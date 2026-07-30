Квартальный отчёт Meta*: выручка выросла на 28%, до $60,8 млрд, но свободный денежный поток сократился на 91% из-за расходов на ИИ

Акции компании на премаркете упали на 9%.Источник: BloombergСвободный денежный поток Meta* во втором квартале 2026 года сократился на 91% год к году — с $8,55 млрд до $784 млн, минимального уровня с 2022-го, пишет Reuters.Meta* также повысила нижнюю границу прогноза капитальных расходов на 2026 год. Компания потратит от $130 млрд до $145 млрд против прежнего диапазона диапазона $125-145 млрд. В первую очередь деньги идут на вычислительные мощности и строительство дата-центров для ИИ, а также разработку собственных моделей.Выручка Meta* во втором квартале 2026-го выросла на 28% год к году и достигла $60,8 млрд, превысив прогноз аналитиков в $60,3 млрд. Чистая прибыль снизилась на 14% — с $18,3 млрд до $15,8 млрд. Число ежедневных активных пользователей сервисов компании увеличилось на 3%, до 3,6 млрд.По словам гендиректора Meta* Марка Цукерберга, инвестиции в ИИ со временем окупятся за счёт новых продуктов, платных ИИ-моделей, подписок и продажи вычислительных мощностей другим компаниям. Акции компании на премаркете 30 июля 2026 года упали на 9%, до $533 за бумагу.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta