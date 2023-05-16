Чешские банки Creditas, UniCredit Bank и ČSOB начали закрывать счета россиянам — Е15 Статьи редакции
Банки говорят, что действуют «в соответствии с законодательством».
- Представители русской диаспоры в Чехии пожаловались, что Creditas, UniCredit Bank и ČSOB стали без предупреждения закрывать счета россиянам и белорусам, которые проживают в стране по рабочей или студенческой визе. Об этом сообщило местное издание Е15. При этом в тексте в основном идёт речь о россиянах.
- Creditas и UniCredit Bank подтвердили, что закрывают счета. В ČSOB отрицают такую практику, но издание утверждает, что случаи закрытия есть.
- Представитель UniCredit объяснил, что банк давно применяет специальные правила открытия и ведения счетов для лиц из стран, не входящих в ЕС. По его словам, физлицо или юрлицо должно предоставить документы, которые доказывают «достоверную и актуальную связь с Чехией». В Creditas заявили, что банк «ещё в начале конфликта» решил не открывать новые счета россиянам и аннулировал уже существующие.
- Представители русской диаспоры утверждают, что предоставили все документы, но их счета всё равно заблокировали. Издание приводит историю россиянки, которая была клиентом ČSOB и находилась в стране по рабочей визе. Она использовала счёт для оплаты аренды и получала на него зарплату, но его заблокировали — в самом банке не объяснили причин. В ČSOB прокомментировали, что закрывают счета в соответствии с законодательством Чехии.
- В феврале 2023-го пользователи жаловались, что ČSOB запретил клиентам с российским гражданством вносить деньги на счёт через банкоматы.
- В апреле 2022-го белорусское издание dev.by уже рассказывало о проблемах с блокировками счетов у белорусов в разных странах ЕС — Германии, Чехии, Испании и Словакии.
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Что вас удивляет? В любой стране есть "дискриминация по паспорту". Банально визовый вопрос - это уже дискриминация. Например, житель Франции, Германии, ЮК, Эстонии может полететь в США просто заполнив анкету на сайте (VWP), а жителю стран третьего мира нужно получать визу, а некоторым наименее развитым и закрытым (Иран, РФ и пр) вообще нужно лететь в третью страну чтобы получить визу US. С банками история еще сложнее, так как россияне пытаются обходить санкции и взаимодействовать с российской финансовой системой, поэтому гражданство РФ, Ирана - это дополнительные риски для банков, которые являются частной коммерческой организацией и имею право отказывать в обслуживании аккаунта.
Вот гады! И чего это они? Что-то случилось, наверное
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Это другое, вы чего
Может что-то случилось?
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ЕС и США за толерантность, равноправие и демократию ко всем народам!*
* (мелким шрифтом) - кроме гетеросексуалов, женщин, русских и белорусов.
Здорово вообще жить когда не знаешь значения слов которые пишешь?)
Токсичные и опасные страны - это другое.
Вы так проницательны. Я бы сама заказала у вас прогноз.
Красавцы ваще! Очередной удар по путину, что тут скажешь. Свалившие должны понимать какое они дерьмо никому не нужное в мире. Возвращайся друг, бери автомат, у тебя нет другого пути.
Ваще новость давно не новость. Блокируют и закрывают счета регулярно, из личного опыта уже больше года стоит замороженным счет в Чехии. И аналогичные истории еще летом прошлого года случались. Видимо сейчас только до правозащитником дошло.
Как сваливший — периодически испытываю подобные чувства. Весной 2022 ждал в РФ падение экономики, сдутие айтишечки, железного занавеса и тотальной могилизации.
Весной 2023 сижу без работы, российские ИТ компании уговаривают пройти собеседование, западные ИТ игнорят и реджектят на этапе скрининга (где ещё хоть есть вакансии, а не хайринг фриз), счет при наличии ВНЖ открыл еле-еле за 500 евро через "помощника в банке", все продукты за год подорожали на 30%, аренду мне грозят поднять с нового года (соседей уже выгнали из-за этого), никого из знакомых по мобилизации не забрали, США всерьез рассуждают о дефолте, в Грузию открывают прямые рейсы...
А не надо путать простых бегущих россиян которых никто не ущемляет и понапокупавших вилл на озере комо людей.
А потом выяснится, что как и в грузии чуваки с бинансом крутили огромные суммы) и доказать происхождение средств не могли.
была такая новость?)
Ну да, блокировка счетов физиков явно остановит то, что нельзя называть.
тепловую смерть вселенной?
Ну они помимо счетов арестовывают сынков всяких чинуш с той же формулировкой. И как то нет и огромного списка пострадавших. Может это соловьеву счета закрыли.
Волан-де-Морта?
UPD: Последние несколько месяцев в чешских банках идут проверки граждан России
• Raiffeisenbank - запрашивает документы о происхождении доходов;
• Komerční banka (KB, группа Société Générale) - дополнительно просит подтвердить адрес проживания в Чехии
Возможно те, кто попал под блокировку, проигнорировали запросы банков, предоставили неполный или вызывающий сомнения пакет документов
Вроде как банку должно быть понятно, откуда у тебя доходы, если у тебя зарплатная карта, в статье пишут, что девушке зарплатную блокнули. Но это мои догадки, возможно и знают, но бюрократия и нужно на бумажке подтверждение 🤷🏻
Ну, это они зря. Ведь Россия и обидеться может. Ну а зачем плевать в колодец, из которого еще водицы испить, может быть, придется.
Ну раскажите, как россия обидется.
Я этот бред слышу кучу лет.
И турция без наших туристов загнется.
И польша без продажи нам яблок.
И европа без газа
И разбомбить Воронеж, запретив, скажем, импорт чешского пива!
В детских садах чешки запретят носить?
Ой да. Если Россия обидится, то... ничего не произойдет? ))
Если это ирония, то удалась ❤️ если нет, я вам сочувствую 🌙
Кто там ещё не блокирует счета россиянам?
В Татарстан спокойно едете и открываете банковскую карту, вообще нет проблем.
Мосэнергосбыт.
Иран, Китай, Индия.
Шумеры! Вот они явно к нам дружественны!
ЮАР вроде бы нейтралитет, что-то там
Турки вполне, правда дорого и с ограничениями, в Сербии открывали знакомые пару недель назад. Вообще при наличии внж/пмж много где проблем нет. Опять же Казахстан, Узбекистан, Грузия.э, Армения. Португалия и Испания со скрипом, но открывают.
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Ух да, они остановят ))
Демократия такая демократия
Демократия для демократов, упс
А чем не демократия? Выбранные демократическим путём чиновники вводят регулирующие меры в отношении граждан другой страны. Или это как кругом теперь в России либералы виноват, даже со слов Либерально-демократической партии? П.с. бывает даже национал-демократия, к примеру партия оппонента Эрдогана на текущих выборах в Турции.
У нас в Серевной Кореи тоже хорошо к студентам относятся и не обижают никого
слишком высокая гифка, постите поуже
Неплохое нёбо.
Надо нашим банкам и правительству поступить ассиметрично - убрать все препятствия, даже для мутных западных личностей и их не очень чистых денег
Давно пора всей верхушке пиндосовской власти закрыть счета в РФ и даже более того и их женам и любовницам и даже детям ! Сколько можно это терпеть!?? Доколе
Мутные западные личности прям горят желанием размещать свои деньги в российских банках, после того как банки банки своим клиентам их баксы отказались отдавать
У нас своих мутных личностей с не очень чистыми деньгами полно, зачем нам еще западные?
А ведь когда-то Россия и Чехия были лучшими друзьями, а теперь даже банки отказываются работать с нами. Наверное, виноваты крымнаш и 'газпром'!
Такими лучшими, как страны Балтии? Кто побыл в соцлагере, как-то особенно недобры к большому брату, странно, почему,
Ну вот, а я только хотела открыть у них свет и разместить 100 ярдов
Эх, печаль
Новый свет ? Или старый свет?
Не печальтесь, вы можете разместить их у меня. Причем совершенно бесплатно!
Ну у нас вроде в Греции пока тихо..
Студентов не обижают.
Греция вроде более-менее лояльно относится.
Райф вроде еще норм и Česká spořitelna. В 2022, когда война началась посреди решения об ипотеке, банк мне все нервы вымотал. Как выяснял ипотечный агент, были какие-то внутренние распоряжения по гражданам РФ, Беларуси и Украины.
А что банки, чешское правительство целиком относится к иностранцам как к пустому месту.
Ну зачем вы так? Половина местных либеральных граждан приходит в ужас, если назвать войну войной. Говорят им так низзя.
В Германии тоже самое.
Зачем россиянам и белорусам счета зарубежом? Деньги нужно хранить в сберегательной кассе.
ČSOB вряд ли просто так закрывает счета, весьма лояльный банк. На крайний случай есть еще GE Bank (ща называется Moneta).
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🙃
Что с лицом, релоканты?
нормально тут комментов посносили))
Ну вот теперь-то кровавому режиму точно пизда.
Возвращайтесь и разбирайтесь со своим кровавым режимом, тогда разблокируем счета. Наверное.
Могу дать номер европейского счета, переводите мне, я переведу дальше
Это инклюзивность или толерантность уже?