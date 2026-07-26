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Таня Боброва
Деньги

День 1614: запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года, заявил Новак

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: pnsk-online.ru
Источник: pnsk-online.ru

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 25-27 июля 2026 года:

  • Доллар — 78,03 рубля (на 37 копеек меньше, чем 24 июля).
  • Евро — 88,89 рубля (на 55 копеек меньше).
  • Юань — 11,50 рубля (на 8 копеек меньше).

BTC на 12:00 мск стоит $64,4 тысячи, ETH — $1880, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

«РБК Инвестиции» собрали прогнозы аналитиков по курсу доллара к рублю на август 2026 года. Прогнозы разнятся — от 76 рублей до 82 рублей за доллар.

Контекст

Запрет на экспорт бензина из России будет продлён до конца 2026 года, заявил вице-премьер Александр Новак. Запрет на экспорт дизеля отменят «по мере восстановления рынка».

Новости предыдущего дня, 25 июля — здесь.

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