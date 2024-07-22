Мосбиржа запустила платформу для pre-IPO

Участвовать в размещении акций непубличных компаний могут квалифицированные инвесторы.На платформе MOEX Start компании смогут привлекать капитал, размещая акции по закрытой подписке на базе инфраструктуры группы «Московская биржа», сообщила площадка.Эмитентом MOEX Start может стать непубличная российская компания, которая существует более года и получила от 50 млн рублей выручки за последний отчётный год. Также у компании должны быть оценка от аккредитованного оценщика и сформированный инвесткейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения (IPO).Участвовать в размещении акций непубличных компаний могут квалифицированные инвесторы — клиенты брокеров и банков.Первым эмитентом на платформе MOEX Start стала частная космическая компания SR Space. Она проведёт допэмиссию и предложит инвесторам 10% капитала (555,6 тысячи обыкновенных акций) по цене 2750 рублей за акцию. Заявки собирают до 8 августа 2024 года. SR Space планирует привлечь на внебиржевом рынке 1,5 млрд рублей.Площадка анонсировала запуск платформы для проведения pre-IPO в августе 2023 года. Всего Мосбиржа планирует провести около пяти сделок до конца 2024 года.#новости #мосбиржа
Российские инвесторы ликуют — ну всё, просто всё для них делают.
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Всяко лучше вложения в эльфийские акции, крипту и НФТ.
И кто там на ipo? Какая-нибудь обувная фабрика и сеть шурмы?
Конкурент Илонке Максу. Будем с ним на Марсе за минералы драться. ⚔️
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Очень круто, + 1 серьезный инструмент для развития своего бизнеса.
По идее на VC все должны радоваться, это же понятный путь привлечения поздних раундов и что возможно даже более важно, ранние раунды тоже теперь будут проще. Так как выход для инвесторов стал проще
Сегодня у них на пресс конференции был
Вот ссылка))
https://t.me/eaborovkov/680