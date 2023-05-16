Деньги
Полина Лааксо

Правительство согласовало продажу российских активов Volkswagen дилерской «Авилон» по цене до €125 млн — «Интерфакс» Статьи редакции

В Volkswagen обещали раскрыть детали, после того как сделку закроют.

  • Структура автоторгового холдинга «Авилон» получила право купить 100% долей ООО «Фольксваген Груп Рус» и подконтрольных ему «Фольксваген Компоненты и Сервисы», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование» по цене до €125 млн, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с решением правительственной комиссии от 17 апреля.
  • В 2022 году фиксированные активы Volkswagen в России оценивали в €1,5 млрд, пишет FT со ссылкой на данные компании. Последняя подтвердила, что «находится в процессе продажи бизнеса уважаемому российскому инвестору», но не уточнила имена и названия. Она обещала поделиться деталями, когда сделку официально закроют.
  • В феврале 2023 года источники «Ъ» говорили, что переговоры о покупке калужского предприятия ведёт АФК «Система». Но, по данным РБК, она в итоге отказалась от сделки.
  • В марте основным претендентом на завод Volkswagen в Калуге СМИ назвали «Авилон». В автоконцерне говорили только, что рассматривают разные сценарии выхода из России. О том, что власти одобрили продажу активов «Авилону» рассказали уже в апреле.
  • Калужский завод Volkswagen запустился в 2007 году. На нём выпускали Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. С марта 2022 года площадка находится в простое. У компании также есть в Калуге завод двигателей.
  • Аналитики предполагали, что «Фольксваген Груп Рус», вероятно, придётся согласиться на «значительный дисконт» из-за юридических проблем с автозаводом «ГАЗ», который из-за ухода Volkswagen из страны «потерял» контракт и потребовал взыскать с компании деньги. Тот подал на VW три иска: в марте, апреле и мае.
Источник: Obninsk Name

#новость #volkswagen

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32 комментария
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 Вадим Д.
оценивали в €1,5 млрд
согласовало продажу ... по цене до €125 млн

Ох...еть скидки подъехали. Ну и да, €100 000 — тоже «до €125 млн».

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Сомалийский космонавт

Да и толку, все равно станет "проклятым местом" из анекдота про автотаз. Техника в руках дикаря - груда металлолома

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Вадим Д.

Да уж. Как же там...
— Я это купила, что бы купить, а не чтобы носить!
(-:

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Булка хлеба

Будет примерно так.

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Vasya Pupkin

Неправда, все зависит от мека и WAAAGH!

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S.Capusta

Как думаете, когда они они вернутся?
Будут еще раз на €1.5 млрд вкладываться?

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Вадим Д.

(-: Конееееечно! И так каждые 2-3 года.

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Научный микроскоп

да они с европы валить собрались из-за евро 7 наверно если и построят заводы то в китае

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Erofeev
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Марк Наумов
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Никитка Хархардинов

Авилону всё решили продать? Конкуренции помахали ручкой) цены на авто выше и выше! Бесконечность не придел) всё так это печально...

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Степан Фадеев

Предложите свою цену и выкупите.

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Kiss1nger

В нормальной стране что ли живете? Тут все уже попилено-поделено в отношении западных компаний. Лакомые кусочки достанутся лишь "избранным" .

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Никитка Хархардинов

Гениальное решение) спасибо что посоветовал)))

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Степан Фадеев

Всегда рад помочь.

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ebanko

А почему в €? Токсичная же валюта! Может за крепкий рубль продадите?

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Булка хлеба

Настоящий патриот.

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DmitriyS

@Участковый , не место ведь тут политике, удаляйте и бан на пару дней не забудьте

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Александр Новиков

Толку от этого? Моторы производить она не сможет так же, как и машины по лицензии. Нужно приватизировать не только заводы, но и технологию. Иначе опять будет отверточное производство китайских автомобилей. Производить шкоду а клепать ладу, как делают в КНР местные брэнды. Зачем там что-то разрешать и прочее. Нужно ставить ультиматум. Либо приватизация либо продажа по фиксированной цене. Не нужна с этими компаниями нянчиться. Гнать поганой метлой их.

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Сомалийский космонавт

Так гонят же(100 лямов это смешно) . Всё как Шариковы хотят. Какие вам технологии? Вы ж даже с ними гранту выпускать будете.

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Александр Новиков

Например производства моторов 1.4 которые там производили для поло и рапида. Взять спеца и скачать все данные с производственной линии, а уж что там как разбирать уже потом. И ставить такие же моторы в ту же гранту.

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Сомалийский космонавт

Сразу спецугу видно. 1,6 CWV там производили. И хренли мелочиться, там на флешку можно много чего скачать, от хуиндаев до тоёт)) Банзайте, ПолиграфПолиграфычи

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Платон Масленников

Платить им ещё? Национализировать всё в пользу государства. Возмещение нанесённого морального ущерба. Что за хрень твориться?

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MK

Простите, а что за моральный ущерб у государства?

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Aleksey 77

Только у меня картинки черным показываются или на vc какой-то сбой?

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Dima Alexeev

Не только. Это тест - не показывать идиотские картинки

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ilia

Ладно, что за менее чем 1/10 от оценки реальной - "все всё понимают", но у меня вопросы:

а что буду делать на этих заводах? Китайцам отдадут? Просто будут китайские машины с другим шильдиком собирать - как "Москвич"?

и отзовет ли ГАЗ свои иски или прям совсем совсем "до конца бессовестно"?

и будет ли кто-то инвестировать в Россию после такого? А то вот представьте что не пришли бы мировые автогиганты и ездили бы до сих на чем-то вроде "Лады" все, причем не той что сейчас есть, а подревнее...

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Зеленый самолетик

Кричать Гойда уже можно?

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DmitriyS

@Участковый , не место ведь тут политике, удаляйте и баньте за нарушение правил

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Зеленый самолетик

Мы с вами в одном здании сидим, не забывайте. Я могу и пожаловаться Валерии Григорьевне

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Stas Sokolov

Вот это распродажа! Дайте 2!

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Михаил Негротов

Мля, только не им 😢😢

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