День 848: банк «Новиком» открыл представительство на Кубе, агрохолдинг «Степь» займётся выпуском сельхозтехники

Траты россиян на новые автомобили падают второй месяц подряд: в мае 2024 года они составили 366 млрд рублей (на 73,5% больше год к году, но на 15,1% меньше, чем месяцем ранее), чему способствовали длинные выходные и снижение средневзвешенной цены нового автомобиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Открытия» и «Автостата».
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рубль начал активно укрепляться к трём мировым валютамНу да, теперь курс можно просто любой рисовать. Верховному и зомбированным хочется чтобы ₽ «укрепился», хоть немного — пожалуйста, ЦБ нарисует.
Конечно, траты россиян на новые авто падают — китайцы «отечественные» по цене квартиры, лады по цене настоящего автомобиля, настоящие автомобили по цене самолёта.
укрепление — типичная для национальной валюты реакция на новые ограниченияИменно поэтому после 2014 года $1 стоит 30 копеек, а нет, стоп..