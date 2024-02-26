Казахстанский Kaspi запланировал делистинг с Лондонской биржи после размещения бумаг на Nasdaq Статьи редакции
Компания привлекла $1 млрд на американской бирже в январе 2024 года.
- На сообщение на Лондонской фондовой бирже обратило внимание Frank Media. Компания хочет провести делистинг бумаг не позднее 25 марта 2024 года.
- Kaspi объяснила решение низкими объёмами торгов на основном рынке. С учётом размещения американских депозитарных акций (ADS) на Nasdaq в январе 2024 года, ограниченной ликвидности бумаг в Лондоне, а также затрат и необходимости соблюдать нормативные требования, сохранение листинга «непропорционально его преимуществам».
- Делистинг не повлияет на держателей ADS на Nasdaq, ожидает Kaspi.
- Kaspi — это финтех-сервис и маркетплейс, сервисы доступны в одном приложении. Кроме Лондонской биржи, куда компания вышла в 2020 году, и Nasdaq её бумаги торгуются на Казахстанской фондовой бирже и бирже Астаны (AIX), пишет Frank Media.
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Что не прокатило? Даже заголовок не получилось прочитать, видимо...