Отчёт Ozon за квартал: выручка выросла на 47% и составила 334,2 млрд рублей, чистая прибыль — 10,1 млрд рублей

Против 359 млн рублей во втором квартале 2025 года. Скриншот vc.ru Ozon опубликовал неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2026 года. Общая выручка выросла на 47% год к году — до 334,2 млрд рублей.Чистая прибыль — 10,1 млрд рублей по сравнению с 4,5 млрд рублей в первом квартале 2026-го и 359 млн рублей во втором квартале 2025-го. Причина — рост операционной прибыли и прибыль от курсовых разниц на 2,7 млрд рублей.Скорректированная EBITDA по всей группе — прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — выросла на 48%, до 57,9 млрд рублей.Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) увеличился на 37%, до 1,3 трлн рублей. Число активных покупателей выросло на 14% год к году, до 69,2 млн пользователей.Выручка финтех-направления Ozon выросла на 50%, до 56,6 млрд рублей. Прибыль до налогообложения — на 48%, до 18,8 млрд рублей.#новости #ozon #отчётности