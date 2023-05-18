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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 мая: доллар — 80,76 рубля, евро — 87,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:10 мск: доллар — 79,89 рубля, евро — 86,68 рубля.

Курсы на Forex на 07:25 мск: доллар — 80 рублей, евро — 86,70 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,63 рубля.

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«Совкомбанк» открыл оптовый обменный пункт валюты, в котором можно продать или купить не менее $100 тысяч или эквивалент в евро. В дальнейшем к этим валютам могут добавиться и другие.

Кто и как адаптируется

Производитель игристых вин «Абрау-Дюрсо» запускает производство профессиональной косметики для отелей. Прежде чем выходить на рынок, компания протестирует продукцию в собственной гостинице.

Минпромторг предлагает заложить в действующие механизмы субсидирования разработчиков электроники меры поддержки сотрудников — в частности, льготы по ипотеке, узнал «Ъ». Участники рынка просили министерство разработать такие схемы ещё в 2022 году.

Softline работает над созданием собственной ОС для компьютеров и ноутбуков, рассказали источники «Ъ». По данным газеты, компания планирует разработать ОС на базе технологии, купленной у «Национального центра поддержки и разработки», в основе которой лежит Linux.

Какие есть проблемы и трудности

Опрос Института экономической политики им. Гайдара зафиксировал рекордный с 1996 года уровень дефицита работников в российской промышленности, приводит результаты РБК. Самая тяжелая ситуация с кадрами — в лёгкой промышленности.

Контекст

Минцифры работает над законопроектом, в соответствии с которым правительство будет определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры и сроки их перехода на российские решения, рассказали источники «Ведомостей». По их словам, законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.

Страны G7 не планируют согласовывать полный запрет на поставки продукции в Россию на ближайшем саммите, сообщили в США.

Продажи контрафактных настольных игр достигли 1,5 млрд рублей по итогам 2022 года, следует из данных одного из крупнейших издательств Hobby World (выпускает в России игры «Особняки безумия», «Колонизаторы», «Свинтус» и другие). Для сравнения, в 2020-м объём рынка контрафакта настолок составлял около 800 млн рублей.

По итогам первого квартала 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7% год к году на фоне снижения цен на некоторые материалы, подсчитала Ассоциация предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России. Её данные приводит «Ъ».

Подготовка к приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами близка к завершению, узнал Forbes. Как пишет издание, международные договоры «заморозят» указом президента.