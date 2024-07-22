Мосбиржа запустила платформу для pre-IPO

На платформе MOEX Start компании смогут привлекать капитал, размещая акции по закрытой подписке на базе инфраструктуры группы «Московская биржа», сообщила площадка.

Эмитентом MOEX Start может стать непубличная российская компания, которая существует более года и получила от 50 млн рублей выручки за последний отчётный год. Также у компании должны быть оценка от аккредитованного оценщика и сформированный инвесткейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения (IPO).



Участвовать в размещении акций непубличных компаний могут квалифицированные инвесторы — клиенты брокеров и банков.

Первым эмитентом на платформе MOEX Start стала частная космическая компания SR Space. Она проведёт допэмиссию и предложит инвесторам 10% капитала (555,6 тысячи обыкновенных акций) по цене 2750 рублей за акцию. Заявки собирают до 8 августа 2024 года. SR Space планирует привлечь на внебиржевом рынке 1,5 млрд рублей.

