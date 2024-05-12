{"id":14285,"url":"\/distributions\/14285\/click?bit=1&hash=346f3dd5dee2d88930b559bfe049bf63f032c3f6597a81b363a99361cc92d37d","title":"\u0421\u0442\u0438\u043f\u0435\u043d\u0434\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Таня Боброва

День 809: посол России заявил о работе Маврикия над внедрением платёжной системы «Мир» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Michal Marek / Pexels

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-13 мая: доллар — 91,82 рубля (на 70 копеек больше, чем 8 мая), евро — 98,94 рубля (на 64 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 10 мая: доллар — 92,25 рубля, евро — 99,49 рубля.

Курсы на Forex на 10 мая: доллар — 92,50 рубля, евро — 99,63 рубля.

Кто и как адаптируется

Маврикий ведёт работу над внедрением карт российской платёжной системы «Мир», заявил ТАСС посол России в стране Константин Климовский. Также, по его словам, «Аэрофлот» может возобновить полёты на остров в октябре-ноябре 2024 года: «Если всё будет складываться удачно, сделает эту программу круглогодичной».

Власти Новосибирской области до конца 2024 года выделят участок, на котором начнётся строительство производства грузового транспорта почти за 20 млрд рублей, сообщил ТАСС и. о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак. По плану, завод будет выпускать линейку грузового автотранспорта от 2 до 15 тонн. Первую модель, пятитонный грузовик, планируется выпустить в 2027 году.

Новости предыдущего дня, 11 мая — здесь.

#новости

135 показов
362 открытия
0
10 комментариев
Написать комментарий...
 Сергей Леопольдович

Первую модель, пятитонный грузовик, планируется выпустить в 2027 году.
Извините за наглый вопрос - целых 3 года не многовато ли для создания шильдиков на капот?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Рыков

Хотя бы не знаменитый, судьбоносный 2030

Ответить
Развернуть ветку
Васян

Шах и Мат западным санкциям - "Мир" распространяется по планете

Ответить
Развернуть ветку
Мистер Блондин

русский

Ответить
Развернуть ветку
Русский князь
Ответить
Развернуть ветку
Какер Тарлсон
Маврикий ведёт работу над внедрением карт российской платёжной системы «Мир»

Туры на Маврикий от 350 тысяч на двоих. Вот она, забота о населении

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Fox

Знаменитые Маврикинские курорты Краснодарского края.
Если есть на свете рай, то это Краснодарский край

Ответить
Развернуть ветку
Mr. U
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну всё, Маврикий наш.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

О, Новосиб запустит производство пятитонки! Можем и повторим?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
7 комментариев
Раскрывать всегда