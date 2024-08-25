День 914: посол заявил о готовности России проработать с Чили использование карт «Мир»

Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях в конце августа составила 173,6 тысячи рублей за м², увеличившись на 0,8% за месяц. Данные «ЦИАН.Аналитики» приводит «Ъ». По данным «Этажей», новостройки в России в целом за месяц подорожали на 0,1%, до 133,2 тысячи рублей за м².
Я вот что не понимаю. Почему в странах, в которых постоянно отключают мир, нельзя просто открыть маленький банк из России и сидеть с ним ровно. Да, пусть он будет под санкциями, но какая разница, если он будет тупо трубой для переводов.
Т.е все будут тупо переводить в него.
А дальше? Как рубли конвертировать в местную валюту?
С ним же никто работать не будет, он под санкциями.
Это будет труба с заглушкой на конце.
Дело даже не в банке как таковом, а в 'оборудовании' к которому 'суют' карту :)
Вероятно посол имел ввиду перец чили, а не страну 🤭🌶
Посол Чили и правда двузначная фраза
Россия готова проработать с Чили возможности использования в этой стране карт «Мир», сообщил ТАСС российский посол в Чили Владимир Белинский.Желаю удачи российскому МИДу. Утрём нос Визе и МастерКард! Скорее всего, придётся задействовать все доступные мощности и даже запретить Захаровой пить с Медведевым. Хотя бы недельку.
Агония Визы и МастерКард уже не далеко!