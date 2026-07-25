The Boring Company Илона Маска ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке около $20 млрд — WSJ

В 2022 году инвесторы оценивали компанию в $5,7 млрд.Источник: The Boring CompanyThe Boring Company ведёт переговоры о привлечении около $4 млрд, рассказали источники The Wall Street Journal, знакомые с деталями. Раунд пока не закрыт, его условия могут измениться, уточняет издание.Оценка в ходе раунда может составить $20 млрд, добавили собеседники. Для сравнения: в 2022 году The Boring Company привлекла $675 млн при оценке в $5,7 млрд. Президент компании Стив Дэвис не ответил на запрос газеты о комментарии.The Boring Company строит подземную сеть тоннелей, по которым можно передвигаться на автомобилях. У неё уже есть, например, сеть LVCC Loop в Лас-Вегасе, по которой пассажиры перемещаются на Tesla в Las Vegas Convention Center и обратно, уточняет WSJ.Летом 2025 года The Boring Company анонсировала строительство тоннеля для машин под Нэшвиллом в США. Строительство профинансирует сама компания и «частные партнёры».В 2026-м компания подписала соглашение с властями ОАЭ о начале строительства тоннеля Dubai Loop в Дубае. Протяжённость пилотного маршрута составит 6,4 км. Кто будет финансировать проект, неизвестно, добавляет газета.#новости #theboringcompany