Фонд HR&ED-tech и The Orbit запустили проект для поддержки стартапов на рынках Индии, Ближнего Востока и Северной Африки Статьи редакции
В первом наборе планируют инвестировать в пять-шесть компаний, до $350 тысяч в каждую.
- Инвестфонд HR&ED-tech и компания The Orbit объявили о запуске проекта Scalez для поддержки стартапов, в том числе российских основателей, на рынках Индии, Индонезии, а также Ближнего Востока и Северной Африки.
- Подать заявку можно на сайте проекта, участие бесплатное. Для этого стартап должен заниматься HR-tech или EdTech, также участниками смогут стать стартапы из других сфер (например, финтеха или геймдева), если соответствуют критериям. Основателям нужно будет присутствовать в стране, в которой планируется масштабирование. Стартап также должен минимум три месяца проводить тесты или продажи на выбранном рынке.
- Организаторы обещают регулярный консалтинг по продажам, маркетингу и выстраиванию бизнес-процессов от местных эдвайзеров на новых рынках, а также нетворкинг.
- Спустя три месяца участия HR&ED-tech примет решение об инвестициях — стартапы смогут получить до $350 тысяч от фонда и местных бизнес-ангелов. Эдвайзер возьмёт долю в 1-2% в зависимости от размера компании.
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Неожиданно. Orbit далеко пошёл. А начинали просто с жвачки. Респект таким парням!
никто даже и не думал что орбит может так далеко зайти 🤣
Могу представить чужой проект или свой ( но нужны партнеры ) в этой теме в одной стране Северной Африки. Сам больше ИТ
ЗА ДОЛЮ???
Как угодно. Можно и за оклад
В образовании 25 лет, в онлайн образовании 7 лет. Используем платформу moodle со своими доработками.
"Организаторы обещают регулярный консалтинг ".
Знаем мы эти рашкины фонды. Из серии "заплати $10.000 и мы научим тебя выходить на рынок Индии"
Ну посмотрим какой консалтинг у них действительно будет