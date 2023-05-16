Деньги
Маша Цепелева

Twitter купил сервис для поиска работы Laskie — Axios Статьи редакции

Стороны не раскрыли сумму сделки, но источник издания оценил её в «десятки миллионов» долларов.

  • Покупка Laskie — первое приобретение Twitter после того, как соцсеть возглавил Илон Маск, пишет Axios. Сделка поможет превратить Twitter в «суперприложение» со множеством функций, считает издание.
  • Laskie основал в Сан-Франциско в 2021 году Крис Бакке. До этого он уже продал один свой стартап онлайн-бирже вакансий Indeed.
  • На сайте Laskie теперь указано, что сервис не доступен.
    По данным Crunchbase, Laskie привлёк $6 млн в 2021 году.
  • 12 мая 2023 года Илон Маск объявил, что новым гендиректором соцсети станет Линда Яккарино — бывшая глава рекламного отдела медиакомпании NBCUniversal.
Скриншот Laskie

#новость #twitter

1766 просмотров
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24 комментария
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 Alex Shevchenko

Удобно, чтобы вновь уволенным сотрудникам было проще находить новое место))

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Кубик Рубика

Многоходовочка

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Astas Jr

Маск конечно играет по крупному 👏

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Григорий Красильников
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Давидыч

в странную сторону правда)

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fffggg gggfff

да к каждой соц сети пытались прикрутить знакомства и поиск работы. ниче нового. мож пойдет, на линкедин один черт без крови из глаз не взглянуть

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Николай Орлов

А говорил, что ему всё равно на 80% ушедшего штата)))

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Error-min
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Mitya Tolkachev

)))

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Вадим Д.

Laskie Twitter-а

Ай да твиттер, ласка просто (-:

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Alex Shevchenko

- Каайф!
- Э! Не кайф, а услада)

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Костя Маслов

ну, суперприложением это уже вряд ли станет..

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Ware Wow

Линкедин занервничал

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Слегка Придурковатый

А нахуя?

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Ярослав Богданов

Быть суперприложением

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Станислав

Не знаю зачем он Маску нужен. С учетом того что сам сайт закрылся и будет его функционал внедряться в твиттер. Это можно было сделать и самому, без всяких покупок. Клиентской базы там думаю особой нет.

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Антон Большаков

Сделка поможет превратить Twitter в «суперприложение» со множеством функций, считает издание.
Вот так и умирают гиганты ))

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Катерина Эска

прям интересно испортит Макс этот сервис, как и твиттер, или нет

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Big Muzzy

посмотрим, что будет с се6рвисом, благодаря Максу😂

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Константин Талыбов

Twitter купил сервис для поиска работы - значит, теперь наши твиты будут проверять не только работодатели, но и будущие коллеги!

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Печерин Максим

Классная тема будет, откликаешься на вакансию, а работодателю сразу твой самый популярный твит выдается

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Паронормальный

суперприложение» со множеством функций, - еще одно? Тинькофф хотел суперапп - хренастам, Сбер хотел суперапп - хенаста. Кому это вообще надо то?

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Цой жив

в 2010 была период, когда медиа считали, что могут монетезироваться, через доски с вакансиями. Монетизация есть, но мизерная, а у кого-то вообще нет, как на VC

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Поручик молчать

Судя по лого чувак сразу планировал продать проект Твитеру

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