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Артур Томилко
Деньги

День 1615: число заказов иностранной электроники в первой половине 2026-го выросло на 28%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ъ»
Фото «Ъ»

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 25-27 июля 2026 года:

  • Доллар — 78,03 рубля (на 37 копеек меньше, чем 24 июля).
  • Евро — 88,89 рубля (на 55 копеек меньше).
  • Юань — 11,50 рубля (на 8 копеек меньше).

BTC на 7:40 мск стоит $65,23 тысячи, ETH — $1953, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Российские банки в первой половине 2026-го сократили выплаты кешбэка клиентам на 10% год к году, подсчитали в ВТБ. Общий объём выплат составил около 200 млрд рублей. В эту сумму вошли как прямые возмещения трат рублями, так и бонусные баллы или другие поощрения. На фоне инфляции и охлаждения потребительского спроса банки оптимизируют бюджеты: вместо массового повышения кешбэка делают ставку на целевые акции.

Кто и как адаптируется

Конституционный суд отказался удовлетворить жалобу москвича, который оспаривал законность правительственных постановлений о ставках утилизационного сбора на ввоз автомобилей. Предмет спора — покупка внедорожника, за который, как считал заявитель, ему ошибочно пришлось уплатить 1,28 млн рублей сборов вместо 5,2 тысячи рублей. Автовладелец жаловался, что постановление правительства о сборах фактически представляет собой вид налога и имеет обратную силу, что противоречит Конституции. Суд пришёл к выводу, что владелец внедорожника сам допустил ошибку, подав расчёт утильсбора слишком поздно, а правительство ничего не нарушило.

Компании взяли паузу в размещениях облигаций вслед за Минфином, пишет «Ъ». За неделю состоялось лишь два размещения корпоративных облигаций на сумму 53 млрд рублей — в пять раз меньше результата недельной давности.

Контекст

Число заказов иностранной электроники в первой половине 2026-го выросло на 28% год к году, следует из данных CDEK.Shopping. Самым популярным брендом остается Apple с долей 28,59% заказов. При этом средний чек снизился на 17%, до 45,9 тысячи рублей. Участники рынка связывают рост трансграничной торговли с развитием маркетплейсов.

Количество ликвидаций гостиничных компаний в России с начала 2026 года выросло на 21,8%, а число регистраций новых уменьшилось на 5,6%, подсчитали в «Контур.Фокусе». Сфера теряет инвестиционную привлекательность на фоне сокращения спроса: качественные отели сталкиваются с падением загрузки и вынуждены снижать стоимость размещения.

Новости предыдущего дня, 26 июля — здесь.

#редакция

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