая Корона», РНКО «Платёжный центр», попал в 21-й пакет санкций ЕС — всего в него внесли более 90 российских банков, в том числе «Яндекс Банк», «Точка Банк», «Озон Банк», «WB Банк» и «МТС Банк».Переводы «Цифра банка» в Казахстан также оказались заморожены, отмечает «Код Дурова» со ссылкой на уведомление, которое получили клиенты «Фридом Финанс Казахстан». «Цифра банк» тоже попал под санкции ЕС.В какие ещё страны «Золотая Корона» и «Цифра банк» перестали переводить деньги — не уточняют. В компаниях ситуацию пока не комментировали.Артур ТомилкоПраво08:10В 21-й пакет санкций ЕС вошли «Яндекс Банк», «Точка Банк», «Озон Банк», «WB Банк» и ещё 94 российских банка Обновлено в 11:15 мскВ «Точка Банке» заявили, что санкции не повлияют на «устойчивость компании» и обслуживание клиентов. В «Ozon Банке» сообщили, что продолжают работать в обычном режиме. «Золотая Корона» и «Цифра банк» перестали переводить деньги в Грузию и ряд других стран, пишет «Код Дурова».А также юрлица, связанные с платёжной системой А7. Евросоюз опубликовал полный список лиц и компаний, которые вошли в 21-й пакет антироссийских санкций. Среди них — 48 физлиц и 170 юрлиц, в том числе 98 банков и две некоммерческие организации.#новости #золотаякорона