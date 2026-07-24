ЦБ снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых

Это десятое снижение подряд.Источник: Wikipedia«Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами», — объяснил регулятор.Устойчивый рост цен снизился, но остаётся в диапазоне 4-5% в пересчёте на год. Темп кредитования немного замедлился.Основные проинфляционные риски связаны со «значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях».Во втором квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5% в пересчёте на год после 8,7% в первом квартале 2026-го и 4,3% в четвёртом квартале 2025-го. На ценовую динамику «значимо влияли» волатильные позиции. Среди них — «топливо и плодоовощная продукция».Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.Экономика росла умеренными темпами. Основной вклад в рост внёс потребительский спрос. Было «некоторое восстановление» инвестиционной активности, но в целом она осталась сдержанной.Следующее заседание регулятора по ключевой ставке запланировано на 11 сентября 2026 года.Динамика ключевой ставки с 2013 года. Скриншот vc.ru Большинство аналитиков, опрошенных «Ведомостями» и РБК, прогнозировали, что ЦБ сохранит ключевую ставку. Причины — «рост инфляционных ожиданий населения и сохраняющееся давление со стороны топливного рынка».Средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках в июле 2026 года составила 12,83% годовых.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.ЦБ начал цикл снижения ставки в июне 2025 года. Тогда регулятор понизил её до 20% после четырёхмесячного сохранения на уровне 21%. Затем ставку опускали ещё девять раз подряд, в марте 2026 года — до 15%, в апреле — до 14,5%, в июне — до 14,25%.Артур ТомилкоМнения11 июняЗампред ЦБ Алексей Заботкин: жёсткая денежно-кредитная политика и высокая ключевая ставка соответствуют «текущим обстоятельствам» А смягчение позиции ЦБ приведёт к разгону инфляции и замедлению экономического роста. #новости #цб #ключеваяставка