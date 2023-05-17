Деньги
Полина Лааксо

Российские компании смогут легально использовать иностранное ПО, отчисляя деньги на поддержку ИТ — «Ведомости» Статьи редакции

Такую меру внесли в обновлённую версию законопроекта о принудительном лицензировании зарубежных программ.

Источник: «Госуслуги Краснодарский край»
  • Российские компании смогут легально использовать зарубежное ПО, если будут отчислять деньги за лицензии на специальные рублёвые счета. Минцифры включило эту меру в новую версию закона о принудительном лицензировании зарубежного ПО, сообщил «Ведомостям» источник в правительстве и подтвердил собеседник в осведомлённой ИТ-компании.
  • Пользователи будут платить по тем же тарифам, которые действовали до ухода иностранных поставщиков из России. «Если оставшиеся средства на счёте не будут востребованы правообладателями, они будут переданы в фонд поддержки ИТ-отрасли», — уточнил источник.
  • Часть денег потратят на льготные ИТ-кредиты для разработчиков или направят на проекты по импортозамещению и в «Российский фонд развития ИТ». Формировать перечни ПО, которое разрешат использовать без согласия правообладателей, будут уполномоченные регуляторы.
  • По подсчётам «Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий», ушедшие из России иностранные поставщики лицензий на ПО потеряли около 650-700 млрд рублей.
  • Финальной версии закона о принудительном лицензировании до сих пор нет, отмечают «Ведомости». Правительство обсуждает два основных механизма: выдачу прав на использование тем, у кого уже была лицензия на ПО, и тем, кому она нужна впервые.
  • Срок, в течение которого компания сможет работать с таким ПО, пока неизвестен. По словам источника в правительстве, механизм нужен, чтобы стимулировать переход на отечественные решения. Вероятно, это означает, что мера временная.
  • Компании вряд ли захотят добровольно перечислять деньги на спецсчета, считает глава CorpSoft24 Константин Рензяев. Но мотивировать их может уголовная ответственность за работу с «пиратскими» версиями ПО, допускает один из собеседников газеты.
  • Участники отрасли не отрицают, что будут готовы платить за российские решения, но те для начала должны достигнуть «зрелости». В России нет аналогов ПО для работы с AR и VR, недостаточно хороши и операционные системы, а также серверное ПО.

#новость #лицензирование

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108 комментариев
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 тыр -пыр -дыр

гениальная схема обложить данью тех, кто пользуется продуктом, который ты не создавал. А те кто откажется, будут штрафоваться...

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Платон Щукин

Что раньше-то так не сделали 😂 наверное сейчас кусают локти.

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2 комментария
Leonid Bushuev

а ты как понимаю, топишь за легализацию пиратства?

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3 комментария
stark

То есть ты используешь неактивированное ПО без техподдержки, без допов, возможно с кряком майнером так еще и должен за него платить в минцифры?

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Leonid Bushuev
То есть ты используешь неактивированное ПО без техподдержки, без допов, возможно с кряком майнером так еще и должен за него платить в минцифры?

А зачем ты так делаешь?
Идея же такая, ты хочешь пользоваться софтом в "белую", что бы к тебе не было претензий со стороны закона. Тебе говорят "ок, такая возможность есть, плати вот сюда, и отсюда правообладатель заберет деньги если захочет. У нас к тебе вопросов нет."
А если ты пиратишь что бы не платить никому, то для тебя ничего не меняется.

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8 комментариев
Император Нолимоций
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Hnorr

Ммм, собирать деньги за использование пиратского софта...
Вот это они умеют бизнес ищ воздуха создавать, конечно

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1E0P4RD

Диски с пиратским софтом в нулевых были в каждом магазине и никто это бизнесом из воздуха не называл

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12 комментариев
Александр Привалов

Подождите, деньги это хорошо, но их же надо будет сначала крякнуть?

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Евгений Лобанов

Может выдадут гос кряки?)

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1 комментарий
Дмитрий Степанищев

Мне тоже интересно, как они этот механизм хотят реализовать?🤔
Скорее всего, к тебе придут с проверкой, и если увидят крякнутую винду, то будешь платить за нее🤷‍♂️

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1 комментарий
Evgeniy Petrov

Взломанный софт будут отключать дистанционно

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4 комментария
Вадим Д.

Оплачиваешь чужое, при этом деньги идут на поддержку РФ ИТ...
Сложная схема, может сразу с компаний брать «поддерживающий налог»?
Оп, снова идеи подкидываю.

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Иван-Кузнец Потапов

Только если деньги на этих счетах не востребуются правообладателем же.

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5 комментариев
Император Нолимоций

Потом и налог добавят, вы потерпите.

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Eddie II

Легально пользоваться ворованным по 🤔 А можно легально убивать, если делаешь отчисления на поддержку МВД?

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Случайные фотографии

Ещё нужен значок

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Ави Шниперсон

Можно, но не всем

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Андрей Иванов

На поддержку российской рождаемости надо скорее.

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Kristina Samoilova

а вы думаете сейчас такого нет?

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Фоксик

Интересно, а проверять как будут? Ходить и требовать платежку предоставить?
И платеж, как понимаю регулярный.
При этом врядли государство предоставит крякнутые версии

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Андрей Иванов

А вывести эти деньги производители ПО тоже смогут только через "очередь" с неясными лимитами?)

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Hnorr

А правообладатели даже не узнают, что кто-то там что-то собирает, чтобы якобы им потом передать. Следовательно, эти деньги априори не будут востребованы правообладателями и минцифры с чистой совестью сможет их потратить на свои хотелки. Профит.

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1 комментарий
Evgeny

И вообще не факт, что в эту очередь они попадут. А нехер было "уходить из России", кидая клиентов в одностороннем порядке, лишая поддержки и обновлений.

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17 комментариев
Sergey Prince

Меня одного напрягает приписка «Отчисляя на поддержку ИТ» ?

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Александр Привалов
ИТ

Ирина Тихонова или типа того

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Evgeniy Petrov

- никто не знает куда пойдут деньги . общественного контроля не будет

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Случайные фотографии

А где то легально людей есть
Или торговать ими

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Zloy Marketolog

Эти "гении" не учли только кто будет фактически продлевать эти самые лицензии, чтоб программы, за которые ты занёс бабки на спецсчет, не перестали работать 😄

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Evgeniy Petrov

- наверху эту тему пишет автор . её такие вещи не интересуют ))))))))))))))))))))

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Mila Mashkova

на счет ЛЕГАЛЬНОГО использования есть большие сомнения

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Рубен

Осталось договориться о механике оплаты с правообладателями.

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Evgeniy Petrov

фирмы которые ушли из РФ уже сказали : нам не нужны деньги

мы потеряли 2 млрд евро например ... и мы согласны

нам деньги не нужны

мы решили потерять деньги

фирмы не хотят деньги из россии . они уже эт сказали

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The Popov

Заходит Шадаев в паб и говорит: «Всем пива за счет заведения…»

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Evgeniy Petrov

самый суперский комментарий ))))))))))))))))))))))

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1 комментарий
Дарья Труханова

В чем легальность? По мысли минцифры, если вы дали денег минцифре и к вам не придут российские силовики, то значит вы легальный собственник софта? Если бы все было так просто

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Evgeniy Petrov

наверху тему пишет Автор

её такие вопросы не интересуют

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Денис Боенсков

Прикольно. Я плачу за лицензию чтобы: получить немодифицированое третьими лицами по, получить поддержку от производителя, получить регулярные обновления и(или) поддержать разработчика. Теперь надо будет просто платить за воздух.

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Leha Shum

Новости импортоограбления

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1E0P4RD

Будет очень забавно если часть денег пойдет на развитие и поддержку актуальности кейгенов и кряков

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Александр Привалов

если обновят мега крутой музон, который раньше в кряках играл, буду считать,что деньги не зря потратили

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Ави Шниперсон

Давно пора, такая отрасль в РФ десятки лет без гос поддержки прозябает

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Evgeniy Petrov

это слово КИИ ( ключ )

генерация ключей

деньги пойдут на нужды эф эс бэ и кремля

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3 комментария
Dima Alexeev

Иногда (часто) возникает вопрос: "А те, кто принимает такие законы, они за кого, за нас или за них?"
Есть масса спорных законов, которые можно оправдать необходимостью, но вот этот, абсолютно непроработанный и непонятный, зачем?

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Zloy Marketolog

Чтобы бабки собирать за просто так.

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1 комментарий
Evgeniy Petrov

авторы закона не знали что айфон в 2023 году можно отключить на расстоянии

айфон или сервер

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1 комментарий
Sharik Sharikov

Ахахаха узбек максут опять придумал дичь , чисто тохтамыш 21 века и дань

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Mike Espoo

Что значит легально использовать?
У любого платного софта есть способы препятствовать использованию без лицензии.
И чтобы использовать нужно находить способ взломать этот софт.
Т.е. предлагается взламывать иностранный софт?

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