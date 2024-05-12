День 809: посол России заявил о работе Маврикия над внедрением платёжной системы «Мир» Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 9-13 мая: доллар — 91,82 рубля (на 70 копеек больше, чем 8 мая), евро — 98,94 рубля (на 64 копейки больше).
Кто и как адаптируется
Маврикий ведёт работу над внедрением карт российской платёжной системы «Мир», заявил ТАСС посол России в стране Константин Климовский. Также, по его словам, «Аэрофлот» может возобновить полёты на остров в октябре-ноябре 2024 года: «Если всё будет складываться удачно, сделает эту программу круглогодичной».
Власти Новосибирской области до конца 2024 года выделят участок, на котором начнётся строительство производства грузового транспорта почти за 20 млрд рублей, сообщил ТАСС и. о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак. По плану, завод будет выпускать линейку грузового автотранспорта от 2 до 15 тонн. Первую модель, пятитонный грузовик, планируется выпустить в 2027 году.
Новости предыдущего дня, 11 мая — здесь.
Первую модель, пятитонный грузовик, планируется выпустить в 2027 году.
Извините за наглый вопрос - целых 3 года не многовато ли для создания шильдиков на капот?
Хотя бы не знаменитый, судьбоносный 2030
Шах и Мат западным санкциям - "Мир" распространяется по планете
русский
Туры на Маврикий от 350 тысяч на двоих. Вот она, забота о населении
Знаменитые Маврикинские курорты Краснодарского края.
Если есть на свете рай, то это Краснодарский край
Ну всё, Маврикий наш.
О, Новосиб запустит производство пятитонки! Можем и повторим?