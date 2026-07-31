День 1619: Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создать компенсационные фонды для возмещения убытков от чрезвычайных ситуаций

Минфин подготовил поправки к закону об ОСАГО, которые затруднят возможность для автовладельцев получать по судам страховые выплаты сверх установленного лимита в 400 тысяч рублей за имущественный ущерб. Поводом стало решение Конституционного суда по делу «Т-Страхования» и рост объёма «сверхлимитных» выплат, который, по оценке страховщиков, создаёт угрозу для рынка и может привести к подорожанию полисов.