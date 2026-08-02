День 1621: очередная атака на склад Wildberries и смена руководства в одёжном ритейлере Guess

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: Wikipedia Курсы, биржи, банкиКурсы ЦБ на 1-3 августа 2026 года:Доллар — 79,46 рубля (на 40 копеек меньше, чем 31 июля).Евро — 91,19 рубля (на 31 копейку больше).Юань — 11,76 рубля (на 6 копеек меньше).BTC на 18:22 мск стоит $63,06 тысячи, ETH — $1856, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Кто и как адаптируетсяGuess сменил руководство в России. Вместо Ирины Самсоновой, работающей в S&P и других корпорациях, компанию возглавит Олег Силюк. Ранее он управлял российским бизнесом производителя игрушек Hasbro.Какие есть проблемы и трудностиWildberries сообщил об атаке беспилотников на склад в Самарской области. В здании начался пожар, пострадавших нет. КонтекстНебольшие блоки до 500 м² в январе-июне 2026 года сформировали 29% всего объёма сделок по продаже офисов в Москве, 157 тысяч м². Такие подсчёты приводят в Bright Rich | CORFAC International и West Wind Group. Годом ранее доля небольших офисов была 12%.Новости предыдущего дня, 1 августа — здесь.#редакция