Twitter купил сервис для поиска работы Laskie — Axios Статьи редакции
Стороны не раскрыли сумму сделки, но источник издания оценил её в «десятки миллионов» долларов.
- Покупка Laskie — первое приобретение Twitter после того, как соцсеть возглавил Илон Маск, пишет Axios. Сделка поможет превратить Twitter в «суперприложение» со множеством функций, считает издание.
- Laskie основал в Сан-Франциско в 2021 году Крис Бакке. До этого он уже продал один свой стартап онлайн-бирже вакансий Indeed.
- На сайте Laskie теперь указано, что сервис не доступен.
По данным Crunchbase, Laskie привлёк $6 млн в 2021 году.
- 12 мая 2023 года Илон Маск объявил, что новым гендиректором соцсети станет Линда Яккарино — бывшая глава рекламного отдела медиакомпании NBCUniversal.
1766 просмотров
Удобно, чтобы вновь уволенным сотрудникам было проще находить новое место))
Многоходовочка
Маск конечно играет по крупному 👏
в странную сторону правда)
да к каждой соц сети пытались прикрутить знакомства и поиск работы. ниче нового. мож пойдет, на линкедин один черт без крови из глаз не взглянуть
А говорил, что ему всё равно на 80% ушедшего штата)))
)))
Laskie Twitter-а
Ай да твиттер, ласка просто (-:
- Каайф!
- Э! Не кайф, а услада)
ну, суперприложением это уже вряд ли станет..
Линкедин занервничал
А нахуя?
Быть суперприложением
Не знаю зачем он Маску нужен. С учетом того что сам сайт закрылся и будет его функционал внедряться в твиттер. Это можно было сделать и самому, без всяких покупок. Клиентской базы там думаю особой нет.
Сделка поможет превратить Twitter в «суперприложение» со множеством функций, считает издание.
Вот так и умирают гиганты ))
прям интересно испортит Макс этот сервис, как и твиттер, или нет
посмотрим, что будет с се6рвисом, благодаря Максу😂
Twitter купил сервис для поиска работы - значит, теперь наши твиты будут проверять не только работодатели, но и будущие коллеги!
Классная тема будет, откликаешься на вакансию, а работодателю сразу твой самый популярный твит выдается
суперприложение» со множеством функций, - еще одно? Тинькофф хотел суперапп - хренастам, Сбер хотел суперапп - хенаста. Кому это вообще надо то?
в 2010 была период, когда медиа считали, что могут монетезироваться, через доски с вакансиями. Монетизация есть, но мизерная, а у кого-то вообще нет, как на VC
Судя по лого чувак сразу планировал продать проект Твитеру