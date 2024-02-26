Деньги
Таня Боброва

Казахстанский Kaspi запланировал делистинг с Лондонской биржи после размещения бумаг на Nasdaq Статьи редакции

Компания привлекла $1 млрд на американской бирже в январе 2024 года.

  • На сообщение на Лондонской фондовой бирже обратило внимание Frank Media. Компания хочет провести делистинг бумаг не позднее 25 марта 2024 года.
  • Kaspi объяснила решение низкими объёмами торгов на основном рынке. С учётом размещения американских депозитарных акций (ADS) на Nasdaq в январе 2024 года, ограниченной ликвидности бумаг в Лондоне, а также затрат и необходимости соблюдать нормативные требования, сохранение листинга «непропорционально его преимуществам».
  • Делистинг не повлияет на держателей ADS на Nasdaq, ожидает Kaspi.
  • Kaspi — это финтех-сервис и маркетплейс, сервисы доступны в одном приложении. Кроме Лондонской биржи, куда компания вышла в 2020 году, и Nasdaq её бумаги торгуются на Казахстанской фондовой бирже и бирже Астаны (AIX), пишет Frank Media.
Сервисы
Полина Лааксо
«Казахстанская Alibaba»: откуда взялся и как устроен Kaspi, один из крупнейших финтехов Европы с оценкой в $21 млрд Статьи редакции

В 2002-м владелец магазина электроники купил банк, чтобы выдавать клиентам кредиты, но не знал, как — поэтому взял в долю фонд Baring Vostok. Спустя 19 лет The Generalist разбирает, как Kaspi завоёвывает рынки и обходит по активности пользователей «Тинькофф» и Amazon.

Акционеры Kaspi — Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким PWC

#новости #kaspi

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2 комментария
Денис

Не прокатило

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Pavel Cree

Что не прокатило? Даже заголовок не получилось прочитать, видимо...

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-1 комментариев
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