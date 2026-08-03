Сайт ВТБ и его веб-приложение перестали открываться в иностранных браузерах из-за отзыва зарубежных SSL-сертификатов — РБК

Проблемы есть и с сайтами других российских банков.Сайт ВТБ и его веб-приложение перестали открываться в зарубежных браузерах вечером 3 августа 2026 года, заметило РБК. По словам трёх его источников, это связано с отзывом зарубежных SSL-сертификатов.ВТБ перешёл на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры, который не поддерживается большинством иностранных браузеров, пояснили собеседники. Сайт банка продолжает открываться через «Яндекс Браузер».В ВТБ сообщили, что российские сайты и сервисы «могут некорректно работать в иностранных браузерах из-за отзыва международных SSL-сертификатов». В банке рекомендовали установить российские сертификаты безопасности Минцифры, чтобы пользоваться сервисами «в привычном браузере», или скачать «Яндекс Браузер».По словам РБК, в иностранных браузерах также не открываются сайты «Сбера», «Альфа-банка», «Россельхозбанка», банка «Уралсиб», «Промсвязьбанка» и банка «Санкт-Петербург». В «Альфа-банке» напомнили, что не все онлайн-сервисы работают с иностранными сертификатами безопасности, из-за чего могут не открываться сайты и сервисы, в том числе и многих банков.Минцифры рекомендовало установить сертификаты ведомства для доступа к российским сервисам в июле 2026 года.Артур ТомилкоРазработка22 июняРБК: российские ИТ-компании разрабатывают отечественную систему сертификации ПО — на случай отзыва зарубежных сертификатов В июне 2026 года с отзывом SSL-сертификатов уже столкнулись некоторые российские сайты.#новости