Деньги
Полина Лааксо

«МТС Банк» выпустил карту с ежедневными скидками вместо кешбэка в конце месяца Статьи редакции

Максимальная сумма скидки в месяц — 10 тысяч рублей.

  • Оформить заявку на карту «Скидка везде» можно на сайте. В отделении банка её выдадут в тот же день, а курьером привезут на следующий. Обслуживание будет бесплатным, если совершать от пяти покупок в месяц. В остальных случаях оно составит 99 рублей в месяц.
  • Скидки предоставят во всех магазинах, в том числе в интернете, а также в мобильных приложениях. В первые два месяца она составит 3% от суммы покупки в онлайне и 1% — в офлайне. С третьего условия изменятся: если клиент совершает менее 25 покупок в месяц, скидка в интернете сократится до 1%.
  • Категории-исключения — это платежи в приложении банка и по QR-кодам, телекоммуникационные услуги, транзакции в ломбардах, оплата штрафов и жилищно-коммунальных услуг и другое.
  • За счёт «новизны предложение может выстрелить», считают некоторые опрошенные «Ъ» участники рынка. Особенно если учесть, что кешбэк «обычно описывается сложными правилами». Последнее подмечают и в МТС: в случае со скидкой клиент получает выгоду в момент оплаты. С кешбэком же он вынужден отслеживать отчисления отдельно и разбираться, почему они такие, говорит директор направления дебетовых карт банка Григорий Мирзоян.
  • Чтобы «вытеснить» программы кешбэка в скидочной схеме должны быть очевидные преимущества для клиентов. Но у «МТС Банка» их нет, считает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. По его словам, лимит по размеру скидки «ещё хуже, чем по программам кешбэка». В Ассоциации банков также предупреждают: вопросы могут возникнуть у ФНС, так как прямую скидку можно посчитать подарком, с которого надо платить налог.
Источник: «МТС Банк»

#новость #мтсбанк #мтс

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88 комментариев
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 Вадим Д.
За счёт «новизны предложение может выстрелить»

А может, разумеется, и не выстрелить.

В целом-то получить скидку сразу, на месте, а не ждать начисления кешбэков , вроде бы и неплохо. Но 146%, что условия будут меняться каждый месяц, хрен поспеешь за ними.

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Labeling
Но 146%, что условия будут меняться каждый месяц, хрен поспеешь за ними.

Собственно так у меня МТС и своровал деньги - молчком поменял условия моего тарифа и стал списывать деньги автоплатежом с карты. Пока я понял, что произошло - улетело 3 000 рублей.

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5 комментариев
Сидор

Скорее застрелить может, а не выстрелить

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Деда Миша
С третьего условия изменятся: если клиент совершает менее 25 покупок в месяц, скидка в интернете сократится до 1%.

А с 5 месяца, если не совершать покупок на хулиард рублей, то обслуживание станет платным по 999 рублей
К с 12 месяца в целом карта станет платная а кешбек отрицательным

Будет наебалово 146%

А если серьезно, просто вдумайтесь, создатели карты в самом деле думают, что кто-то блять считает количество своих покупок в месяц с определенной карты? Вести учёт и понимать, сколько и куда тратится это одно, а другое дело количество транзакций. Ну это просто дурка создателей

Самый просто способ получить и сэкономить деньги - это не тратить их. Кэшбек 100% бесплатно и без регистрации

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Leonid Bushuev
А если серьезно, просто вдумайтесь, создатели карты в самом деле думают, что кто-то блять считает количество своих покупок в месяц с определенной карты?

Это меня постоянно убивало в "халве" или "совести", уж не помню.
Мол мы вам предлагаем хорошие проценты, но нужно не меньше вот этого кол-ва покупок (именно факта покупки, хоть 10 раз батон хлеба купи) и вот не меньше вот этой вот потраченной суммы.
Да вы издеваетесь? Сразу нахуй идите. Не хватает еще менеджентом заниматься этой хераборы.

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3 комментария
Булка хлеба

Зайди на Т-Ж, там таких товарищей гора и маленькая тележка, которые каждую транзакцию считают. А еще у них есть курс, где рассказывают что нужно завести миллиард карт разных банков и туда сюда гонять деньги.

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2 комментария
Labeling
создатели карты в самом деле думают, что кто-то блять считает количество своих покупок в месяц с определенной карты

На это и расчет, чем более сложные и запутанные условия, тем больше возможностей для обмана.

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Марина Леопардовна
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Ярослав Богданов

А стикеры вообще будут присылать?) Вы бы с ними сначала разобрались. Какой смысл от нововведений если конкуренты быстрее их отправляют. Альфовский уже три месяца использую, за неделю после анонса получил

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Паронормальный

Знаем мы этот МТС:
- Почему я не получил скидку, я же купил товар в магазине?
- У нас он в базе не числится
- Но вот же, адрес, чек
- Ничего не знаем, мы работает только с проверенными магазинами

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Labeling

Интересно, а у них уже началось - вы оплатили картой, а значит согласились на наше предложение о страховке.
Вы взмахнули картой и тем самым выразили согласие получать наш ежедневный гороскоп

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Evgen

Достаточно просто кивнуть

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Sanya

МТС БАНК…ну дальше можно не читать

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Labeling

Что меня реально возмущает - это незамутненная простота опсосов. Они десятилетиями создавали себе репутацию ненадежных, даже мошеннических компаний, готовых в любой момент обмануть и обворовать.
А теперь, как ни в чем не бывало, создают банки со своим брендом - МТС банк, к примеру. Как будто ворота и котлы не подписывали на платные сервисы МТС:

Поддержка МТС сначала утверждала, что абонент добровольно подписался на эти сервисы, отправив СМС на короткие номера и даже в детализации были эти СМС, которые ворота якобы отправили. Вот только GSM-реле не умеет отправлять СМС на короткие номера и сделать это никак не могло.

https://www.ixbt.com/live/offtopic/kak-moi-vorota-podpisalis-na-platnye-servisy-mts-i-stali-superzvezdoy.html

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lakoros

МТС )

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Mike V. Gorbunov

Дело не в страховке, а в кредитном рейтинге и ПДН. Кроме того, нельзя получить более 1 карты каждого вида.

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5 комментариев
Aziz Muhomediev

Фейковая скидка. Скажут , что мол товар стоил «99999 рублей» , сегодня скидка аж до 89% , цена со скидкой «10999» скептически к фейковым скидкам отношусь.

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Dmitry Tumashev

Как я понимаю, скидка будет на стороне банка на покупку в любом магазине любого товара

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Паронормальный

"Обслуживание будет бесплатным, если совершать от пяти покупок в месяц."
А если купить, потом вернуть - засчитают?

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Error-min

Зная контору мтс, они еще и спишут потом что-то

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5 комментариев
Leonov Evgeny

Подскажу, что реально может заинтересовать людей взять вашу карту, просто рассмотреть вариант сменить для части платежей - кешбек, который идет на оплату услуг связи - телефона, домашнего инета и тд. Например 3% со всех покупок приходят рублями для оплаты связи. Второй уровень - оплата связи не только своих договоров, но и 5 договоров родственников. Третий уровень - любой договор МТС оплачивается. В итоге многие начнут качать оплаты через вас

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Кит Великан

На кой чёрт людям фантики, если можно взять деньгами?

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1 комментарий
Андрей Мельник

А разве их карта МТС Cashback не про это. Только там нет уровней, накопленными баллами можешь оплатить любые услуги связи или подписки МТС любого абонента. Я так у них сотовую связь себе и семье оплачиваю, семейную подписку Премиум и даже подписку Матч Премьер. Для оплаты достаточно нужное количество этих бонусов на счёт телефона закинуть.

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Ияза Гара

1% у так у всех есть, а кое-где и 2-3%. Не взлетит.

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Полина Лааксо
Автор

у всех банков есть моментальная скидка с покупки в 1%?

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10 комментариев
Michael Sazonov

Я предлагаю выпустить карту с поздравлениями за каждую покупку!

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Кит Великан

Платными!

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ЯжПрограммист

Начались поползновения в сторону отказа от кешбэков этих ваших? А скидки эти и спецпредложения полная дичь, там всегда манипуляция ценником. Для примера взять тот же Яндекс.Маркет где тинька постоянно выдает повышенный кешбек, но большая часть товаров дешевле в других маркетах, причем часто ровно на сумму этого самого кешбэка. В этой борьбе в любом случае наеб..ут покупателей.

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Sanya

Смотря что покупать на самом деле, я беру кофе в пакетиках 20 шт, в Яндекс маркете дешевле чем где либо вообще + ещё и кэшбек отдельно начисляется, смотря что брать..

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Научный микроскоп

да я наоборот вижу как правило что в марете выгоднее цены чем в мегамаркете сбера или озоне, маркет стал только с доставками чудить выставлять доставку дороже товара, или если можно было в пункт выдачи заказаь бесплатно то становится платно и еще пункты не все.

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Аккаунт заморожен

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Hex Jeans

Я боюсь, что туда подключат услугу "Гудок" и с карты в день по 1000 рублей начнут списывать

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Giant

МошенническийТрансСексуальный Банк

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Роботы из зубной пасты

Мошенничество в чем? Приходишь в банк к транссексуалам, а там — НАТУРАЛЫ? 🫠😳🫣

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Научный микроскоп

у МТС щас самая крутая карта викенд, они в отличии от альфабанка не стали фастфуд выделять в категорию отдельную без кешбека, а щас это половина заведений котоырй даже к фастфуду никиак не отнести, и кешбек каждую пятницу приходит и нет минимальных трат как у альфы, часть платежей альфа даже учитывать перестала.

новая программа интересна, но 25 покупок в месяц это я считаю довольно много даже для активного юзера карточек типа меня, плюс усложняется тем что эти категории еще выгодными должны быть, а жкх и тд в счет не идет, а 1% есть у всех, у райфа вообще 1.5% со всего просто без условий, да и сверу 99р обслуживания упадет что сожрет 10-20 процентов кешбека (сужу по среднему кешбеку чт ов альфе выходит с 3% милями по всем категориям где нет более выгодных)
надеюсь МТС банк сделает нормальный счетчик покупок чтоб было понятно сколько платежей нужно сделать, да и счетчик заполняемости максимально получаемого кешбека

карточку заведу для теста, но я активный юзер кешбеков мне будет наверно не сложно равировать между 4 основными банками которыми пользуюсь, а вот кто не привык так делать будет профукивать условия, как 25 покупок нагнать я в прицепе уже придумал )

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Наталья Тегетаева

У райфа бесплатная карта. А у альфы нет условий для минимальных трат

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1 комментарий
Кит Великан

Сейчас бессмысленно всё кроме связки из кредитки ГПБ (180 дней грейса) + несколько дебетовок с категориями 5%+ (тинь, альфа, озон, хкб, синара).

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2 комментария
Ильшат Шафигуллин

100 р. с 10к? В чём интерес?

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lakoros

Если накупить на 334000 в месяц, должны вернуть 10 тысяч. (но только онлайн, и от 25 покупок и выше)

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Eugenius but not Genius

Они и так на всё скидки предлагают, так ещё и в конце месяца будут больше предлагать.
Будет у носителей карт ощущение нахождения в куче денег, но эта куча денег окажется кучей флаеров...

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Init Ds

за чей счет скидка?

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ILYAS MUKHTAR

За счет эквайринговой комиссии

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Giant

Благими намерениями...

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lakoros

25 покупок в онлайн магазинах в месяц? это что-то для шопоголиков не выходящих из дома.

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Sanya

Необязательно онлайн, любых покупок, кроме ЖКХ и прочих фин услуг

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3 комментария
ALKIR

какая-то несерьезная хрень, а не карта

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неформат

Как и практически всё в мтс

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Булка хлеба

#реклама

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Daskonto

В ассоциации банков какие-то странные эксперты сидят - откуда может быть возникнуть налог на скидку? Разъяснениям ФНС на эту тему 7-8 лет, об них только эксперты ассоциации не знают.

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Кибергадалка

Они как гадальные камни, предскажут твои будущие покупки

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Егор Дороганов

Карта с ежедневными скидками от МТС Банка - это просто фантастика! Теперь покупать любимые товары стало еще выгоднее!

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