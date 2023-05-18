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Деньги
Таня Боброва

День 449: «Совкомбанк» запустил «оптовый» валютный обменник, «Абрау-Дюрсо» будет делать косметику для отелей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Совкомбанк»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 мая: доллар — 80,76 рубля, евро — 87,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:10 мск: доллар — 79,89 рубля, евро — 86,68 рубля.

Курсы на Forex на 07:25 мск: доллар — 80 рублей, евро — 86,70 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,63 рубля.

«Совкомбанк» открыл оптовый обменный пункт валюты, в котором можно продать или купить не менее $100 тысяч или эквивалент в евро. В дальнейшем к этим валютам могут добавиться и другие.

Кто и как адаптируется

Производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» запускает производство профессиональной косметики для отелей. Прежде чем выходить на рынок, компания протестирует продукцию в собственной гостинице.

Минпромторг предлагает заложить в действующие механизмы субсидирования разработчиков электроники меры поддержки сотрудников — в частности, льготы по ипотеке, узнал «Ъ». Участники рынка просили министерство разработать такие схемы ещё в 2022 году.

Softline работает над созданием собственной ОС для компьютеров и ноутбуков, рассказали источники «Ъ». По данным газеты, компания планирует разработать ОС на базе технологии, купленной у «Национального центра поддержки и разработки», в основе которой лежит Linux.

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Какие есть проблемы и трудности

Опрос Института экономической политики им. Гайдара зафиксировал рекордный с 1996 года уровень дефицита работников в российской промышленности, приводит результаты РБК. Самая тяжелая ситуация с кадрами — в лёгкой промышленности.

Контекст

Минцифры работает над законопроектом, в соответствии с которым правительство будет определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры и сроки их перехода на российские решения, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.

Страны G7 не планируют согласовывать полный запрет на поставки продукции в Россию на ближайшем саммите, сообщили в США.

Продажи контрафактных настольных игр достигли 1,5 млрд рублей по итогам 2022 года, следует из данных одного из крупнейших издательств Hobby World (выпускает в России игры «Особняки безумия», «Колонизаторы», «Свинтус» и другие). Для сравнения, в 2020-м объём рынка контрафакта настолок составлял около 800 млн рублей.

По итогам первого квартала 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7% год к году на фоне снижения цен на некоторые материалы, подсчитала Ассоциация предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России. Её данные приводит «Ъ».

Подготовка к приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами близка к завершению, узнал Forbes. Как пишет издание, международные договоры «заморозят» указом президента.

Новости предыдущего дня, 17 мая — здесь.

#новость

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31 комментарий
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 Вадим Д.

Новый тренд: выбери дистр, переименуй и «создай» свою ОСь!
СберОСь уже есть, софтось на подходе, кто дальше — ПочтаОСь, ГазМясОСь и остальные?

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Сеошник Сеошников

ulbsd.ru
смех смехом, но можно под каждый город сборку делать)))

Ульяновск.BSD (ULBSD) - операционная система для…
Российская операционная система для настольного компьютера и сервера (сборка FreeBSD), включена в…
ulbsd.ru
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Вадим Д.

Дело-тоткакое хлрошее, а главное — нужное! Через пару лет у каждого подъезда будет персональная ось (-:

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Иван Серик

ТакерОсь

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Vladimir Ivanov

Но с БолгенОС ничего не сравнится. Всё остальное жалкая пародия 😁

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Вадим Д.

Это база 😂

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Makar H

"Softline работает над созданием собственной ОС для компьютеров и ноутбуков"
Ой...

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Alexander Golubev

Мировая практика: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_Linux

Список дистрибутивов Linux
В этой статье представлен список актуальных дистрибутивов Linux и краткое описание каждого из них…
ru.m.wikipedia.org
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Сергей С.

Где там свои ос Леново, Асус, гигабайт, hp, dell, Асер, Самсунг, Тошиба, Рейзер?

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Невкусно и грустно

Америке кирдык, токсичная валюта, но оптовый обменник мы все таки запустим %)

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Полит Зак Лючённый

Совкомбанк гребет баксы совком)

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Вадим Д.

Лопатой же.

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Вадим Д.

Ого, оптовый обменник совкомбанка. Рота пулемётчиков будет охранять подступы и рядовых "оптовиков"?

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Александр Блинов

Интересно а курс какой, мож выгодный только для банка?!

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Вадим Д.

Откуда сомнения? Что значит "мож"?! (-:

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Александр Привалов

.

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Maxim

Так эта система и работает, дядь. Купить дешевле, а продать дороже

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Вадим Д.

Ипотечные льготы для ИТ-то буксуют, рановато масштабировать на мифических «разработчиков электроники».

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Дмитрий Косатиков

Из промышленников все в айтишники подались похоже.

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Вадим Д.
контрафактных настольных игр

Пс, манчкин не интересует? Есть шакал, экивоки, мафия.

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Makar H

"в частности, льготы по ипотеке"
...

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Makar H

"Опрос Института экономической политики им. Гайдара зафиксировал рекордный с 1996 года уровень дефицита работников в российской промышленности"
Да? А у нас есть промышленность? И куда они делись? Видимо что-то случилось...

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ЧятЖПТ

Откуда в 1996 был дефицит работников если промышленность не работала в результате реформ как раз Гайдара

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Слегка Придурковатый

Дело Дениса Попова живёт и процветает. Даёшь Болгенос на каждое производство, в каждый дом!

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Leonid Bushuev
Минпромторг предлагает заложить в действующие механизмы субсидирования разработчиков электроники меры поддержки сотрудников — в частности, льготы по ипотеке

Минцифры задало хороший курс. Стимулировать важные отрасли - нужно.

Softline работает над созданием собственной ОС для компьютеров и ноутбуков, рассказали источники «Ъ».

Софтлайн решил развернуться на полную. Крупный игрок в IT становится.

Страны G7 не планируют согласовывать полный запрет на поставки продукции в Россию на ближайшем саммите, сообщили в США.

А шо такое? РФ еще не на столько кровавая, что бы вводить подобные запреты?))

По итогам первого квартала 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7% год к году

Странно, а говорили только расти будет.

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Энтони Лавджой

Всякой херней занимаются

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Анна Семенова

Даже настольные игры контрафактные, а есть что-то, что осталось оригинальное

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Alexander Golubev

Да, есть.

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Роман Вячеславович

Готовят 11 пакет санкций

По данным EUobserver, компаниям будет разрешено проводить сделки с российскими лицами, которые находятся в санкционных списках, при обязательном условии, что что такие «переводы или экономические ресурсы необходимы для завершения транзакций, включая продажи, которые строго необходимы для закрытия» бизнеса. Речь идет о финансовых операциях, юридических и нотариальных услугах.
Разрешения будут выдавать для проведения операций до 31 августа 2023 года и только для компаний, которыми владели иностранцы до 28 февраля 2022 года.
В итоге это смягчение позволит RBI наконец-то выйти из России, и похоже покупатель будет из санкционного списка.

Ну и второе.
Австрийский Raiffeisen Bank International отправил белорусским банкам уведомление о прекращении обслуживания коррсчетов с 31 июля 2023 года.

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Станислав

Ну легкая промышленность развивается, факт. Вот только кадров нет, тоже факт. Сейчас оборудования такие, что Фурцеву как в 20-е годы прошлого века к станку не поставить.
Банально даже нормальных швей нет. Не модно это нынче. Да и учить их негде. Поэтому если что и шьют у нас, то в основном спецодежду на заказ.
Даже дизайнеров нет новых. Что не удивительно. Вот недавно выяснилось что всякие Зайцевы и Юдашкины всю молодежь гасили все время. Чтобы она им конкурентом не стала.

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Станислав

Насчет настольных игр, издатели бы новые игры создавали, а не тупо бы клепали старье 80-90 годов. Естественно за 25-30 лет найдутся пираты на такую продукцию.

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