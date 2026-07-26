День 1614: запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года, заявил Новак

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: pnsk-online.ruКурсы, биржи, банкиКурсы ЦБ на 25-27 июля 2026 года:Доллар — 78,03 рубля (на 37 копеек меньше, чем 24 июля).Евро — 88,89 рубля (на 55 копеек меньше).Юань — 11,50 рубля (на 8 копеек меньше).BTC на 12:00 мск стоит $64,4 тысячи, ETH — $1880, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.«РБК Инвестиции» собрали прогнозы аналитиков по курсу доллара к рублю на август 2026 года. Прогнозы разнятся — от 76 рублей до 82 рублей за доллар.КонтекстЗапрет на экспорт бензина из России будет продлён до конца 2026 года, заявил вице-премьер Александр Новак. Запрет на экспорт дизеля отменят «по мере восстановления рынка».Новости предыдущего дня, 25 июля — здесь.#редакция