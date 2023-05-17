Российские компании смогут легально использовать иностранное ПО, отчисляя деньги на поддержку ИТ — «Ведомости» Статьи редакции
Такую меру внесли в обновлённую версию законопроекта о принудительном лицензировании зарубежных программ.
- Российские компании смогут легально использовать зарубежное ПО, если будут отчислять деньги за лицензии на специальные рублёвые счета. Минцифры включило эту меру в новую версию закона о принудительном лицензировании зарубежного ПО, сообщил «Ведомостям» источник в правительстве и подтвердил собеседник в осведомлённой ИТ-компании.
- Пользователи будут платить по тем же тарифам, которые действовали до ухода иностранных поставщиков из России. «Если оставшиеся средства на счёте не будут востребованы правообладателями, они будут переданы в фонд поддержки ИТ-отрасли», — уточнил источник.
- Часть денег потратят на льготные ИТ-кредиты для разработчиков или направят на проекты по импортозамещению и в «Российский фонд развития ИТ». Формировать перечни ПО, которое разрешат использовать без согласия правообладателей, будут уполномоченные регуляторы.
- По подсчётам «Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий», ушедшие из России иностранные поставщики лицензий на ПО потеряли около 650-700 млрд рублей.
- Финальной версии закона о принудительном лицензировании до сих пор нет, отмечают «Ведомости». Правительство обсуждает два основных механизма: выдачу прав на использование тем, у кого уже была лицензия на ПО, и тем, кому она нужна впервые.
- Срок, в течение которого компания сможет работать с таким ПО, пока неизвестен. По словам источника в правительстве, механизм нужен, чтобы стимулировать переход на отечественные решения. Вероятно, это означает, что мера временная.
- Компании вряд ли захотят добровольно перечислять деньги на спецсчета, считает глава CorpSoft24 Константин Рензяев. Но мотивировать их может уголовная ответственность за работу с «пиратскими» версиями ПО, допускает один из собеседников газеты.
- Участники отрасли не отрицают, что будут готовы платить за российские решения, но те для начала должны достигнуть «зрелости». В России нет аналогов ПО для работы с AR и VR, недостаточно хороши и операционные системы, а также серверное ПО.
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гениальная схема обложить данью тех, кто пользуется продуктом, который ты не создавал. А те кто откажется, будут штрафоваться...
Что раньше-то так не сделали 😂 наверное сейчас кусают локти.
а ты как понимаю, топишь за легализацию пиратства?
То есть ты используешь неактивированное ПО без техподдержки, без допов, возможно с кряком майнером так еще и должен за него платить в минцифры?
А зачем ты так делаешь?
Идея же такая, ты хочешь пользоваться софтом в "белую", что бы к тебе не было претензий со стороны закона. Тебе говорят "ок, такая возможность есть, плати вот сюда, и отсюда правообладатель заберет деньги если захочет. У нас к тебе вопросов нет."
А если ты пиратишь что бы не платить никому, то для тебя ничего не меняется.
Ммм, собирать деньги за использование пиратского софта...
Вот это они умеют бизнес ищ воздуха создавать, конечно
Диски с пиратским софтом в нулевых были в каждом магазине и никто это бизнесом из воздуха не называл
Подождите, деньги это хорошо, но их же надо будет сначала крякнуть?
Может выдадут гос кряки?)
Мне тоже интересно, как они этот механизм хотят реализовать?🤔
Скорее всего, к тебе придут с проверкой, и если увидят крякнутую винду, то будешь платить за нее🤷♂️
Взломанный софт будут отключать дистанционно
Оплачиваешь чужое, при этом деньги идут на поддержку РФ ИТ...
Сложная схема, может сразу с компаний брать «поддерживающий налог»?
Оп, снова идеи подкидываю.
Только если деньги на этих счетах не востребуются правообладателем же.
Потом и налог добавят, вы потерпите.
Легально пользоваться ворованным по 🤔 А можно легально убивать, если делаешь отчисления на поддержку МВД?
Ещё нужен значок
Можно, но не всем
На поддержку российской рождаемости надо скорее.
а вы думаете сейчас такого нет?
Интересно, а проверять как будут? Ходить и требовать платежку предоставить?
И платеж, как понимаю регулярный.
При этом врядли государство предоставит крякнутые версии
А вывести эти деньги производители ПО тоже смогут только через "очередь" с неясными лимитами?)
А правообладатели даже не узнают, что кто-то там что-то собирает, чтобы якобы им потом передать. Следовательно, эти деньги априори не будут востребованы правообладателями и минцифры с чистой совестью сможет их потратить на свои хотелки. Профит.
И вообще не факт, что в эту очередь они попадут. А нехер было "уходить из России", кидая клиентов в одностороннем порядке, лишая поддержки и обновлений.
Меня одного напрягает приписка «Отчисляя на поддержку ИТ» ?
Ирина Тихонова или типа того
- никто не знает куда пойдут деньги . общественного контроля не будет
А где то легально людей есть
Или торговать ими
Эти "гении" не учли только кто будет фактически продлевать эти самые лицензии, чтоб программы, за которые ты занёс бабки на спецсчет, не перестали работать 😄
- наверху эту тему пишет автор . её такие вещи не интересуют ))))))))))))))))))))
на счет ЛЕГАЛЬНОГО использования есть большие сомнения
Осталось договориться о механике оплаты с правообладателями.
фирмы которые ушли из РФ уже сказали : нам не нужны деньги
мы потеряли 2 млрд евро например ... и мы согласны
нам деньги не нужны
мы решили потерять деньги
фирмы не хотят деньги из россии . они уже эт сказали
Заходит Шадаев в паб и говорит: «Всем пива за счет заведения…»
самый суперский комментарий ))))))))))))))))))))))
В чем легальность? По мысли минцифры, если вы дали денег минцифре и к вам не придут российские силовики, то значит вы легальный собственник софта? Если бы все было так просто
наверху тему пишет Автор
её такие вопросы не интересуют
Прикольно. Я плачу за лицензию чтобы: получить немодифицированое третьими лицами по, получить поддержку от производителя, получить регулярные обновления и(или) поддержать разработчика. Теперь надо будет просто платить за воздух.
Новости импортоограбления
Будет очень забавно если часть денег пойдет на развитие и поддержку актуальности кейгенов и кряков
если обновят мега крутой музон, который раньше в кряках играл, буду считать,что деньги не зря потратили
Давно пора, такая отрасль в РФ десятки лет без гос поддержки прозябает
это слово КИИ ( ключ )
генерация ключей
деньги пойдут на нужды эф эс бэ и кремля
Иногда (часто) возникает вопрос: "А те, кто принимает такие законы, они за кого, за нас или за них?"
Есть масса спорных законов, которые можно оправдать необходимостью, но вот этот, абсолютно непроработанный и непонятный, зачем?
Чтобы бабки собирать за просто так.
авторы закона не знали что айфон в 2023 году можно отключить на расстоянии
айфон или сервер
Ахахаха узбек максут опять придумал дичь , чисто тохтамыш 21 века и дань
Что значит легально использовать?
У любого платного софта есть способы препятствовать использованию без лицензии.
И чтобы использовать нужно находить способ взломать этот софт.
Т.е. предлагается взламывать иностранный софт?