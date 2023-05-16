Деньги
Маша Цепелева

Суд в Москве обязал Meta* вернуть блогерам 3 млн рублей, которые они не смогли потратить на таргетинг Статьи редакции

Истцы просили и компенсацию морального вреда в 15 млн рублей за то, что «были вынуждены искать новые источники продвижения, вкладывая в это дополнительные денежные средства».

  • Мещанский районный суд Москвы обязал Meta* выплатить 4,5 млн рублей по групповому иску от 15 блогеров, сообщил «Ведомости» из зала заседания. 3 млн рублей из этой суммы — расходы на таргетированную рекламу в Instagram* и Facebook*, которую истцы не смогли запустить из-за отключения услуги в России. Издание не уточнило, на что приходятся остальные 1,5 млн рублей.
  • Иск подали в октябре 2022 года. Обращение инициировало общественное движение «Совет блогеров». Его основатель Валерия Рытвина представляла интересы истцов в суде.
  • В иске они утверждали, что оплатили таргет ещё в 2021 году, но после 4 марта 2022 года, когда сервис стал недоступен, «лишились возможности пользоваться уже оплаченным инвентарём». Истцы утверждали, что Meta* нарушила закон «О защите прав потребителей», и требовали 18 млн рублей от компании. Из этих денег 15 млн рублей — компенсация морального вреда, выразившегося, как следует из текста иска, «в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях».
  • В октябре 2021 года Роскомнадзор составил на Meta* протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации, а в декабре компания получила штраф на 1,9 млрд рублей. Facebook* заблокирован в России с 4 марта 2022 года. 21 марта суд в России признал Meta* экстремистской организацией по требованию Генпрокуратуры, с того же дня без VPN недоступен Instagram*.

*Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией в России.

#новость

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89 комментариев
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 Вадим Д.

Скрепно ли брать деньги у вражеской экстремистской организации? 🤨

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Андрей Панов

Прогрессивно ли «просвещенным» европейцам присваивать «варварские» деньги?

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5 комментариев
Neutron

торговать же поставляя металл, нефть, газ на заводы на которых производят оружие и снаряды используемые против России же не западло. На чипы из Китая, которые используют в европейском и американском вооружении без каких-либо оговорок о том что продукцию произведëную из российского сырья не допускается передавать в недружественные России страны. При этом торговля, как заявляют, с недружественными странами сокращается не по вине России, а потому что недружественные страны ограничивают. Т.е. сами бы торговали и дальше и чем больше тем лучше. Причем заявляют что другие страны используют не рыночные способы. Хотя ОПЕК это картель по установке ограничений на объёмы и цены, который как раз и есть не рыночный способ. И кстати, картельный сговор запрещен законом в РФ и уголовно наказуем. Так что в моем личном понимании это странно выглядит.

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Александр Вербицкий

Прокурор разберется )

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1 комментарий
Богдан Щедров
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Neutron

чтобы изъять их в качестве частичного погашения задолженности по налогам тех же блогеров 🤣🤣🤣

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Газанова
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Евгений Широков

Совет блоггеров мать его. Совет блоггеров.... Ебушки-воробушки, ещё никогда не было так стыдно. А что дальше, коллегия владельцев телеграмм-каналов?

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Денис

А что не так? Блогер в наше время такая же профессия, объединяются, чтобы отстаивать свои права

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3 комментария
habanero

Основательница - Валерия Рытвина - отбитая на голову женщина, так что всё сходится.

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10 комментариев
Степан Фадеев

И это возмущается контент-маркетолог?

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1 комментарий
Алексей Шаров

Ну должно же у них быть какое-то общество...

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Astas Jr

Забавно) Человек испытал самый большой стыд в жизни из-за существования совета блогеров

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jonewayne
Совет блоггеров мать его. Совет блоггеров
Это не профессия
Евгений Широков, контент-маркетолог

Нет, ну серьёзно. Например, по мнению преподов из моего универа нет разницы, делать ли сайты, игры или разрабатывать ИИ - всё равно одна шелупонь, а настоящие умы шататают базу (математику, физику). Что ж теперь, всё айти в хобби записывать?

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Куртуазный маньерист

Надо срочно арестовать счета Цукерберга в Сбербанке, что бы не смог вывести оттуда бабло.

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Зеленый самолетик

"требовали 18 млн рублей от компании. Из этих денег 15 млн рублей — компенсация морального вреда"

По пацански

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Николай Щербаков

вы им главное пластиковые стаканчики не показывайте. А то они цифры побольше запросят))

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aVzAnище

так это же финансирование экстремистских организаций
теперь совет блогеров должны на 20ку посадить

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Сергей Леонов

Забавная ситуация: заблокировал РКН, а виноват Цукер.

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ebanko

А почему не 60к?

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noname

При чём здесь 60к?

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3 комментария
ЯжПрограммист

Потому что персональные данные надежно хранятся в ЦРУ у рептилоидов

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1 комментарий
Eugenius but not Genius

А не это ли иностранным финансированием со стороны экстремистской организации будет являться?

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Намочил Манту

почему финансирование? это, по сути, неосновательное обогащение: деньги уплачены, услуга не оказана

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1 комментарий
Зеленый самолетик

Гугл передает привет

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Alex J. Alen

Я испытываю нравственные страдания и стресс от всей прекрасной политики моей страны, на меня когда в суд подадут?

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Makar H

Истцы не туда истцуют...

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Neutron
«в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях».

писец, кстати, неженки. А если кто-то скажет что их контент гавно, так у них инфаркт или что?

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Зеленый самолетик

падением охватов случайно произошло не из за того что кто то заблокировал соц сеть?) Хотя нет

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noname

Это стандартный текст для исков.

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11 комментариев
Павел Усольцев

Самое интересное, что в FB не предоплата за рекламу, а постоплата. Как это вообще было возможно. Или какие-то варианты ещё допустимы, кто-то знает?

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Dima Alexeev

Постоплата за рекламу была?
Серьезно?
Можно на 3 ляиа открутить рекламу, а потом заплатить?

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3 комментария
Kudgi

А чего без счётчика в 100к/день, не скрепно как-то получилось

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Фоксик

А потом потребовать с них налоги

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The Popov

Ага. Попробовали бы они эти деньги выбить из Роскомнадзора!😂 Из-за них и произошли все эти ужасные страдания и стресс)))

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Kiss1nger

А после перечисления средств, признают этих блоггеров инагентами и экстремистами.

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Alex Shevchenko

А с Ютуба когда?..)

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Нурмухамед Коков

И толку от этого решения, выполнять они явна его не будут.

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Зеленый самолетик

Требую ФИО судебного пристава кому поручили взыскать задолжность

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Ilja V

получать деньги в америке! ой а вы же визы не выдаете - а это yже не наши проблемы

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Karl

Просто гении кто придумал это, штрафовать и требовать деньги это прям классика

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Tony Sib

занятная история :D

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Илья Тюменцев

З - Забота )

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Невероятный Блондин
«в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях».

Кошмар, не представляю через что они прошли!

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kit

Молодеж нынче такая, лишь бы охваты в соцсетях были
Вообще это их заработок, так что я думаю они там не хило за это трясутся все

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1 комментарий
Виктор Котлов

они обязательно вернут, вот увидите. прям сам Цукеерберг принесет Мизулиной младшой и на коленях будет ей в пояс челом бить

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Станислав С.

Только блоггерам ??

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S1m0ne

То есть виноват и должен внезапно стал забор, а не те в пиджаках, что "для защиты детей от педофилов" его туда поставили, пожелав регулировать даже разрешения в Росавиации?

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kit

Странно что блоггеров не послали за рекламу на экстремистской площадке)) Видимо денег нет и мы уже не держимся

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Ксения Евсюкова
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Кибергадалка

Виртуальная битва разгорелась против Цукерберга, блогеры выставили судебные мечи

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vobla

ой да больно много они там заплатили. капля в море вообще)

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Анна Матвеева

Нууу слава Богу! А то мы все так переживали, что же там с блогерами!

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