Суд в Москве обязал Meta* вернуть блогерам 3 млн рублей, которые они не смогли потратить на таргетинг Статьи редакции
Истцы просили и компенсацию морального вреда в 15 млн рублей за то, что «были вынуждены искать новые источники продвижения, вкладывая в это дополнительные денежные средства».
- Мещанский районный суд Москвы обязал Meta* выплатить 4,5 млн рублей по групповому иску от 15 блогеров, сообщил «Ведомости» из зала заседания. 3 млн рублей из этой суммы — расходы на таргетированную рекламу в Instagram* и Facebook*, которую истцы не смогли запустить из-за отключения услуги в России. Издание не уточнило, на что приходятся остальные 1,5 млн рублей.
- Иск подали в октябре 2022 года. Обращение инициировало общественное движение «Совет блогеров». Его основатель Валерия Рытвина представляла интересы истцов в суде.
- В иске они утверждали, что оплатили таргет ещё в 2021 году, но после 4 марта 2022 года, когда сервис стал недоступен, «лишились возможности пользоваться уже оплаченным инвентарём». Истцы утверждали, что Meta* нарушила закон «О защите прав потребителей», и требовали 18 млн рублей от компании. Из этих денег 15 млн рублей — компенсация морального вреда, выразившегося, как следует из текста иска, «в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях».
- В октябре 2021 года Роскомнадзор составил на Meta* протокол о повторном неудалении запрещённой в России информации, а в декабре компания получила штраф на 1,9 млрд рублей. Facebook* заблокирован в России с 4 марта 2022 года. 21 марта суд в России признал Meta* экстремистской организацией по требованию Генпрокуратуры, с того же дня без VPN недоступен Instagram*.
*Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией в России.
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Скрепно ли брать деньги у вражеской экстремистской организации? 🤨
Прогрессивно ли «просвещенным» европейцам присваивать «варварские» деньги?
торговать же поставляя металл, нефть, газ на заводы на которых производят оружие и снаряды используемые против России же не западло. На чипы из Китая, которые используют в европейском и американском вооружении без каких-либо оговорок о том что продукцию произведëную из российского сырья не допускается передавать в недружественные России страны. При этом торговля, как заявляют, с недружественными странами сокращается не по вине России, а потому что недружественные страны ограничивают. Т.е. сами бы торговали и дальше и чем больше тем лучше. Причем заявляют что другие страны используют не рыночные способы. Хотя ОПЕК это картель по установке ограничений на объёмы и цены, который как раз и есть не рыночный способ. И кстати, картельный сговор запрещен законом в РФ и уголовно наказуем. Так что в моем личном понимании это странно выглядит.
Прокурор разберется )
чтобы изъять их в качестве частичного погашения задолженности по налогам тех же блогеров 🤣🤣🤣
Совет блоггеров мать его. Совет блоггеров.... Ебушки-воробушки, ещё никогда не было так стыдно. А что дальше, коллегия владельцев телеграмм-каналов?
А что не так? Блогер в наше время такая же профессия, объединяются, чтобы отстаивать свои права
Основательница - Валерия Рытвина - отбитая на голову женщина, так что всё сходится.
И это возмущается контент-маркетолог?
Ну должно же у них быть какое-то общество...
Забавно) Человек испытал самый большой стыд в жизни из-за существования совета блогеров
Это не профессия
Евгений Широков, контент-маркетолог
Нет, ну серьёзно. Например, по мнению преподов из моего универа нет разницы, делать ли сайты, игры или разрабатывать ИИ - всё равно одна шелупонь, а настоящие умы шататают базу (математику, физику). Что ж теперь, всё айти в хобби записывать?
Надо срочно арестовать счета Цукерберга в Сбербанке, что бы не смог вывести оттуда бабло.
"требовали 18 млн рублей от компании. Из этих денег 15 млн рублей — компенсация морального вреда"
По пацански
вы им главное пластиковые стаканчики не показывайте. А то они цифры побольше запросят))
так это же финансирование экстремистских организаций
теперь совет блогеров должны на 20ку посадить
Забавная ситуация: заблокировал РКН, а виноват Цукер.
А почему не 60к?
При чём здесь 60к?
Потому что персональные данные надежно хранятся в ЦРУ у рептилоидов
А не это ли иностранным финансированием со стороны экстремистской организации будет являться?
почему финансирование? это, по сути, неосновательное обогащение: деньги уплачены, услуга не оказана
Гугл передает привет
Я испытываю нравственные страдания и стресс от всей прекрасной политики моей страны, на меня когда в суд подадут?
Истцы не туда истцуют...
писец, кстати, неженки. А если кто-то скажет что их контент гавно, так у них инфаркт или что?
падением охватов случайно произошло не из за того что кто то заблокировал соц сеть?) Хотя нет
Это стандартный текст для исков.
Самое интересное, что в FB не предоплата за рекламу, а постоплата. Как это вообще было возможно. Или какие-то варианты ещё допустимы, кто-то знает?
Постоплата за рекламу была?
Серьезно?
Можно на 3 ляиа открутить рекламу, а потом заплатить?
А чего без счётчика в 100к/день, не скрепно как-то получилось
А потом потребовать с них налоги
Ага. Попробовали бы они эти деньги выбить из Роскомнадзора!😂 Из-за них и произошли все эти ужасные страдания и стресс)))
А после перечисления средств, признают этих блоггеров инагентами и экстремистами.
А с Ютуба когда?..)
И толку от этого решения, выполнять они явна его не будут.
Требую ФИО судебного пристава кому поручили взыскать задолжность
получать деньги в америке! ой а вы же визы не выдаете - а это yже не наши проблемы
Просто гении кто придумал это, штрафовать и требовать деньги это прям классика
занятная история :D
З - Забота )
Кошмар, не представляю через что они прошли!
Молодеж нынче такая, лишь бы охваты в соцсетях были
Вообще это их заработок, так что я думаю они там не хило за это трясутся все
они обязательно вернут, вот увидите. прям сам Цукеерберг принесет Мизулиной младшой и на коленях будет ей в пояс челом бить
Только блоггерам ??
То есть виноват и должен внезапно стал забор, а не те в пиджаках, что "для защиты детей от педофилов" его туда поставили, пожелав регулировать даже разрешения в Росавиации?
Странно что блоггеров не послали за рекламу на экстремистской площадке)) Видимо денег нет и мы уже не держимся
Виртуальная битва разгорелась против Цукерберга, блогеры выставили судебные мечи
ой да больно много они там заплатили. капля в море вообще)
Нууу слава Богу! А то мы все так переживали, что же там с блогерами!