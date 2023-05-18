Минфин предложил брать с работающих за границей россиян налог в 13-15% — вне зависимости от налогового резиденства Статьи редакции
В ведомстве учли, что компании не могут отследить, перестал сотрудник быть налоговым резидентом или нет.
- Минфин доработал законопроект о НДФЛ для россиян, работающих из-за границы, сообщило ведомство. Документ подготовили к внесению в Госдуму.
Что предлагает ведомство
- Облагать заработок россиян, уехавших за границу, но работающих с российскими компаниями и заказчиками по трудовым договорам и договорам ГПХ, по ставке в 13% или 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. При этом статус налогового резидентства влиять никак не будет — после его утраты ставка не изменится.
- С поправками ознакомилось РБК. По данным издания, законопроект коснётся всех, кто работает по договору, предусматривающему уплату НДФЛ. После принятия норма вступит в силу с 1 января 2024 года.
- Также поправки устанавливают ставку НДФЛ для работников иностранных компаний, которые выполняют работу и услуги на территории России, в том числе в интернете: она также составит 13-15%.
- В этом случае, если доходы поступают от иностранной компании, та наделяется функцией налогового агента и должна встать на учёт в налоговых органах. Но законных оснований вынудить её это сделать не существует, поэтому сотруднику придётся самому подавать декларацию, уточнил РБК замминистра финансов Алексей Сазанов.
- Для самозанятых и ИП, которые используют упрощённую систему налогообложения, ничего не изменится. Первые должны платить 4-6% налога в зависимости от того, от кого принимают деньги. Вторые — 6-15 на УСН или 8-20% на АУСН.
- Впервые Минфин предложил внести налоговые поправки летом 2022 года. Ведомство хотело обязать сотрудников российских компаний платить налоги в России — те могли этого не делать, если у них нет налогового резидентства.
- 24 апреля 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении налоговой ставки для работающих за границей россиян-фрилансеров. Он предлагал российским работодателям или заказчикам брать с вознаграждений уехавших из страны исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13% или 15%. После утраты налогового резидентства — 30%.
- Законопроект отозвали на следующий день — 25 апреля. В правительстве объяснили, что будут его дорабатывать. Как отмечает РБК, Минфин учёл, что компании не могут проверить, утратил их сотрудник налоговое резидентство или нет.
- Налоговое резидентство теряют россияне, находящиеся за пределами страны больше 183 дней в году: они должны платить в России налоги с доходов от российских источников по ставке в 30%. Но сейчас, если сотрудник находится за рубежом без статуса налогового резидента, в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.
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Несколько смущает что слишком часто обсуждают уехавших.
Есть предположение что официальное число как всегда нужно умножать на 10.
А тогда получается от 4 млн.
Если по официальным данным каждый год уезжало от 200 до 300 тысяч.
То смысл переживать из-за официальных 400-600?
Ну да, как там про овцу и клок - видимо, такая логика. Мурочка, ещё капельку.
Ждём традиционных оправдывающих "вы задолжали своим рождением и хождением в государственный садик даже не в этой стране".
Те что уехали, генерировали большую часть налогов, потому и суетятся )
Потому что уехало куда больше чем 400-600. И потому что они составляют существенную долю аудитории vc.ru
Есть предположение что официальное число как всегда нужно умножать на 10.
А тогда получается от 4 млн.
Именно. Столько тут "патриоты" весь предыдущий год в комментах доказывали, что уехала ничтожная часть. А внимание властей к этой ничтожной уехавшей части населения, будто четверть работающих покинула страну.
3,14здец! Не слово, а девиз.
У кого флаг есть, надо маршем встречать такую заботу.
Поясни
казна пустеет, милорд
Комментарий удален модератором
надо бы ее поскорее пополнять
Как же часто я это слышал в качестве уведомления, когда у меня был Рокетбанк.
В кои-то веки здравое предложение. Никогда не понимал, почему без резидентства налог должен быть выше.
Наверное, потому что человек получает бабки здесь, а тратит их там?
потому что ты живя тут генерируешь вторичный-третичный-etcтеричный потоки налогов, потребляя услуги и товары
Согласен. Если есть возможность наебать налоговую без последствий — наебите и не платите ничего
На самом деле здравая тема, если налог с 30% до 13% понизят для нерезидентов
Казна пустеет милорд
Отличная новость.
Возмущаться в комментариях и явить не стоит)))
Избавляют от жести с 30ю процентами. Большая для многих проблема. Минус одна причина увольнятся из Российских компаний для работающих за границей. Раньше дополнительные 15-17 процентов после потери резиденства ты ещё и сам должен был считать и уплачивать в конце года, а не работодатель. Внезапно мог оказаться должником. Плюс ещё если по визе номада живёшь, то и под двойное облажение попадал(испания: 30% у нас, потом в районе 40% у них).
Короче, новость - класс
Ты что, зато там демократия, а не диктатура!
Так а в чем проблема? Уехавших не так много, и вообще многие вернулись. Или нет? Опять наврали? Ну не может быть.
скоро оформят 500 миллионов сим карт, закупят оборудования для работы с ними и будут их по стране возить, рассказывая что отслеживая сим карты оказалось будто в стране более 500 миллионов человек, и все они любят путешествовать по стране. по итогу раскидают по глухоманям рассказывая как любит население селиться в деревнях и селах🤣
Не очень понял негативных комментариев (в кои-то веки). Кажется, это означает, что, работая в российской компании из-за рубежа, я не должен буду платить 30% вместо 13%, если проживаю не в России больше 183 дней.
Наверное, ничем хорошим для российского рынка труда такая забота не продиктована. Но чисто эгоистически я — предварительно — рад.
Поглядим, пропустят ли такой законопроект.
компания в налог поверх этих 13% платит ещё кучу
кто-то подумал и решил, что их терять - довольно глупо
Но ведь также айтишники эти не понавазращаются!! Как же ш теперь жить то?
Работать как ИП. Самый простой способ.
для кого?
Странно. Уехало же ничтожное количество предателей. К чему такая суета?
Свои предатели, родные.
З - забота.
Отлично же. Не надо будет 30% после утраты президентства платить... Правда, есть новости и о том, что денонсировать избежание двойного налогообложения хотят.
Силуанов:
Я считаю 13 это много, они же не ходят в больницы, полицию ночью по чем зря не звонят, пожарных не кошмарят - почему 13 то?
"Оттепель". Только все, кто уехал, уже либо перевелись на ГПХ, либо работают на иностранное юрлицо. Поэтому поздно — сомневаюсь, что все включат заднюю и начнут возвращать сотрудников на ТК
Все правильно, пусть зарабатывают по месту проживания.
А чего такой маленький налог, да продешевили они конечно,надо было уже сразу 50 брать