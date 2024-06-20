День 848: банк «Новиком» открыл представительство на Кубе, агрохолдинг «Степь» займётся выпуском сельхозтехники

Траты россиян на новые автомобили падают второй месяц подряд: в мае 2024 года они составили 366 млрд рублей (на 73,5% больше год к году, но на 15,1% меньше, чем месяцем ранее), чему способствовали длинные выходные и снижение средневзвешенной цены нового автомобиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Открытия» и «Автостата».