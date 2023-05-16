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Деньги
Таня Боброва

День 447: Росавиация попросила разработать самолёт для обучения пилотов, продажи Smart TV с российскими ОС растут Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Сбер»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 мая: доллар — 79,10 рубля, евро — 86,08 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:28 мск: доллар — 79,88 рублей, евро — 87,15 рубля.

Курсы на Forex на 03:11 мск: доллар — 79,46 рубля, евро — 86,43 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,46 рубля.

VK представила операционные результаты за первый квартал 2023 года, хотя инвесторы ожидали отчётность по МСФО. Компания не раскрыла данные по EBITDA, чистой прибыли и долгу. Перспективы бумаг VK — в материале «Ведомостей».

Объём сделок с иностранными ценными бумагами на «СПБ Бирже» в 2022 году упал почти на 70%, до $122,19 млрд. Из-за санкций российские инвесторы недополучили больше 30 млрд рублей выплат и доходов по заблокированным иностранным бумагам.

Какие есть проблемы и трудности

«Ъ» ознакомился с письмом замглавы Минпромторга Василия Шпака, направленным в Минпросвещения 12 апреля. Ссылаясь на обращения отраслевых ассоциаций, объединяющих производителей вычислительной техники, чиновник просит коллег «с учётом дефицита квалифицированных кадров в сфере радиоэлектроники» скорректировать образовательные программы для специалистов в техникумах и колледжах.

Росавиация направила в Минпромторг предложение о создании российского лёгкого самолёта для обучения пилотов, узнали «Ведомости». Острую потребность в таких машинах испытывают учебные центры ведомства по всей России.

Кто и как адаптируется

«МТС Банк» выводит на рынок новый продукт — платёжную карту со скидкой вместо кешбэка. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что скидка сразу вместо ожидания кешбэка может оказаться для клиентов привлекательной.

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Общественное движение «Информация для всех» предлагает перевести все сайты федеральных органов власти на поддомен gov.ru, узнал «Ъ». А администратора «государственной» доменной зоны — сейчас это ФСО — назначить их единым хостером.

Кнопка SOS «Эры-Глонасс» может обзавестись функцией голосового помощника, через которую можно будет управлять устройствами в автомобиле, рассказал «РИА Новости» глава «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Источник «Интерфакса» рассказал, что правительство согласовало сделку по продаже российских активов автоконцерна Volkswagen структуре холдинга «Авилон» по цене до €125 млн. Речь о разрешении на покупку 100% долей ООО «Фольксваген Груп Рус» и полностью подконтрольных ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы«, «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование».

Ресторанный холдинг AmRest закрыл сделку по продаже ресторанов KFC в России компании «Смарт Сервис Лтд», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании. Сумма сделки составила €100 млн евро. Российская фирма получила около 215 точек.

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией от Агентства гражданской авиации Грузии. Она будет выполнять рейсы в Москву семь раз в неделю — начиная с 20 мая.

Контекст

Продажи Smart TV с российскими операционными системами за год выросли втрое. В первом квартале 2022-го продали около 87 тысяч устройств с установленными голосовыми помощниками «Яндекса» и «Сбера», а в первом квартале 2023-го уже 300 тысяч, посчитали в «М.Видео-Эльдорадо».

Тенденцию «Ведомостям» подтвердили компании-производители и маркетплейсы, а опрошенные эксперты связывают популярность телевизоров с российскими ОС с удобством экосистемных сервисов.

Разработчик инструментов для бизнеса на основе больших данных Platforma опросил 1248 представителей малого и среднего бизнеса в России в возрасте от 25 лет, чтобы узнать, чего они ждут от 2023 года (отчёт есть у vc.ru). Около 60% респондентов признались, что не знают, чего ожидать. Отрицательные прогнозы сделали 3,5%. Примерно 30% настроены позитивно: 18% ждут роста, а 11,5% уже его получили по итогам первого квартала.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила обязать покупателей активов уходящих из страны компаний размещать часть акций на бирже. По её словам, обязательство можно ввести на этапе согласования сделок правкомиссией, и этот вопрос уже обсуждается.

ЕБРР ожидает, что экономики Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана вырастут в среднем не менее чем на 5,2% в 2023 году. В 2024-м экономика региона продолжит расти примерно на 5,4% благодаря перемещению предприятий из России в эти страны и релокации, а также за счет увеличения экспорта товаров из Китая.

Новости предыдущего дня, 15 мая — здесь.

#новость

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217 комментариев
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 Александр Привалов
эксперты связывают популярность телевизоров с российскими ОС с удобством

А выросшие продажи Автоваза я тогда связываю с прорывным качеством за последние годы.

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Кирилл Таран

Дв, что стоит на телевизоре, то и покупают

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Илья Попов

Не исключено, так как сообразительность наших превосходит все ожидания:
Поспорили Россия, США и Франция у кого летчики лучше. Приезжают в США там летчик супер летает, такие кренделя выписывает. Приезжают во Францию, там летчик тоже супер, мертвую петлю делает. Ну приезжают в Россию, а там посадить некого, но засунули в самолет алкаша. Пока он взлетал выволился, держется за шасси, орет, руку тянет. Ну с земли ничего не видно. Спрашивают:
- Че это он не в самолете?
- Да это он на ходу самолет чинит!
- А че руку тянет?
- Гаичный ключ просит!
- А че глаза квадратные?
- Расмер гайки показывает!!!!!!!
Вот, сумасшедшего нашли, теперь остаётся найти алкаша и вперёд.

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Кибергадалка

Ого, вы точно не хотите присоединиться к моему прогнозу на Таро?

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1 комментарий
Вадим Д.

ВК так классно «представила отчётность», что хрен поймёшь — нормально всё или пора бежать от них. Хотя, были бы результаты опупенными — трубили б на каждом углу.

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Вишняковский

От них уже давно пора бежать без любого отчета)

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Eugenius but not Genius

Стоить только надеть очки правды, как сразу появится надпись: "Беги, сука, беги!"

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1 комментарий
Илья Попов

Если интересно моё мнение, я сам и не заглядываю туда.

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Кирилл Таран

Если у кого есть подписка, что там за пэйволом?

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Станислав

99,99 процентам думаю по ВК их финансовые показатели.

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Вадим Д.
Острую потребность в таких машинах испытывают

А после обучения на чём летать планируют? Самолёты сами будут появляться в силу такой же «острой потребности»?

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Марк Силин

Так вот же они - отечественные разработки

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5 комментариев
Makar H
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1 комментарий
Илья Попов

Можно лететь на метле. Думаю соответствует действительности.🙄

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Alexander

Наверное имеются в виду в том числе военные самолёты🙂

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Андрей Иванов

Конечно им теперь нужен свой самолёт, все на цеснах учились. С другой стороны малая авиация в России практически мертва, благодаря одному чудесному министру, который устроил реформу в ходе которой осталось 1,5 АУЦ в России и корочки пилота стоят под миллион.

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Роман Вячеславович

я как-то эту тему зондировал, тоже знатно прифигел с цен и ситуации в малой авиации в целом. тогда получалось, что лучше в европе где-то отучиться, будет немного дороже, но, по крайней мере, корочку пилота не отберут постановлением или указом чудесного министра.

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117 комментариев
Вадим Д.

Всю власть в говру! Прямо инфореводюцию затеяли в «Информации для всех» (-:

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S.Capusta

И предусмотреть, чтобы вся информация на этих сайтах была исключительно в будущем времени: изобретем, разработаем, построим и т.д.

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5 комментариев
Деда Миша

Если в телевизоре стоит оболочка жёлтых бездарей (по сути программа), это ещё не значит, что там российская ось, на деле там андроид, который ну слегка глупо называть российским

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Riddick

Такие телеки в среднем тупо на 30% дешевле брендовых (lg,Samsung,Sony). Вот и весь секрет их популярности.

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4 комментария
Слегка Придурковатый

"Продажи Smart TV с российскими операционными системами за год выросли втрое"

Я что-то упустил? Что за российские ОС для смарт-тв? Или модификацию Андроида теперь принято считать своей отечественной ОС?

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Станислав

Какая модификация? Просто оболочка там и все. Как в телефонах.

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2 комментария
Evgeny

А модификацию опенсорсного линукса, называемую андроидом, американцы могут называть отечественной ОС?

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Андрей Иванов

Ууу, какой агрессивный. Ну давайте посмотрим, дано: требуется обучить пилота. Для этого нужно теоретические занятия и практика на настоящем самолёте под контролем пилота-инструктора. Для теоретической части нам нужен преподаватель и здание, в котором будем учится, мне день гуглить, но минимальную стоимость оплаты труда можете сами сравнить, аренду же давайте считать одинаковой, хотя опять же, понятно, что в Германии будет дороже. Для практики нужен самолёт(то на чем учат у нас стоит миллионов 6-8 рублей, в Германии была 3хлетняя 172, погуглите сами почём они). Пилот, в Новосибирске я тогда узнавал, час на цесне с пилотом стоил ~8-10к рублей, в Германии стартовало от 300€ при курсе ~75рублей за евро. Авиакеросин в России примерно 55р за литр, в Германии беглый гуглеж даёт цены в 1,2€. А так да, всё сапостовимо, угу.

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Вадим Д.

Минпромторг заказывает регулировщиков РЭА и остальных? Так корректировать программы мало, тут и матбаза, и преподы толковые нужны, эту часть специальностей практически тотально игнорили столько лет (перепродать-то проще), что начинать нужно с обучения препсостава.

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Полит Зак Лючённый
Росавиация попросила разработать самолёт для обучения пилотов

на сушки их... пусть падают

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Станислав

Только не понятно зачем малая авиация сегодня нужна, когда почти все ее функции можно беспилотникам передать. Тут больше операторы беспилотников нужны.

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S1m0ne

Если у нас только начинают в беспилотники, как можно говорить зачем нужна? Всё за тем же.
Это и санитарка, и сельхозработы, и тушения пожаров, но самый прикол в том, что как минимум, четверть страны - это именно пассажирская лёгкая авиация, и никакой другой, из-за погодных условий и коротких ВПП. Анадырь, Ямал и ДВ не дадут соврать, макс 19 пассов. в ЖД же даже в Норильске не научились со времён "великой индУстрии".

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3 комментария
Кирилл Таран

По бескрайним сибирским регионам тоже беспилотники будут пассажиров возить?

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1 комментарий
Дмитрий Зима

малая авиация нужна, но проблемы малой авиации не в наличии или отсутствии самолетов, а в подходе государства. В Европе при наличии соответствующей лицензии пилота можно свободно летать между странами практически в уведомительном порядке перед взлетом. Ну и наличие доступных самолетов тоже важно, только сколько лет займет разработка и сколько в итоге будет стоить доступный российский самолет?

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17 комментариев
Dima Alexeev

Обучение пилотов передать беспилотникам?

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3 комментария
AutoBuy.by - авто в Беларуси
Продажи Smart TV с российскими операционными системами за год выросли втрое.

Ни в одном телевизоре не установлена российская операционная система - это обычный Android TV

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shiva

это пиздаболы из сбера смеёшься что ли тут спорить или доказывать что-то

у них в банке в поддержке говорят одно, в телефоне другое а в третьем месте третье, деньги воруют, бездомные мочой воняют в очередях электронных по полчаса и больше и при этом банкоматы стоят незащищённые когда из привозят на новое место

это помойка последнее место где можно хранить деньги или как-либо с ними вообще взаимодействовать

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Evgeny

Жители какой страны могут назвать Android TV отечественной операционной системой?

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1 комментарий
Дмитрий Зима

эксперты связывают популярность телевизоров с российскими ОС с удобством

учитывая что крупные бренды прекратили официальные поставки, ассортимент, наличие и цены взлетели вверх - то люди покупают из того что есть. Ну официальная версия естественно с удобством связана, так же намного удобнее просить дополнительные субсидии на новые закупки в Китае

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Евгений Широков

Количество телезомби растет. Контент там на нашенском смарттв нехило модерируется

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Leonid Bushuev
«МТС-банк» выводит на рынок новый продукт — платёжную карту со скидкой вместо кешбэка. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что скидка сразу вместо ожидания кешбэка может оказаться для клиентов привлекательной.

Не факт что сработает. Наоборот, это начинает отталкивать меня как покупателя. Если я знаю, что для какого то Васька товар дешевле (именно дешевле, а не из за лояльности ему че то там начисляют когда то), то хер я это куплю, если не добьюсь той же скидки. Причем если выбор будет пойти и открыть какую то карту (лол) или забить хуй и купить у соседей - куплю у соседей.

Общественное движение «Информация для всех» предлагает перевести все сайты федеральных органов власти на поддомен gov.ru, узнал «Ъ».

Ну наконец то. Блин, ну серьезно. Пусть уже наведут порядок в своём огороде. Сейчас стыдно смотреть же.

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S1m0ne
то хер я это куплю, если не добьюсь той же скидки

Кояш, у тебя чо-т пейсы начали торчать, не замечала раньше

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1 комментарий
Булка хлеба

так есть же ssj?

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Андрей Иванов

Не, тут скорее про померший ан-3 и помирающий Байкал

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Dima Alexeev

Малая авиация, малая

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2 комментария
Дмитрий Абрамов

А в чем разница между кешбэком и скидкой, если в итоге ты что вернешь 20р, что сэкономишь 20р, ничего же не меняется

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Роман Костенко

Более заманчиво для потребителя, тем более, что у Сбера и ВТБ кешбэк - это бонусы. А тут реальные рубли и сразу

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Фоксик

Как я понял, единственный плюс, что скидка сейчас, а кешбэк через месяц.
Правда не понятно, как это будет реализовано. К&б тоже скидку 1 процент при оплате мир обещал, но что-то я ее не видел

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Император Нолимоций

А почему никто не пишет, что Сберлогистика договора расторгает и собирается сворачиваться?

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Makar H

А что ей кто-то пользовался?

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VR

План такой:
1. Заполнить рынок дешевыми устройствами с Яндекс.ТВ
2. Безбоязненно отключить YouTube

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Антон Козак

Сколько слышал отзывов о русской ОС, то все почему-то отговаривать от покупки, так как есть аналоги повыше) Даже продажные блоггеры плохо о них отзываются)

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ilia

"«МТС Банк» выводит на рынок новый продукт — платёжную карту со скидкой вместо кешбэка"

МТС решил придумать скидочную карту и/или подписку "через карточку"?)

Ну, в принципе, лучше, чем всякие бонусы с правилами их списания, но если люди узнают про кэшбэк деньгами...

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Андрей Иванов

Удалено

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Наталья Барабашук

Какие особенности должен иметь самолет для обучения пилотов, чтобы максимально приблизить их к реальным ситуациям в воздухе?

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The Popov

Выросли втрое - это со ста до трехсот?

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