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Артур Томилко
Деньги

День 1619: Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создать компенсационные фонды для возмещения убытков от чрезвычайных ситуаций

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «РИА Новости» 
Источник: «РИА Новости» 

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 30 июля 2026 года:

  • Доллар — 79,86 рубля (на 50 копеек больше, чем 30 июля).
  • Евро — 90,88 рубля (на 67 копеек больше).
  • Юань — 11,82 рубля (на 10 копеек больше).

BTC на 8:00 мск стоит $64,3 тысячи, ETH — $1906, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создать компенсационные фонды, для возмещения убытков в случае их утраты или повреждения. Помимо этого, организация предлагает рассмотреть меры поддержки поставщиков в кризисных ситуациях: установить предельный размер комиссий для продавцов, работающих по модели FBS (самостоятельное хранение и отгрузка товара), предоставить льготные тарифы российским производителям, включённым в реестр промышленной продукции, а также выровнять комиссии для отечественных и иностранных игроков.

Торгово-промышленная палата (ТПП) попросила Минпромторг ужесточить контроль за локализацией электроники. Речь о случаях, когда производители выдают иностранные решения за российские и попадают в реестр отечественной продукции. ТПП предлагает увязать предоставление налоговых льгот с подтверждённым использованием отечественной электронной компонентной базы, а также ввести административную и уголовную ответственность «за нарушения требований национального режима закупок».

Минфин подготовил поправки к закону об ОСАГО, которые затруднят возможность для автовладельцев получать по судам страховые выплаты сверх установленного лимита в 400 тысяч рублей за имущественный ущерб. Поводом стало решение Конституционного суда по делу «Т-Страхования» и рост объёма «сверхлимитных» выплат, который, по оценке страховщиков, создаёт угрозу для рынка и может привести к подорожанию полисов.

Контекст

Безработица в России по итогам второго квартала 2026 года составила 2,2%, следует из данных Росстата. На фоне стабильной занятости замедляется прирост доходов: за январь-май реальные зарплаты в годовом выражении увеличились на 7,2%. При этом в ближайшей перспективе компании на фоне снижения спроса могут активизировать усилия по сокращению расходов на персонал, показал опрос РСПП.

Российский рынок автолизинга во втором квартале 2026 года вырос на 6% по числу переданных в лизинг транспортных средств, следует из данных «Газпромбанк Автолизинга» и маркетингового агентства НАПИ. Положительный результат обеспечили выдачи подержанной техники, которые выросли на 30%, при этом выдачи новой сократились на 4%.

Новости предыдущего дня, 30 июля — здесь.

#редакция

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