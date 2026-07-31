Wildberries, Ozon, МТС и «Яндекс» заинтересовались покупкой доли в операторе платёжной системы «Мир» — «Эксперт»

Окончательное решение будет зависеть от оценки НСПК и условий сделки, говорят источники издания.Источник: ЦБОб интересе Wildberries (группа RWB), Ozon, МТС и «Яндекса» в покупке доли в Национальной системе платёжных карт (НСПК, оператор «Мира») рассказал близкий к ЦБ источник «Эксперта» и подтвердили три собеседника, знакомые с позициями компаний.По их словам, окончательное решение будет зависеть от оценки НСПК, условий сделки и набора корпоративных прав новых акционеров.Близкий к RWB источник уточнил: компания рассматривает покупку как «стратегическую инвестицию». У Wildberries есть партнёрство с ВТБ — если госбанк сам будет участвовать в сделке, вхождение маркетплейса в капитал НСПК может «быть излишним», добавляет издание.«Эксперт» отмечает, что у каждой из указанных компаний есть свой банк: «WB Банк», «Ozon Банк», «МТС Банк» и «Яндекс Банк». Получив долю в НСПК, банки и маркетплейсы смогут совместно с ЦБ обсуждать развитие платёжных инструментов, правила доступа к инфраструктуре, условия конкуренции и сервисы.Wildberries, МТС и «Яндекс» отказались от комментариев Forbes, в Ozon не ответили на запрос издания на момент выхода материала. В ЦБ, который владеет 100% акций АО «НСПК», тоже пока не ответили.Глава департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина говорила в начале июля 2026 года, что сделка по продаже доли в НСПК может состояться в 2027 году. Пока регулятор находится «на стадии общения с участниками рынка», говорить «о конкретных предложениях» можно будет, когда «на руках будет оценка рыночной стоимости».В июне 2026 года источники РБК говорили, что ЦБ отказал «Сберу», «Т-Банку» и «Альфа-банку» в создании альтернативной платёжной системы, но якобы предложил им поучаствовать в акционировании НСПК.#новости