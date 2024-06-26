Минфин предложил увеличить госпошлину за расторжение брака до 5000 рублей — РБК

Ведомство якобы предлагает поднять и некоторые другие пошлины, например, за смену имени и выдачу аттестата.Предложения Минфина вошли в проект поправок к налоговому законопроекту, который Госдума поддержала в первом чтении 20 июня 2024 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.Поправки якобы отправили на согласование в ведомства. В случае принятия изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.Пошлину за расторжение брака Минфин предлагает поднять с 650 рублей с каждого из супругов до 5000 рублей. Как в случае развода через ЗАГС, так и через суд (при наличии общих несовершеннолетних детей или если один из супругов не согласен на расторжение брака).За госрегистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства, — со 1600 до 5000 рублей. За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, — с 650 до 700 рублей.Пошлину за выдачу повторного свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния предлагают поднять с 350 до 500 рублей, а за выдачу физлицам справок из архивов органов ЗАГС и иных уполномоченных органов — с 200 до 350 рублей.За выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей — с 1300 до 2000 рублей.За рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, — с 35 тысяч до 400 тысяч рублей. РБК отмечает, что такие ходатайства подаются при проведении крупных сделок с бизнесом. За рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, — с 16 тысяч до 50 тысяч.#новости
Там госпошлину увеличили, давай не будем разводиться
все равно когда дело доходит до развода, там уже никаких денег жалко не будет 😂
Смороснул красиво👏🏼
Ну, где-то в глубинке и правда развестись не получится, просто не найдут столько денег
Не до ляма же увеличили, казна пуста...
Чтобы и разводить не перестали, и в пустой казне хоть что-то плавало.
А ещё лучше обязать население старше 18 лет ежемесячно жениться и разводиться.
ГосСвинг, так сказать. Казна полна, людям разнообразие, благодать.
🤡