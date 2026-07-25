День 1613: логистический объект Wildberries в Екатеринбурге приостановил работу, но не пострадал

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: Telegram-канал пресс-службы RWB Курсы, биржи, банкиКурсы ЦБ на 25 июля 2026 года:Доллар — 78,03 рубля (на 37 копеек меньше, чем 24 июля).Евро — 88,89 рубля (на 55 копеек меньше).Юань — 11,50 рубля (на 8 копеек меньше).BTC на 11:15 мск стоит $63,9 тысячи, ETH — $1852, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.КонтекстНа логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности, сообщила пресс-служба RWB. Работа временно приостановлена. Логистический комплекс не пострадал.Основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики: «задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить качество работы на площадке».РБК рассказывает, когда и как бензин начал возвращаться на АЗС и что происходит на заправках крупнейших нефтяных компаний и независимых сетей.Темпы роста зарплат во втором полугодии 2026-го будут выше средних по рынку и выше официальной инфляции в российском ритейле, медицине и логистике, спрогнозировали для «РИА Новости» аналитики SuperJob.Накануне британская Reckitt Benckiser (бренды Finish, Vanish и другие) договорилась о продаже российского бизнеса в сегменте бытовой химии группе «Арнест». Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил в беседе с «Ъ» справедливую стоимость проданных активов Reckitt в 12-14 млрд рублей.Новости предыдущего дня, 24 июля — здесь.#редакция