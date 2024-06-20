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Деньги

День 848: банк «Новиком» открыл представительство на Кубе, агрохолдинг «Степь» займётся выпуском сельхозтехники

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «<a href="https://rostec.ru/news/docherniy-bank-rostekha-pervym-otkryl-predstavitelstvo-na-kube/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ростех</a>»
Источник: «Ростех»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 июня: доллар — 82,63 рубля (на 4,4 рубля меньше, чем 19 июня), евро — 89,09 рубля (на 4,2 рубля меньше).

После санкций против Мосбиржи рубль начал активно укрепляться к трём мировым валютам — доллару, евро и юаню. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что укрепление — «типичная для национальной валюты реакция на новые ограничения, связанная с временными сложностями с проведением расчётов по импорту и трансграничными переводами за рубеж».

«Новиком», дочерний банк «Ростеха», открыл представительство на Кубе.

Пять крупнейших российских банков-эквайреров в 2023 году провели более 55 млрд операций по оплате покупок по картам, что составляет 27,9% от общего числа безналичных платежей (197,3 млрд транзакций), проведённых в Европе. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчёт Nilson Report.

Кто и как адаптируется

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») планирует вместе с китайскими партнёрами начать импортировать и собирать на площадках в КНР и России сельхозтехнику под собственным брендом Sterus, пишут «Ведомости». Источник газеты оценивает инвестиции в проект в 1 млрд рублей.

S7 планирует открыть рейсы из Новосибирска во Вьетнам в зимнем сезоне 2024-2025, пишет ТАСС. Также авиакомпания рассматривает возможность запуска рейсов между Новосибирском и столицей Монголии Улан-Батором.

Страховые компании начали предлагать своим клиентам возможность оплачивать страховые продукты «по частям» (с использованием BNPL-сервисов), заметил «Ъ». Это позволяет «увеличивать воронку продаж и чеки» и «получать рекламу в приложении партнёра».

Контекст

Траты россиян на новые автомобили падают второй месяц подряд: в мае 2024 года они составили 366 млрд рублей (на 73,5% больше год к году, но на 15,1% меньше, чем месяцем ранее), чему способствовали длинные выходные и снижение средневзвешенной цены нового автомобиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Открытия» и «Автостата».

Новости предыдущего дня, 19 июня — здесь.

#новости

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4 комментария
Иван Емельянов

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Вадим Д.

рубль начал активно укрепляться к трём мировым валютамНу да, теперь курс можно просто любой рисовать. Верховному и зомбированным хочется чтобы ₽ «укрепился», хоть немного — пожалуйста, ЦБ нарисует.

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Вадим Д.

Конечно, траты россиян на новые авто падают — китайцы «отечественные» по цене квартиры, лады по цене настоящего автомобиля, настоящие автомобили по цене самолёта.

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Александр Привалов

укрепление — типичная для национальной валюты реакция на новые ограниченияИменно поэтому после 2014 года $1 стоит 30 копеек, а нет, стоп..

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