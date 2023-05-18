Росфинмониторинг хочет обязать банки указывать ИНН или номер паспорта получателя денежных переводов — РБК Статьи редакции
Полностью требования могут заработать с 2026 года, говорится в проекте ведомства.
- Росфинмониторинг разработал новую версию проекта поправок к антиотмывочному закону, с ним ознакомился РБК. Первую версию документа ведомство представило в марте 2023 года. В Росфинмониторинге на момент выхода материала не ответили на запрос. В ЦБ сказали, что предложения пока обсуждаются — дополнительные комментарии пока преждевременны.
Что предлагает Росфинмониторинг
- Действующая редакция антиотмывочного закона требует указывать при денежных переводах только данные об отправителе — ФИО, номер счёта, ИНН или адрес проживания. Росфинмониторинг предлагает добавить обязательное указание данных получателя денег при внутрироссийских и трансграничных переводах по счетам и картам.
- В новой версии он исключил из таких данных дату рождения, вместо полных ФИО предлагает указывать только фамилию и инициалы. Вместо полных реквизитов документа личности — серию и номер паспорта или ИНН.
- Для Системы быстрых платежей (СБП) сделают исключения — при таких переводах не придётся указывать данные паспорта, ИНН и номер банковского счёта.
- Срок вступления законопроекта в силу предлагают перенести на 1 января 2026 года. Операторы платёжных систем должны привести свои правила в соответствие с проектируемыми требованиями до 2025 года.
- Сведения о получателе банки будут брать у клиента или заполнять самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена.
Банки раскритиковали предложения
- Росфинмониторинг объяснил, что банки не хранят данные получателя и не могут их предоставить по запросу. Поэтому эффективность внутрибанковских комплаенс-процедур и финансовых расследований снижается.
- В Национальном совете финансового рынка считают, что предложения Росфинмониторинга усложнят проведение безналичных переводов для клиентов — и, вероятно, они перейдут на расчёты наличными.
- Другие возможные проблемы — увеличение времени перевода из-за сверки данных и переход части карточных платежей в операции через СБП, а это «противоречит принципам добросовестной конкуренции».
- В комментариях к первой версии законопроекта Национальный совет финансового рынка также указывал, что требования могут привести к росту теневых способов денежных переводов. Похожая позиция упоминалась и в письме Ассоциации банков России, пишет РБК.
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и отпечатки пальцев и анализ кала
Это при получении платежа в ближайшем ОВД.
которое расположено на Колыме)
Прокурор мигом решит, какое отделение ближе.
У меня есть связи в ФСБ и от них я узнал сведения, что спецслужбы уже давно хранят отпечатки анальных отверстий, они индивидуальны, как и отпечатки пальцев. Впервые их снимают у вас еще в детском саду, после чего заносят в базу. Именно поэтому в гостиницах просят не выкидывать бумагу в унитаз, чтобы отслеживать ваши перемещения по стране.
А теперь с помощью анализа кала ещё и переводы будут отслеживать. Будьте аккуратны, не оставляйте следы..
😂😂😂😂
для перевода и получения платежей нужно будет использовать анальный зонд
Какой же бред это все. Как это избавит от проблем с дропами - никак. Что это даст контролю - ничего. Счет экстремист или террорист и так не откроет, а значит не будет и получателя. Каждый банк отвечать должен только за своего клиента и это правильно. Все остальное только вредительство сервису.
Политика государства последних 7 лет направлена не на избавление от черного рынка, а на окучивание "лохов", которые работают в белую. А кто в черную работал, без всех этих онлайн-касс, маркировок, меркуриев и прочей хераборы - они так и продолжают работать, на них это не повлияло.
Кто по криптокошелькам в декларации отчитался, к тем недавно письма счастья прилетели. А кто не отчитался, про них никто и не знает и никто их не ищет, потому что зачем утруждаться и кого-то искать, если вон сколько дураков сами о себе сообщили и можно их окучивать еще лет 5)
И то хлеб. Но ведь могут и передумать. Тогда будет система крайне медленных платежей.
СМП
Уже не вынуждают, а можно сказать принуждают работать "в чёрную", так сказать. Ну, там, где это возможно, канеш.
к сожалению большие потоки ушли в карты, qr и так далее.
сильно не развернешься, тем более с онлайн платежами трудно.
Ахахаха, холопы должны быть подотчетны, посчитаны и не разбегаться!
С точки зрения безопасности, а так же в свете обмана населения, перекачки денег дропам, мошенникам, мера отличная.
Но я смотрю тут опять в комментах либералы разнылись. Фигли ноете? Предложите дельные меры.
Чо отличного то? Будет такой же зиц председатель, владелец карты ...
Кому предложить?
Рука-лицо
а можно этого получателя сразу брать на карандаш - откуда это он деньги получает и за что - пусть сначала докажет что он имеет на это право) ну а не сможет доказать так десятку по рогам)
..дальше будут требовать анализы мочи, а потом и кала, это естественный рост фискального развития в любом видимо государстве, без образованного правительства.
Точно! Заморозить перевод и счёт отправителя, а потом средства отправить на помощь бедным депутатам.
на новую яхту и аквадискотеку
Они бедные мучаются без новых яхт.
Правила для кого надо правила
А для кого не надо — не правила
Кому надо - переводит налом в чемодане.