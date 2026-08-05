Россияне пожаловались в соцсетях на скорую блокировку счетов у немецкого брокера Scalable Capital

По словам пользователей, уведомления также приходят некоторым россиянам с ВНЖ европейских стран. Источник: Scalable CapitalНекоторые российские клиенты брокера Scalable Capital начали получать сообщения о прекращении обслуживания и закрытии счетов с октября 2026 года.Эту информацию подтвердила правозащитница Гера Угрюмова. По её словам, компания упоминает санкционные требования, но не раскрывает точных оснований для закрытия счетов.Некоторые пользователи отметили, что Scalable Capital в письме не называла российское гражданство причиной закрытия счёта, используя «обтекаемые» формулировки о прекращении обслуживания.Среди получивших уведомления также оказались россияне с ВНЖ и ПМЖ стран Евросоюза. В марте 2026 года Еврокомиссия заявила, что российское гражданство не должно становиться основанием для ограничений в отношении людей с правом на проживание в ЕС.Таня БоброваДеньги01.11.2025Revolut стал рассылать живущим в Европе россиянам без ВНЖ или европейского гражданства письма о заморозке счетов Сервис попросил обновить документы.Добавлено 2 ноября 2025 года. Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!» пишет, что сервис разморозил счета пользователей, загрузивших действующий ВНЖ. В некоторых случаях вместо ВНЖ можно предоставить решение о его продлении, но не у всех его принимают, указывает канал.#новости