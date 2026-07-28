X полноценно запустила банковский сервис X Money в США для подписчиков Premium и Premium+

Он позволяет хранить и переводить деньги, а также расплачиваться за покупки. Скриншот vc.ru X Money начали тестировать в США в июне 2026 года — сначала присоединиться к нему можно было только по приглашению. Теперь он доступен всем подписчикам Premium и Premium+ в стране, сообщила соцсеть.Банковский сервис разработали вместе с Cross River Bank и Visa. Виртуальная карта добавляется в X Money автоматически, физическую металлическую надо заказывать — на ней будет отображаться полное имя пользователя и его никнейм из X. По желанию последний можно не указывать.X Money позволяет оплачивать покупки, снимать деньги в банкоматах, переводить донаты авторам, инвестировать и хранить деньги на счёте.Сервис предлагает 3% кешбэка и ставку от 3,92% до 6% по вкладу — чтобы получить максимальную, нужно выполнить «определённые условия».Впервые о том, что X задумалась о банковских картах и сервисе для инвестиций на площадке, летом 2025 года рассказала Financial Times бывшая глава соцсети Линда Яккарино.В апреле 2026-го Bloomberg писало, что глава SpaceX Илон Маск считает запуск банковского сервиса ключевым шагом для создания «суперприложения» по аналогии с китайским WeChat. Издание также сообщало, что xAI нанимает банкиров для обучения ИИ-моделей семейства Grok инвестициям, работе с облигациями, анализу финансового и крипторынка.#новости #x #xmoney