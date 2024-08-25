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Таня Боброва
Деньги

День 914: посол заявил о готовности России проработать с Чили использование карт «Мир»

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Alisha Lubben / Pexels
Источник: Alisha Lubben / Pexels

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24-26 августа: доллар — 91,60 рубля (на 31 копейку больше, чем 23 августа), евро — 101,61 рубля (на 1 копейку меньше).

От российских компаний в 2024 году ждут дивиденды на триллионы рублей. «РБК Инвестиции» собрали даты предстоящих дивидендных выплат и прогнозы по дивидендным событиям.

ЦБ направил депозитариям профучастников предписание обособить на счетах доверительного управления российские ценные бумаги, которые инвесторы купили после 1 марта 2022 года и в цепочке владения которых присутствуют «недружественные» нерезиденты. Об этом пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на документ. До этого профучастники уже были обязаны обособлять такие бумаги, но в указе была лазейка — он не касался счетов доверительного управления. Теперь регулятор её закрыл, отмечает издание.

Кто и как адаптируется

Россия готова проработать с Чили возможности использования в этой стране карт «Мир», сообщил ТАСС российский посол в Чили Владимир Белинский.

Контекст

Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в конце августа составила 173,6 тысячи рублей за м², увеличившись на 0,8% за месяц. Данные «ЦИАН.Аналитики» приводит «Ъ». По данным «Этажей», новостройки в России в целом за месяц подорожали на 0,1%, до 133,2 тысячи рублей за м².

В «Яндекс Недвижимости» оценили средний показатель для городов-миллионников в 166 тысяч рублей за м², рост к июлю — 0,4%. В «Авито Недвижимости» зафиксировали рост на 1%, до 168,8 тысячи за м². Средняя стоимость лота не поменялась и достигает 8,6 млн рублей.

Forbes опубликовал материал о рынке глэмпингов в России. По данным Ассоциации глэмпингов, в стране работает около 750 таких мест. Для сравнения, в 2020-м их было 150. По статистике сервиса «Островок», спрос в августе на такое размещение вырос на 74% год к году, средняя цена за ночь — 10 300 рублей против 9100 рублей годом ранее. Но «продавать» глэмпинги всё сложнее, а крупным инвесторам они не очень интересны с точки зрения экономики и прибыльности, говорят собеседники издания.

Новости предыдущего дня, 24 августа — здесь.

#новости

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11 комментариев
Сергей Муров

Я вот что не понимаю. Почему в странах, в которых постоянно отключают мир, нельзя просто открыть маленький банк из России и сидеть с ним ровно. Да, пусть он будет под санкциями, но какая разница, если он будет тупо трубой для переводов.

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S.Capusta

Т.е все будут тупо переводить в него.
А дальше? Как рубли конвертировать в местную валюту?
С ним же никто работать не будет, он под санкциями.
Это будет труба с заглушкой на конце.

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Сергей Коновалов

Дело даже не в банке как таковом, а в 'оборудовании' к которому 'суют' карту :)

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Запопу Кусь

Вероятно посол имел ввиду перец чили, а не страну 🤭🌶

1
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Кверти Дворак

Посол Чили и правда двузначная фраза

1
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Владимир Егоров

Россия готова проработать с Чили возможности использования в этой стране карт «Мир», сообщил ТАСС российский посол в Чили Владимир Белинский.Желаю удачи российскому МИДу. Утрём нос Визе и МастерКард! Скорее всего, придётся задействовать все доступные мощности и даже запретить Захаровой пить с Медведевым. Хотя бы недельку.

1
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Альвар

Агония Визы и МастерКард уже не далеко!

1
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