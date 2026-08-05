Россияне пожаловались в соцсетях на скорую блокировку счетов у немецкого брокера Scalable Capital

Добавлено 2 ноября 2025 года. Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!» пишет, что сервис разморозил счета пользователей, загрузивших действующий ВНЖ. В некоторых случаях вместо ВНЖ можно предоставить решение о его продлении, но не у всех его принимают, указывает канал.