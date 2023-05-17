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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 мая: доллар — 79,97 рубля, евро — 87,16 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:27 мск: доллар — 80,46 рублей, евро — 87,69 рубля.

Курсы на Forex на 07:28 мск: доллар — 80,55 рубля, евро — 87,70 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,69 рубля.

К концу 2023 года «Финам» собирается открыть клиентам доступ как минимум к ещё одному зарубежному биржевому рынку — Южной Кореи, Бразилии или Мексики. Скорее всего, первой будет Бразилия, полагает президент компании. Торговать смогут только квалифицированные инвесторы.

Кто и как адаптируется

Структура главы совета директоров ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова — компания «Принцип ЗОЖ» — стала владельцем «Прайм-Крафт», производящей спортивное питание под марками Prime Kraft, Wowbar и Primebar. В 2022 году выручка предприятия выросла почти вдвое год к году и составила 618,42 млн рублей.

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Минэкономразвития предложил отменить преимущественное право покупки доли участников ООО при ее продаже третьим лицам. Такое послабление ускорило бы выход предпринимателей из подсанкционных активов.

Минцифры разрабатывает новую версию законопроекта о принудительном лицензировании зарубежного ПО, согласно которой российские компании смогут легально его использовать, отчисляя средства на специальный счёт, узнали «Ведомости». Часть денег с него будут тратить на финансирование льготных ИТ-кредитов.

Источник: «Ведомости»

Провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных Selectel начал переговоры с инвесторами для подготовки к IPO, рассказали источники «Ъ». Представитель Selectel заявил газете, что грядущие встречи с инвесторами «не имеют отношения к IPO». Аналитики считают, что компания в теории может претендовать на оценку «в 40-50 млрд рублей с учётом дисконта из-за региональных рисков».

Какие есть проблемы и трудности

Цены на рыбу в России могут вырасти из-за поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, предупредила Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота. Это произойдёт, если рыбу, которую российские рыбаки добывают в зонах действия международных договоров, будут считать иностранной продукцией. «Из-за необходимости авансирования НДС и ввозной пошлины возникнут новые затраты» — они и отразятся на конечной цене, говорится в письме.

Минюст США рассказал, что американские правоохранительные органы арестовали предпринимателей Олега Пацулю и Василия Беседина. Те якобы отправляли детали российским авиакомпаниям в обход санкций — они работали через зарегистрированную во Флориде фирму MIC P&I и посредников и подделывали для этого данные о заказчиках. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Контекст

По итогам первого квартала 2023 года доля российских брендов в общем объёме поставок смартфонов в Россию сократилась год к году с 2% до 0,1%, подсчитали аналитики GS Group. Причин несколько: проигрыш китайским конкурентам, удорожание логистики, а также трудности с ограничениями в лицензировании сервисов Google.

Ространснадзор выявил более 2000 полётов в 2022 году, в ходе которых на судах использовали запчасти и компоненты с истёкшим сроком годности. Источники «Ъ» в крупных авиакомпаниях говорят, что не летают с такими деталями и не знают о нарушениях у конкурентов. По их словам, их бы не допустили к полётам.

По итогам первого квартала 2023 года выручка «ЛитРес» в сегменте аудиокниг увеличилась на 9% (сумму не называют). По словам компании, продажи таких книг начали расти после просадки в 2022 году. Среди причин — возможность быстро озвучивать печатные версии с помощью ИИ.

В России «не существует» проблем с покупкой автомобиля, заявила директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Татьяна Григорьева. «В стране появились тысячи перекупщиков, которые, как челноки в 90-е, доставят любой товар» через соседние страны, замечает она. По её словам, всё зависит лишь «от размера кошелька».

16 мая 2023 года авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полёты в Россию от Агентства гражданской авиации Грузии и открыла продажу билетов. После этого она столкнулась с критикой со стороны местного населения. Ей пришлось напомнить: возобновление авиасообщения с другими странами — это прерогатива государств, а не перевозчиков.

На фоне возобновления прямого авиасообщения с Грузией туроператоры уже начали продавать организованные туры в страну. Но не все — некоторые говорят, что будут возить туристов, только когда рейсы запустит «Аэрофлот».