Деньги
Таня Боброва

Британский сервис с менторскими курсами для предпринимателей Oneday привлёк $6,2 млн Статьи редакции

Теперь стартап Тараса Полищука и Ранбира Ароры запускает собственную MBA-программу.

  • Oneday привлёк $6,2 млн в раунде А от Ananda Impact Ventures, Sparkmind.vc, а также фондов Brighteye Ventures, Outward VC и Flint Capital, рассказал Forbes сооснователь стартапа Тарас Полищук. Оценку проекта стороны не раскрывают.
  • Стартап развивает платформу с курсами для начинающих предпринимателей от менторов и опытных основателей. В начале 2023-го он получил аккредитацию от Европейской системы учёта баллов студента при освоении образовательной программы или курса (ECTS) и запустил собственную MBA-программу.
  • Программа, рассчитанная на полтора года, включает образовательный контент, поддержку ментора «один на один» и доступ к предпринимательскому сообществу. По итогам курса студенты получают аккредитованный диплом европейского образца. По словам Полищука, флагманская MBA-программа Oneday стоит 15 тысяч фунтов стерлингов.
  • Бывший принципал фонда Phystech Ventures Анна Гишко отметила, что среди косвенных конкурентов стартапа — онлайн-программы по MBA, акселераторы и традиционные бизнес-школы. Но в отличие от них, у Oneday более комплексный подход. Также стартап не берёт долю в проекте за участие в привлечении инвестиций, а стоимость его обучения меньше.
  • Полищук (на сайте стартапа указан как Taras Polik) создал Oneday вместе с Ранбиром Аророй в 2020 году в Лондоне. По данным Crunchbase, без учёта последнего раунда проект привлёк 3,3 млн фунтов стерлингов (около $4,1 млн по курсу на 16 мая 2023 года).

#новость

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Сперва прочёл «с ментоВскими курсами», перечитал, наваждение пропало (-:

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Костя Маслов
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Denis Fedin

Именно такие курсы и нужны. Школа жизни! 🤣

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Dmitry Voloshin

Неактуальные новости из другой реальности

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Наталья Тегетаева

реально будто не для нас вообще)

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Edgard Gomez

"Набираю команду ребят. Будем делать кеш на amazon."

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Melany Lane

А как попасть?

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Олег Сафронюк

Погнали

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Аглалия Фурс

Инфоцыганство здорового человека. Наверное.

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Кубик Рубика

А инфоцыганство курильщика выглядит как карта желаний

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Eugenius but not Genius

С менторскими курсами для предпринимателей?
Вот Семёныч вчера за две бутылки самогона продал самоделошную лопату, ему такую новость передать? Вроде как индивидуально предприимчивый человек...

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New polymer

Бывший принципиальный принципал отмечает, что у стартапа более комплексный подход

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Константин Талыбов

Спасибо за информацию о OneDay - очень интересный проект с менторскими курсами для предпринимателей!

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Паронормальный

Для тех кому лень читать

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