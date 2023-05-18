Деньги
Евгения Евсеева

Минфин предложил брать с работающих за границей россиян налог в 13-15% — вне зависимости от налогового резиденства Статьи редакции

В ведомстве учли, что компании не могут отследить, перестал сотрудник быть налоговым резидентом или нет.

  • Минфин доработал законопроект о НДФЛ для россиян, работающих из-за границы, сообщило ведомство. Документ подготовили к внесению в Госдуму.

Что предлагает ведомство

  • Облагать заработок россиян, уехавших за границу, но работающих с российскими компаниями и заказчиками по трудовым договорам и договорам ГПХ, по ставке в 13% или 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. При этом статус налогового резидентства влиять никак не будет — после его утраты ставка не изменится.
  • С поправками ознакомилось РБК. По данным издания, законопроект коснётся всех, кто работает по договору, предусматривающему уплату НДФЛ. После принятия норма вступит в силу с 1 января 2024 года.
  • Также поправки устанавливают ставку НДФЛ для работников иностранных компаний, которые выполняют работу и услуги на территории России, в том числе в интернете: она также составит 13-15%.
  • В этом случае, если доходы поступают от иностранной компании, та наделяется функцией налогового агента и должна встать на учёт в налоговых органах. Но законных оснований вынудить её это сделать не существует, поэтому сотруднику придётся самому подавать декларацию, уточнил РБК замминистра финансов Алексей Сазанов.
  • Для самозанятых и ИП, которые используют упрощённую систему налогообложения, ничего не изменится. Первые должны платить 4-6% налога в зависимости от того, от кого принимают деньги. Вторые — 6-15 на УСН или 8-20% на АУСН.
  • Впервые Минфин предложил внести налоговые поправки летом 2022 года. Ведомство хотело обязать сотрудников российских компаний платить налоги в России — те могли этого не делать, если у них нет налогового резидентства.
  • 24 апреля 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении налоговой ставки для работающих за границей россиян-фрилансеров. Он предлагал российским работодателям или заказчикам брать с вознаграждений уехавших из страны исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13% или 15%. После утраты налогового резидентства — 30%.
  • Законопроект отозвали на следующий день — 25 апреля. В правительстве объяснили, что будут его дорабатывать. Как отмечает РБК, Минфин учёл, что компании не могут проверить, утратил их сотрудник налоговое резидентство или нет.
  • Налоговое резидентство теряют россияне, находящиеся за пределами страны больше 183 дней в году: они должны платить в России налоги с доходов от российских источников по ставке в 30%. Но сейчас, если сотрудник находится за рубежом без статуса налогового резидента, в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны, и платить налог не нужно.

#новость #налоги

4394 просмотров
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51 комментарий
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 Mike Espoo

Несколько смущает что слишком часто обсуждают уехавших.
Есть предположение что официальное число как всегда нужно умножать на 10.
А тогда получается от 4 млн.

Если по официальным данным каждый год уезжало от 200 до 300 тысяч.
То смысл переживать из-за официальных 400-600?

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S1m0ne

Ну да, как там про овцу и клок - видимо, такая логика. Мурочка, ещё капельку.
Ждём традиционных оправдывающих "вы задолжали своим рождением и хождением в государственный садик даже не в этой стране".

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1 комментарий
Антон Большаков

Те что уехали, генерировали большую часть налогов, потому и суетятся )

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Дмитрий Улитин

Потому что уехало куда больше чем 400-600. И потому что они составляют существенную долю аудитории vc.ru

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muiren
Несколько смущает что слишком часто обсуждают уехавших.
Есть предположение что официальное число как всегда нужно умножать на 10.
А тогда получается от 4 млн.

Именно. Столько тут "патриоты" весь предыдущий год в комментах доказывали, что уехала ничтожная часть. А внимание властей к этой ничтожной уехавшей части населения, будто четверть работающих покинула страну.

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Вадим Д.

3,14здец! Не слово, а девиз.

У кого флаг есть, надо маршем встречать такую заботу.

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Игорь Худолей

Поясни

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5 комментариев
Марат

казна пустеет, милорд

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Комментарий удален модератором

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Антон Вальцев

надо бы ее поскорее пополнять

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muiren

Как же часто я это слышал в качестве уведомления, когда у меня был Рокетбанк.

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Gre Li

В кои-то веки здравое предложение. Никогда не понимал, почему без резидентства налог должен быть выше.

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Evgenia Ryzhikh

Наверное, потому что человек получает бабки здесь, а тратит их там?

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10 комментариев
Roman Orlov

потому что ты живя тут генерируешь вторичный-третичный-etcтеричный потоки налогов, потребляя услуги и товары

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1 комментарий
Игорь Рейтер

Согласен. Если есть возможность наебать налоговую без последствий — наебите и не платите ничего

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Брани Фантейн

На самом деле здравая тема, если налог с 30% до 13% понизят для нерезидентов

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Невероятный Блондин

Казна пустеет милорд

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G Unit

Отличная новость.
Возмущаться в комментариях и явить не стоит)))
Избавляют от жести с 30ю процентами. Большая для многих проблема. Минус одна причина увольнятся из Российских компаний для работающих за границей. Раньше дополнительные 15-17 процентов после потери резиденства ты ещё и сам должен был считать и уплачивать в конце года, а не работодатель. Внезапно мог оказаться должником. Плюс ещё если по визе номада живёшь, то и под двойное облажение попадал(испания: 30% у нас, потом в районе 40% у них).
Короче, новость - класс

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Толерантный Экстремист

Ты что, зато там демократия, а не диктатура!

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Jiu and vali

Так а в чем проблема? Уехавших не так много, и вообще многие вернулись. Или нет? Опять наврали? Ну не может быть.

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Neutron

скоро оформят 500 миллионов сим карт, закупят оборудования для работы с ними и будут их по стране возить, рассказывая что отслеживая сим карты оказалось будто в стране более 500 миллионов человек, и все они любят путешествовать по стране. по итогу раскидают по глухоманям рассказывая как любит население селиться в деревнях и селах🤣

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Император Нолимоций

Не очень понял негативных комментариев (в кои-то веки). Кажется, это означает, что, работая в российской компании из-за рубежа, я не должен буду платить 30% вместо 13%, если проживаю не в России больше 183 дней.

Наверное, ничем хорошим для российского рынка труда такая забота не продиктована. Но чисто эгоистически я — предварительно — рад.

Поглядим, пропустят ли такой законопроект.

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Roman Orlov

компания в налог поверх этих 13% платит ещё кучу

кто-то подумал и решил, что их терять - довольно глупо

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Кирилл Андреевич Хмельницкий

Но ведь также айтишники эти не понавазращаются!! Как же ш теперь жить то?

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Сергей Бузин
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Артем Якимов

Работать как ИП. Самый простой способ.

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Roman Orlov

для кого?

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Андрей Иванов

Странно. Уехало же ничтожное количество предателей. К чему такая суета?

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Meat Meet

Свои предатели, родные.
З - забота.

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Meat Meet

Отлично же. Не надо будет 30% после утраты президентства платить... Правда, есть новости и о том, что денонсировать избежание двойного налогообложения хотят.

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Zoringer

Силуанов:

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Александр Блинов

Я считаю 13 это много, они же не ходят в больницы, полицию ночью по чем зря не звонят, пожарных не кошмарят - почему 13 то?

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Артём Сивцов

"Оттепель". Только все, кто уехал, уже либо перевелись на ГПХ, либо работают на иностранное юрлицо. Поэтому поздно — сомневаюсь, что все включат заднюю и начнут возвращать сотрудников на ТК

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Светлана

Все правильно, пусть зарабатывают по месту проживания.

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Древний огонь

А чего такой маленький налог, да продешевили они конечно,надо было уже сразу 50 брать

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