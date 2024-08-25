День 914: посол заявил о готовности России проработать с Чили использование карт «Мир»

Forbes опубликовал материал о рынке глэмпингов в России. По данным Ассоциации глэмпингов, в стране работает около 750 таких мест. Для сравнения, в 2020-м их было 150. По статистике сервиса «Островок», спрос в августе на такое размещение вырос на 74% год к году, средняя цена за ночь — 10 300 рублей против 9100 рублей годом ранее. Но «продавать» глэмпинги всё сложнее, а крупным инвесторам они не очень интересны с точки зрения экономики и прибыльности, говорят собеседники издания.