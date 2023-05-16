Правительство согласовало продажу российских активов Volkswagen дилерской «Авилон» по цене до €125 млн — «Интерфакс» Статьи редакции
В Volkswagen обещали раскрыть детали, после того как сделку закроют.
- Структура автоторгового холдинга «Авилон» получила право купить 100% долей ООО «Фольксваген Груп Рус» и подконтрольных ему «Фольксваген Компоненты и Сервисы», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование» по цене до €125 млн, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с решением правительственной комиссии от 17 апреля.
- В 2022 году фиксированные активы Volkswagen в России оценивали в €1,5 млрд, пишет FT со ссылкой на данные компании. Последняя подтвердила, что «находится в процессе продажи бизнеса уважаемому российскому инвестору», но не уточнила имена и названия. Она обещала поделиться деталями, когда сделку официально закроют.
- В феврале 2023 года источники «Ъ» говорили, что переговоры о покупке калужского предприятия ведёт АФК «Система». Но, по данным РБК, она в итоге отказалась от сделки.
- В марте основным претендентом на завод Volkswagen в Калуге СМИ назвали «Авилон». В автоконцерне говорили только, что рассматривают разные сценарии выхода из России. О том, что власти одобрили продажу активов «Авилону» рассказали уже в апреле.
- Калужский завод Volkswagen запустился в 2007 году. На нём выпускали Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. С марта 2022 года площадка находится в простое. У компании также есть в Калуге завод двигателей.
- Аналитики предполагали, что «Фольксваген Груп Рус», вероятно, придётся согласиться на «значительный дисконт» из-за юридических проблем с автозаводом «ГАЗ», который из-за ухода Volkswagen из страны «потерял» контракт и потребовал взыскать с компании деньги. Тот подал на VW три иска: в марте, апреле и мае.
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согласовало продажу ... по цене до €125 млн
Ох...еть скидки подъехали. Ну и да, €100 000 — тоже «до €125 млн».
Да и толку, все равно станет "проклятым местом" из анекдота про автотаз. Техника в руках дикаря - груда металлолома
Да уж. Как же там...
— Я это купила, что бы купить, а не чтобы носить!
(-:
Будет примерно так.
Неправда, все зависит от мека и WAAAGH!
Как думаете, когда они они вернутся?
Будут еще раз на €1.5 млрд вкладываться?
(-: Конееееечно! И так каждые 2-3 года.
да они с европы валить собрались из-за евро 7 наверно если и построят заводы то в китае
Авилону всё решили продать? Конкуренции помахали ручкой) цены на авто выше и выше! Бесконечность не придел) всё так это печально...
Предложите свою цену и выкупите.
В нормальной стране что ли живете? Тут все уже попилено-поделено в отношении западных компаний. Лакомые кусочки достанутся лишь "избранным" .
Гениальное решение) спасибо что посоветовал)))
Всегда рад помочь.
А почему в €? Токсичная же валюта! Может за крепкий рубль продадите?
Настоящий патриот.
@Участковый , не место ведь тут политике, удаляйте и бан на пару дней не забудьте
Толку от этого? Моторы производить она не сможет так же, как и машины по лицензии. Нужно приватизировать не только заводы, но и технологию. Иначе опять будет отверточное производство китайских автомобилей. Производить шкоду а клепать ладу, как делают в КНР местные брэнды. Зачем там что-то разрешать и прочее. Нужно ставить ультиматум. Либо приватизация либо продажа по фиксированной цене. Не нужна с этими компаниями нянчиться. Гнать поганой метлой их.
Так гонят же(100 лямов это смешно) . Всё как Шариковы хотят. Какие вам технологии? Вы ж даже с ними гранту выпускать будете.
Например производства моторов 1.4 которые там производили для поло и рапида. Взять спеца и скачать все данные с производственной линии, а уж что там как разбирать уже потом. И ставить такие же моторы в ту же гранту.
Сразу спецугу видно. 1,6 CWV там производили. И хренли мелочиться, там на флешку можно много чего скачать, от хуиндаев до тоёт)) Банзайте, ПолиграфПолиграфычи
Платить им ещё? Национализировать всё в пользу государства. Возмещение нанесённого морального ущерба. Что за хрень твориться?
Простите, а что за моральный ущерб у государства?
Только у меня картинки черным показываются или на vc какой-то сбой?
Не только. Это тест - не показывать идиотские картинки
Ладно, что за менее чем 1/10 от оценки реальной - "все всё понимают", но у меня вопросы:
а что буду делать на этих заводах? Китайцам отдадут? Просто будут китайские машины с другим шильдиком собирать - как "Москвич"?
и отзовет ли ГАЗ свои иски или прям совсем совсем "до конца бессовестно"?
и будет ли кто-то инвестировать в Россию после такого? А то вот представьте что не пришли бы мировые автогиганты и ездили бы до сих на чем-то вроде "Лады" все, причем не той что сейчас есть, а подревнее...
Кричать Гойда уже можно?
@Участковый , не место ведь тут политике, удаляйте и баньте за нарушение правил
Мы с вами в одном здании сидим, не забывайте. Я могу и пожаловаться Валерии Григорьевне
Вот это распродажа! Дайте 2!
Мля, только не им 😢😢