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Источник: «Сбер»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 мая: доллар — 79,10 рубля, евро — 86,08 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:28 мск: доллар — 79,88 рублей, евро — 87,15 рубля.

Курсы на Forex на 03:11 мск: доллар — 79,46 рубля, евро — 86,43 рубля. На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,46 рубля.

VK представила операционные результаты за первый квартал 2023 года, хотя инвесторы ожидали отчётность по МСФО. Компания не раскрыла данные по EBITDA, чистой прибыли и долгу. Перспективы бумаг VK — в материале «Ведомостей».

Объём сделок с иностранными ценными бумагами на «СПБ Бирже» в 2022 году упал почти на 70%, до $122,19 млрд. Из-за санкций российские инвесторы недополучили больше 30 млрд рублей выплат и доходов по заблокированным иностранным бумагам.

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Какие есть проблемы и трудности

«Ъ» ознакомился с письмом замглавы Минпромторга Василия Шпака, направленным в Минпросвещения 12 апреля. Ссылаясь на обращения отраслевых ассоциаций, объединяющих производителей вычислительной техники, чиновник просит коллег «с учётом дефицита квалифицированных кадров в сфере радиоэлектроники» скорректировать образовательные программы для специалистов в техникумах и колледжах.

Росавиация направила в Минпромторг предложение о создании российского лёгкого самолёта для обучения пилотов, узнали «Ведомости». Острую потребность в таких машинах испытывают учебные центры ведомства по всей России.

Кто и как адаптируется

«МТС Банк» выводит на рынок новый продукт — платёжную карту со скидкой вместо кешбэка. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что скидка сразу вместо ожидания кешбэка может оказаться для клиентов привлекательной.

Общественное движение «Информация для всех» предлагает перевести все сайты федеральных органов власти на поддомен gov.ru, узнал «Ъ». А администратора «государственной» доменной зоны — сейчас это ФСО — назначить их единым хостером.

Кнопка SOS «Эры-Глонасс» может обзавестись функцией голосового помощника, через которую можно будет управлять устройствами в автомобиле, рассказал «РИА Новости» глава «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Источник «Интерфакса» рассказал, что правительство согласовало сделку по продаже российских активов автоконцерна Volkswagen структуре холдинга «Авилон» по цене до €125 млн. Речь о разрешении на покупку 100% долей ООО «Фольксваген Груп Рус» и полностью подконтрольных ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы«, «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование».

Ресторанный холдинг AmRest закрыл сделку по продаже ресторанов KFC в России компании «Смарт Сервис Лтд», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании. Сумма сделки составила €100 млн евро. Российская фирма получила около 215 точек.

Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией от Агентства гражданской авиации Грузии. Она будет выполнять рейсы в Москву семь раз в неделю — начиная с 20 мая.

Контекст

Продажи Smart TV с российскими операционными системами за год выросли втрое. В первом квартале 2022-го продали около 87 тысяч устройств с установленными голосовыми помощниками «Яндекса» и «Сбера», а в первом квартале 2023-го уже 300 тысяч, посчитали в «М.Видео-Эльдорадо».

Тенденцию «Ведомостям» подтвердили компании-производители и маркетплейсы, а опрошенные эксперты связывают популярность телевизоров с российскими ОС с удобством экосистемных сервисов.

Разработчик инструментов для бизнеса на основе больших данных Platforma опросил 1248 представителей малого и среднего бизнеса в России в возрасте от 25 лет, чтобы узнать, чего они ждут от 2023 года (отчёт есть у vc.ru). Около 60% респондентов признались, что не знают, чего ожидать. Отрицательные прогнозы сделали 3,5%. Примерно 30% настроены позитивно: 18% ждут роста, а 11,5% уже его получили по итогам первого квартала.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила обязать покупателей активов уходящих из страны компаний размещать часть акций на бирже. По её словам, обязательство можно ввести на этапе согласования сделок правкомиссией, и этот вопрос уже обсуждается.

ЕБРР ожидает, что экономики Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана вырастут в среднем не менее чем на 5,2% в 2023 году. В 2024-м экономика региона продолжит расти примерно на 5,4% благодаря перемещению предприятий из России в эти страны и релокации, а также за счет увеличения экспорта товаров из Китая.