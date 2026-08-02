День 1621: очередная атака на склад Wildberries и смена руководства в одёжном ритейлере Guess

Небольшие блоки до 500 м² в январе-июне 2026 года сформировали 29% всего объёма сделок по продаже офисов в Москве, 157 тысяч м². Такие подсчёты приводят в Bright Rich | CORFAC International и West Wind Group. Годом ранее доля небольших офисов была 12%.