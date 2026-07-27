День 1615: число заказов иностранной электроники в первой половине 2026-го выросло на 28%

Конституционный суд отказался удовлетворить жалобу москвича, который оспаривал законность правительственных постановлений о ставках утилизационного сбора на ввоз автомобилей. Предмет спора — покупка внедорожника, за который, как считал заявитель, ему ошибочно пришлось уплатить 1,28 млн рублей сборов вместо 5,2 тысячи рублей. Автовладелец жаловался, что постановление правительства о сборах фактически представляет собой вид налога и имеет обратную силу, что противоречит Конституции. Суд пришёл к выводу, что владелец внедорожника сам допустил ошибку, подав расчёт утильсбора слишком поздно, а правительство ничего не нарушило.