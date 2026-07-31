День 1619: Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создать компенсационные фонды для возмещения убытков от чрезвычайных ситуаций

Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создать компенсационные фонды, для возмещения убытков в случае их утраты или повреждения. Помимо этого, организация предлагает рассмотреть меры поддержки поставщиков в кризисных ситуациях: установить предельный размер комиссий для продавцов, работающих по модели FBS (самостоятельное хранение и отгрузка товара), предоставить льготные тарифы российским производителям, включённым в реестр промышленной продукции, а также выровнять комиссии для отечественных и иностранных игроков.