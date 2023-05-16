Британский сервис с менторскими курсами для предпринимателей Oneday привлёк $6,2 млн Статьи редакции
Теперь стартап Тараса Полищука и Ранбира Ароры запускает собственную MBA-программу.
- Oneday привлёк $6,2 млн в раунде А от Ananda Impact Ventures, Sparkmind.vc, а также фондов Brighteye Ventures, Outward VC и Flint Capital, рассказал Forbes сооснователь стартапа Тарас Полищук. Оценку проекта стороны не раскрывают.
- Стартап развивает платформу с курсами для начинающих предпринимателей от менторов и опытных основателей. В начале 2023-го он получил аккредитацию от Европейской системы учёта баллов студента при освоении образовательной программы или курса (ECTS) и запустил собственную MBA-программу.
- Программа, рассчитанная на полтора года, включает образовательный контент, поддержку ментора «один на один» и доступ к предпринимательскому сообществу. По итогам курса студенты получают аккредитованный диплом европейского образца. По словам Полищука, флагманская MBA-программа Oneday стоит 15 тысяч фунтов стерлингов.
- Бывший принципал фонда Phystech Ventures Анна Гишко отметила, что среди косвенных конкурентов стартапа — онлайн-программы по MBA, акселераторы и традиционные бизнес-школы. Но в отличие от них, у Oneday более комплексный подход. Также стартап не берёт долю в проекте за участие в привлечении инвестиций, а стоимость его обучения меньше.
- Полищук (на сайте стартапа указан как Taras Polik) создал Oneday вместе с Ранбиром Аророй в 2020 году в Лондоне. По данным Crunchbase, без учёта последнего раунда проект привлёк 3,3 млн фунтов стерлингов (около $4,1 млн по курсу на 16 мая 2023 года).
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Сперва прочёл «с ментоВскими курсами», перечитал, наваждение пропало (-:
Именно такие курсы и нужны. Школа жизни! 🤣
Неактуальные новости из другой реальности
реально будто не для нас вообще)
"Набираю команду ребят. Будем делать кеш на amazon."
А как попасть?
Погнали
Инфоцыганство здорового человека. Наверное.
А инфоцыганство курильщика выглядит как карта желаний
С менторскими курсами для предпринимателей?
Вот Семёныч вчера за две бутылки самогона продал самоделошную лопату, ему такую новость передать? Вроде как индивидуально предприимчивый человек...
Бывший принципиальный принципал отмечает, что у стартапа более комплексный подход
Спасибо за информацию о OneDay - очень интересный проект с менторскими курсами для предпринимателей!
Для тех кому лень читать