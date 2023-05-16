Мобильное приложение банка МКБ перестанет работать на iOS из-за истечения сроков действия сертификатов безопасности Статьи редакции
С января 2023 года приложение на iPhone предлагали устанавливать в отделениях.
- Клиенты банка стали получать уведомления о том, что iOS-приложение «МКБ Онлайн» перестанет работать 19 мая, сообщило ТАСС. Компания направила клиентам инструкцию, как продолжить пользоваться услугами банка на телефоне, подчеркнули в пресс-службе МКБ.
- В компании объяснили, что приложение отключится из-за прекращения действия сертификатов безопасности и отметили, что ситуация «никак не скажется на качестве обслуживания клиентов банка».
- Приложение МКБ пропало из App Store в июне 2022 года после того, как США ввели секторальные санкции против банка. В декабре он также попал под санкции ЕС.
- В январе 2023 года МКБ предложил клиентам устанавливать приложение на iPhone в своих отделениях. В компании заявили, что самостоятельно разработали для специальное ПО.
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О как, первое за последнее время, которое "просрочится", а не снесут принудительно.
так его и снесли принудительно. И теперь не могут новую версию с обновлёнными сертификатами залить
upd: бедняжка Вадим обиделся на минус и влепил в ответ) видимо не смог в статье прочитатьПриложение МКБ пропало из App Store в июне 2022 года после того, как США ввели секторальные санкции против банка.
лишь бы побыстрее комент оставить)
Клиенты еще раз придут, ножками, им еще раз установят.
Комментарий недоступен
https://vc.ru/u/1317071-filip/516745-kak-skachat-sberbank-onlayn-na-ayfon-ustanovka-prilozheniya-sber-v-obhod-sankciy
Я думаю делают это так
А что вы хотели? Интересные такие!