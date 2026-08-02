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Евгения Евсеева
Деньги

День 1621: очередная атака на склад Wildberries и смена руководства в одёжном ритейлере Guess

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Wikipedia 
Источник: Wikipedia 

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 1-3 августа 2026 года:

  • Доллар — 79,46 рубля (на 40 копеек меньше, чем 31 июля).
  • Евро — 91,19 рубля (на 31 копейку больше).
  • Юань — 11,76 рубля (на 6 копеек меньше).

BTC на 18:22 мск стоит $63,06 тысячи, ETH — $1856, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Guess сменил руководство в России. Вместо Ирины Самсоновой, работающей в S&P и других корпорациях, компанию возглавит Олег Силюк. Ранее он управлял российским бизнесом производителя игрушек Hasbro.

Какие есть проблемы и трудности

Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад в Самарской области. В здании начался пожар, пострадавших нет.

Контекст

Небольшие блоки до 500 м² в январе-июне 2026 года сформировали 29% всего объёма сделок по продаже офисов в Москве, 157 тысяч м². Такие подсчёты приводят в Bright Rich | CORFAC International и West Wind Group. Годом ранее доля небольших офисов была 12%.

Новости предыдущего дня, 1 августа — здесь.

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