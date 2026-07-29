Reuters: Wildberries обсуждает с властями выделение помощи в виде кредитов и льгот — основным источником поддержки может стать ВТБ

По данным «Ъ», маркетплейс также начал искать складские площади в Казахстане. Фото Reuters Российское правительство прорабатывает варианты помощи Wildberries после череды атак беспилотников на склады маркетплейса, рассказали осведомлённые источники Reuters.По словам одного из них, Wildberries «находится в сложной ситуации» и компании, вероятно, «придётся обратиться» за государственной поддержкой, чтобы продолжить работу.Ещё один собеседник сообщил, что глава маркетплейса Татьяна Ким обсуждает с властями возможные варианты помощи. Среди них — налоговые льготы, субсидии и льготные кредиты для Wildberries и продавцов.Источники также добавили, что поддержку компании могут оказать через государственные банки, «ключевую роль» может сыграть партнёр маркетплейса ВТБ.О том, что правительство ведёт с Wildberries диалог по поводу выделения поддержки, 28 июля 2026 года говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Деталей обсуждений он не привёл, но отметил, что конкретных решений пока нет.Помимо этого, Wildberries начала поиск свободных складских площадей в Казахстане, пишет «Ъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. Так компания хочет обезопасить часть своих объектов от ударов БПЛА, пояснили они.По словам собеседников газеты, Wildberries готов арендовать в Казахстане до 100 тысяч м². Однако эксперты указывают, что единого вакантного склада такой площади в стране нет, а всего на местном рынке свободного около 130 тысяч м², но они распределены по разным городам.В пресс-службе RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) заявили, что маркетплейс ведёт плановую работу по строительству логистических объектов в странах присутствия. В частности, в Алматы строят объект площадью более 100 тысяч м². Ещё один — на 160 тысяч м² — возводят в Астане.Тая СиринаЛичный опыт22 июля«Самое тяжёлое — не пожар, а ощущение, что не можешь влиять на правила игры, но все риски на тебе»: как атаки на склады Wildberries сказались на продавцах и их бизнесе Поговорили с предпринимателями об убытках, планах на будущее и ожиданиях от маркетплейса.Утром 18 июля 2026 года Wildberries сообщил об атаке на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи.В ночь на 22 июля атаковали также логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. 24 июля — склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленобласть) и в Симферополе.Глава маркетплейса Татьяна Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам. Среди первых мер поддержки называли скидки на хранение и транзитные поставки на региональные склады, отсрочки погашения долгов от «WB Банка».Опрошенные Forbes эксперты оценивали потери продавцов из-за атаки на склады в Котовске и Электростали в 150-235 млрд рублей. По словам собеседников «Ъ», восстановление этих логистических центров потребует ещё от 21,5 млрд до 35,8 млрд рублей.#новости #wildberries