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Таня Боброва
Деньги

The Boring Company Илона Маска ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке около $20 млрд — WSJ

В 2022 году инвесторы оценивали компанию в $5,7 млрд.

Источник: The Boring Company
Источник: The Boring Company
  • The Boring Company ведёт переговоры о привлечении около $4 млрд, рассказали источники The Wall Street Journal, знакомые с деталями. Раунд пока не закрыт, его условия могут измениться, уточняет издание.
  • Оценка в ходе раунда может составить $20 млрд, добавили собеседники. Для сравнения: в 2022 году The Boring Company привлекла $675 млн при оценке в $5,7 млрд. Президент компании Стив Дэвис не ответил на запрос газеты о комментарии.
  • The Boring Company строит подземную сеть тоннелей, по которым можно передвигаться на автомобилях. У неё уже есть, например, сеть LVCC Loop в Лас-Вегасе, по которой пассажиры перемещаются на Tesla в Las Vegas Convention Center и обратно, уточняет WSJ.
  • Летом 2025 года The Boring Company анонсировала строительство тоннеля для машин под Нэшвиллом в США. Строительство профинансирует сама компания и «частные партнёры».
  • В 2026-м компания подписала соглашение с властями ОАЭ о начале строительства тоннеля Dubai Loop в Дубае. Протяжённость пилотного маршрута составит 6,4 км. Кто будет финансировать проект, неизвестно, добавляет газета.

#новости #theboringcompany