ЦБ согласовал для россиян возможность пополнения счёта наличными через банкомат любого банка по СБП

Такой сервис регулятор анонсировал в декабре 2025 года.В Системе быстрых платежей (СБП) появится сервис, который позволит россиянам внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счёт в другом банке. Соответствующее указание ЦБ зарегистрировал Минюст, сообщил регулятор.Решение о внедрении услуги банки будут принимать сами. Согласно документу, суммы пополнения ограничат: не больше 25 тысяч рублей за операцию, 50 тысяч рублей за сутки, 200 тысяч рублей за календарный месяц. Норма вступит в силу с 1 октября 2026 года.Также через СБП станет проще оплачивать детские сады, кружки и секции, налоги и штрафы и совершать другие платежи в пользу государства, рассказали в ЦБ. Банки обяжут предоставлять клиентам эту возможность на сайтах государственных и муниципальных услуг, профильных ведомств и в местах обслуживания граждан бюджетными организациями.Для крупнейших банков это станет обязательным с 1 апреля 2027 года. В списке системно значимых находятся 12 кредитных организаций. Для банков с универсальной лицензией — с 1 октября 2027 года. Некоторые банки уже оказывают услугу по собственному желанию, отметил регулятор.#новости #цб