Сервис рынков предсказаний Polymarket нацелился на оценку в более чем $20 млрд — Bloomberg

Он собирается привлечь около $1 млрд, говорят источники.Источник: finance.yahoo.comПереговоры с возможными инвесторами находятся на ранней стадии, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg. В Polymarket отказались от комментариев.В случае закрытия раунда на текущих условиях оценка Polymarket более чем удвоится с октября 2025 года. Тогда сервис привлёк $2 млрд при оценке в $9 млрд.По словам источников, в апреле 2026-го Polymarket закрыл раунд при оценке в $15 млрд. The Information тогда писало, что компания ведёт переговоры о привлечении около $400 млн — в дополнение к $600 млн, привлечённым в марте от Intercontinental Exchange, владельца Нью-Йоркской биржи. Всего этот инвестор собирался вложить в сервис до $2 млрд.Polymarket запустил в 2020 году Шейн Коплан. Пользователи могут делать ставки на платформе на исход будущих событий — выборы президента, выход новых версий нейросетей, церемонии «Оскар» и прочих. Ближайший конкурент Polymarket — Kalshi. В июне 2026 года источники FT говорили, что компания ведёт переговоры об инвестициях при оценке примерно в $40 млрд.Полина ЛааксоДеньги21 июня$2000-3000 в месяц за рекламу фальшивых ставок и выигрышей: Polymarket и торговля мечтой о лёгких деньгах через студентов-инфлюенсеров Расследование WSJ.#новости #polymarket