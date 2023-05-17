День 448: в США арестовали двух россиян якобы за обход авиасанкций, доля отечественных смартфонов в России упала до 0,1% Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 17 мая: доллар — 79,97 рубля, евро — 87,16 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,69 рубля.
К концу 2023 года «Финам» собирается открыть клиентам доступ как минимум к ещё одному зарубежному биржевому рынку — Южной Кореи, Бразилии или Мексики. Скорее всего, первой будет Бразилия, полагает президент компании. Торговать смогут только квалифицированные инвесторы.
Кто и как адаптируется
Структура главы совета директоров ГК «Черноголовка» Алексея Четвергова — компания «Принцип ЗОЖ» — стала владельцем «Прайм-Крафт», производящей спортивное питание под марками Prime Kraft, Wowbar и Primebar. В 2022 году выручка предприятия выросла почти вдвое год к году и составила 618,42 млн рублей.
Минэкономразвития предложил отменить преимущественное право покупки доли участников ООО при ее продаже третьим лицам. Такое послабление ускорило бы выход предпринимателей из подсанкционных активов.
Минцифры разрабатывает новую версию законопроекта о принудительном лицензировании зарубежного ПО, согласно которой российские компании смогут легально его использовать, отчисляя средства на специальный счёт, узнали «Ведомости». Часть денег с него будут тратить на финансирование льготных ИТ-кредитов.
Провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных Selectel начал переговоры с инвесторами для подготовки к IPO, рассказали источники «Ъ». Представитель Selectel заявил газете, что грядущие встречи с инвесторами «не имеют отношения к IPO». Аналитики считают, что компания в теории может претендовать на оценку «в 40-50 млрд рублей с учётом дисконта из-за региональных рисков».
Какие есть проблемы и трудности
Цены на рыбу в России могут вырасти из-за поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, предупредила Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота. Это произойдёт, если рыбу, которую российские рыбаки добывают в зонах действия международных договоров, будут считать иностранной продукцией. «Из-за необходимости авансирования НДС и ввозной пошлины возникнут новые затраты» — они и отразятся на конечной цене, говорится в письме.
Минюст США рассказал, что американские правоохранительные органы арестовали предпринимателей Олега Пацулю и Василия Беседина. Те якобы отправляли детали российским авиакомпаниям в обход санкций — они работали через зарегистрированную во Флориде фирму MIC P&I и посредников и подделывали для этого данные о заказчиках. Им грозит до 20 лет тюрьмы.
Контекст
По итогам первого квартала 2023 года доля российских брендов в общем объёме поставок смартфонов в Россию сократилась год к году с 2% до 0,1%, подсчитали аналитики GS Group. Причин несколько: проигрыш китайским конкурентам, удорожание логистики, а также трудности с ограничениями в лицензировании сервисов Google.
Ространснадзор выявил более 2000 полётов в 2022 году, в ходе которых на судах использовали запчасти и компоненты с истёкшим сроком годности. Источники «Ъ» в крупных авиакомпаниях говорят, что не летают с такими деталями и не знают о нарушениях у конкурентов. По их словам, их бы не допустили к полётам.
По итогам первого квартала 2023 года выручка «ЛитРес» в сегменте аудиокниг увеличилась на 9% (сумму не называют). По словам компании, продажи таких книг начали расти после просадки в 2022 году. Среди причин — возможность быстро озвучивать печатные версии с помощью ИИ.
В России «не существует» проблем с покупкой автомобиля, заявила директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Татьяна Григорьева. «В стране появились тысячи перекупщиков, которые, как челноки в 90-е, доставят любой товар» через соседние страны, замечает она. По её словам, всё зависит лишь «от размера кошелька».
16 мая 2023 года авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полёты в Россию от Агентства гражданской авиации Грузии и открыла продажу билетов. После этого она столкнулась с критикой со стороны местного населения. Ей пришлось напомнить: возобновление авиасообщения с другими странами — это прерогатива государств, а не перевозчиков.
На фоне возобновления прямого авиасообщения с Грузией туроператоры уже начали продавать организованные туры в страну. Но не все — некоторые говорят, что будут возить туристов, только когда рейсы запустит «Аэрофлот».
Новости предыдущего дня, 16 мая — здесь.
Ого, «отечественные» смартфоны стремительно исчезают. Но 2% — больше похоже на сладкий сон чиновника-импортозаместителя.
меня трудно удивить, но тут реально удивился что целых 0,1% еще остался )))
Дерьмово-кийтайские проиграли нормально-китайским, вот это самое забавное (-:
Бикью нормально-китайский? Он до первого падения работает. А китайские у меня игры в футбол пережили. А их было у меня 4. Российские смартфоны как раз ужасны. Особенно те, которые сертифицированны как российская техника - причины всем известны и без меня.
Так я и говорю, что "российские" китайцы совсем шлак.
Ой, извиняюсь, не правильно понял твой комментарий.
несколько лет назад BQ не все включались после вскрытия коробки. Как сейчас ХЗ
Ничего страшного, скоро ожидаются реальные изменения. От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. У каждого будет по отечественному смартфону.
а срок ожидания случайно не равен средней продолжительности жизни? а то я тут уже 36 лет это слышу
Пф, 36! Ды Вы только начали слушать вступление.
Ох уж это слово "якобы"..
Какая широта для интерпретаций! Можно использовать в комплексе с "Но мы то с вами понимаем.."
Или "Совпадение?".
Минутка ватных авторов на виси
Откуда неуверенность? Что значит «могут»? Обязательно вырастут, даже если никаких поправок и не будет. Попутно захватят и вознесут цены и на пиво, лыжи, пассатижи, да вообще на всё.
пиво и так полетит из-за курса, потому как ингридиенты качественные в основном из Европы, так еще и маркировка
Качественное пиво на местах уже взлетело. Один знакомый даже закрылся. У многих нет запасов на год вперёд, закупают на месяц-другой, продают созревшее и опять закупают.
Как забавно нынче выглядят витрины с смартфонами, в плане визуальных отличий))
А как это будет выглядеть? Если вам нужна, например, windows - качайте её с torrent'ов, крякайте, а чтобы у проверяющих не было вопросов - перечисляйте стоимость её лицензии на специальный счёт?
Не пират, а капер.
они начали придумывать ЕВС - единый взяточный счет. Пришла проверка - покажи платежку на взнос
Из лучших евро-американских практик, ага.
В прош году что-то подобное уже звучало, про гос счёт, куда платить за лицензии, а потом, когда санкции снимут, то государство и рассчитается с правообладателями😁
Челноки из 90-х, ладно. Вопрос стоимости, вообще не рассматривается? Дайте гражданке что-нибудь для лицезрения реальности.
Дайте гражданке что-нибудь для лицезрения реальности.
предлагаешь вывести ее за МКАД?
Турне😁
Да, неплохо бы. Это если она вообще в России.
Кого ещё на ЛитРес взламывают? Не пользуюсь совсем, но на почту периодически прилетают сообщения.
Пару лет назад было постоянно, потом прекратилось. Надеюсь, пасс 12345 всё-таки взломали.
Новости как обычно так себе, а вот комменты всегда с удовольствием читаю 😁
Грешно смеяться над убогими. Покайся.
Что это за смартфоны такие провальные, что даже здесь их собирая все равно выходит дороже и дольше?
здесь собирая? этого никто и не утверждал. Там четко сказано - смартфоны российских брендов
Некоторые из них действительно собираются в России.
а ну ка удиви меня? и что такое сборка? готовую плату вставили в корпус?
Просто Китай находится аккурат на пересечении сразу нескольких путей поставок, а точнее всех. Индия немного уступает в этом, туда чуточку дороже возить. А в РФ возить ещё дороже - морских путей прямых нет. При этом собранный телефон, естественно, занимает меньше места, чем разобранный. Плюс наши всё время упирали на то, что они "наши". Есть даже такие, которые сертифицированны как отечественные - то есть все компоненты "произведены в РФ" - думаю не надо говорить о том, где их закупают и какое у них качество?
"в крупных авиакомпаниях говорят, что не летают с такими деталями и не знают о нарушениях у конкурентов"
"Цены на рыбу в России могут вырасти из-за поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза"
Рыба и так космических деняк стоит (я, конечно, про нормальную рыбу говорю), а благодаря этим без сомнения охуенно полезным поправкам, будет стоить как крыло от боинга. Спасибо партии за это!
российские компании смогут легально его использовать, отчисляя средства на специальный счёт, узнали «Ведомости». Часть денег с него будут тратить на финансирование льготных ИТ-кредитов.
а часть просто спиздят?
Часть денег с него будут тратить на финансирование ИТ-кредитов
т.е. деньги будут собирать и пользоваться по своему усмотрению те кто отношения никакого не имеет к созданию этого ПО. Причем сами платить, судя по всему, реальным владельцам ПО не будут. Просто потому что условия лицензии могут поменяться, а ценники будут соответствовать оригинальной лицензии? А проценты за пользование деньгами в собственных целях будут выплачивать? Только не надо нудеть про "а вот они". Мы такие же как они или нет? Мы лучше должны быть, вроде, или хуже?
интересно, если я буду откладывать в отдельную банку деньги в счет налогов прокатит? Но в налоговую денег не отдам. Да еще и телик на них куплю...
Ну будь лучше, что ж. Прямо вижу, как тебя ебёт толпа ломом в очко, а ты такой: продолжайте, пожалуйста, йанитакой - руки против вас не подниму, ага.
Что за тупое сравнение.. В данном случае наше государство действует совершенно иначе: их ебут, а они, вместо того, что бы дать отпор, ебут простых граждан, которых якобы защищает.
Пусть они поделятся информацией, что они курят
"Оплата лицензий будет производиться по прежним тарифам (сколько платили до ухода компании из России) на спецсчета типа «О» (рублевые счета в ряде банков, предусмотренные указом президента для расчета с иностранными компаниями в условиях санкционного давления. – «Ведомости»)." - я не очень понимаю, за что я должен платить, при отсутствии технической поддержки и обновлений.