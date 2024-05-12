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Источник: Michal Marek / Pexels

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-13 мая: доллар — 91,82 рубля (на 70 копеек больше, чем 8 мая), евро — 98,94 рубля (на 64 копейки больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии 10 мая: доллар — 92,25 рубля, евро — 99,49 рубля.

Курсы на Forex на 10 мая: доллар — 92,50 рубля, евро — 99,63 рубля.

Кто и как адаптируется

Маврикий ведёт работу над внедрением карт российской платёжной системы «Мир», заявил ТАСС посол России в стране Константин Климовский. Также, по его словам, «Аэрофлот» может возобновить полёты на остров в октябре-ноябре 2024 года: «Если всё будет складываться удачно, сделает эту программу круглогодичной».

Власти Новосибирской области до конца 2024 года выделят участок, на котором начнётся строительство производства грузового транспорта почти за 20 млрд рублей, сообщил ТАСС и. о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак. По плану, завод будет выпускать линейку грузового автотранспорта от 2 до 15 тонн. Первую модель, пятитонный грузовик, планируется выпустить в 2027 году.

Новости предыдущего дня, 11 мая — здесь.