День 449: «Совкомбанк» запустил «оптовый» валютный обменник, «Абрау-Дюрсо» будет делать косметику для отелей Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 18 мая: доллар — 80,76 рубля, евро — 87,57 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,63 рубля.
«Совкомбанк» открыл оптовый обменный пункт валюты, в котором можно продать или купить не менее $100 тысяч или эквивалент в евро. В дальнейшем к этим валютам могут добавиться и другие.
Кто и как адаптируется
Производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» запускает производство профессиональной косметики для отелей. Прежде чем выходить на рынок, компания протестирует продукцию в собственной гостинице.
Минпромторг предлагает заложить в действующие механизмы субсидирования разработчиков электроники меры поддержки сотрудников — в частности, льготы по ипотеке, узнал «Ъ». Участники рынка просили министерство разработать такие схемы ещё в 2022 году.
Softline работает над созданием собственной ОС для компьютеров и ноутбуков, рассказали источники «Ъ». По данным газеты, компания планирует разработать ОС на базе технологии, купленной у «Национального центра поддержки и разработки», в основе которой лежит Linux.
Какие есть проблемы и трудности
Опрос Института экономической политики им. Гайдара зафиксировал рекордный с 1996 года уровень дефицита работников в российской промышленности, приводит результаты РБК. Самая тяжелая ситуация с кадрами — в лёгкой промышленности.
Контекст
Минцифры работает над законопроектом, в соответствии с которым правительство будет определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры и сроки их перехода на российские решения, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.
Страны G7 не планируют согласовывать полный запрет на поставки продукции в Россию на ближайшем саммите, сообщили в США.
Продажи контрафактных настольных игр достигли 1,5 млрд рублей по итогам 2022 года, следует из данных одного из крупнейших издательств Hobby World (выпускает в России игры «Особняки безумия», «Колонизаторы», «Свинтус» и другие). Для сравнения, в 2020-м объём рынка контрафакта настолок составлял около 800 млн рублей.
По итогам первого квартала 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7% год к году на фоне снижения цен на некоторые материалы, подсчитала Ассоциация предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России. Её данные приводит «Ъ».
Подготовка к приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами близка к завершению, узнал Forbes. Как пишет издание, международные договоры «заморозят» указом президента.
Новости предыдущего дня, 17 мая — здесь.
Новый тренд: выбери дистр, переименуй и «создай» свою ОСь!
СберОСь уже есть, софтось на подходе, кто дальше — ПочтаОСь, ГазМясОСь и остальные?
ulbsd.ru
смех смехом, но можно под каждый город сборку делать)))
Дело-тоткакое хлрошее, а главное — нужное! Через пару лет у каждого подъезда будет персональная ось (-:
ТакерОсь
Но с БолгенОС ничего не сравнится. Всё остальное жалкая пародия 😁
Это база 😂
"Softline работает над созданием собственной ОС для компьютеров и ноутбуков"
Ой...
Мировая практика: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_Linux
Где там свои ос Леново, Асус, гигабайт, hp, dell, Асер, Самсунг, Тошиба, Рейзер?
Америке кирдык, токсичная валюта, но оптовый обменник мы все таки запустим %)
Совкомбанк гребет баксы совком)
Лопатой же.
Ого, оптовый обменник совкомбанка. Рота пулемётчиков будет охранять подступы и рядовых "оптовиков"?
Интересно а курс какой, мож выгодный только для банка?!
Откуда сомнения? Что значит "мож"?! (-:
.
Так эта система и работает, дядь. Купить дешевле, а продать дороже
Ипотечные льготы для ИТ-то буксуют, рановато масштабировать на мифических «разработчиков электроники».
Из промышленников все в айтишники подались похоже.
Пс, манчкин не интересует? Есть шакал, экивоки, мафия.
"в частности, льготы по ипотеке"
...
"Опрос Института экономической политики им. Гайдара зафиксировал рекордный с 1996 года уровень дефицита работников в российской промышленности"
Да? А у нас есть промышленность? И куда они делись? Видимо что-то случилось...
Откуда в 1996 был дефицит работников если промышленность не работала в результате реформ как раз Гайдара
Дело Дениса Попова живёт и процветает. Даёшь Болгенос на каждое производство, в каждый дом!
Минцифры задало хороший курс. Стимулировать важные отрасли - нужно.Softline работает над созданием собственной ОС для компьютеров и ноутбуков, рассказали источники «Ъ».
Софтлайн решил развернуться на полную. Крупный игрок в IT становится.Страны G7 не планируют согласовывать полный запрет на поставки продукции в Россию на ближайшем саммите, сообщили в США.
А шо такое? РФ еще не на столько кровавая, что бы вводить подобные запреты?))По итогам первого квартала 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7% год к году
Странно, а говорили только расти будет.
Всякой херней занимаются
Даже настольные игры контрафактные, а есть что-то, что осталось оригинальное
Да, есть.
Готовят 11 пакет санкций
По данным EUobserver, компаниям будет разрешено проводить сделки с российскими лицами, которые находятся в санкционных списках, при обязательном условии, что что такие «переводы или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций, включая продажи, которые строго необходимы для закрытия» бизнеса. Речь идет о финансовых операциях, юридических и нотариальных услугах.
Разрешения будут выдавать для проведения операций до 31 августа 2023 года и только для компаний, которыми владели иностранцы до 28 февраля 2022 года.
В итоге это смягчение позволит RBI наконец-то выйти из России, и похоже покупатель будет из санкционного списка.
Ну и второе.
Австрийский Raiffeisen Bank International отправил белорусским банкам уведомление о прекращении обслуживания коррсчетов с 31 июля 2023 года.
Ну легкая промышленность развивается, факт. Вот только кадров нет, тоже факт. Сейчас оборудования такие, что Фурцеву как в 20-е годы прошлого века к станку не поставить.
Банально даже нормальных швей нет. Не модно это нынче. Да и учить их негде. Поэтому если что и шьют у нас, то в основном спецодежду на заказ.
Даже дизайнеров нет новых. Что не удивительно. Вот недавно выяснилось что всякие Зайцевы и Юдашкины всю молодежь гасили все время. Чтобы она им конкурентом не стала.
Насчет настольных игр, издатели бы новые игры создавали, а не тупо бы клепали старье 80-90 годов. Естественно за 25-30 лет найдутся пираты на такую продукцию.