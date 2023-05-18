Деньги
Евгения Евсеева

Брокер ITinvest предупредил клиентов, что автоматически конвертирует «недружественную валюту» на счетах в рубли Статьи редакции

Отказаться можно — но тогда за хранение будут взимать комиссию 12% в год.

  • Российский брокер ITinvest предупредил, что 13 июня 2023 года планирует провести принудительную конвертацию валют «недружественных стран» (долларов, евро, фунтов стрелингов и швейцарских франков) в рубли. Внимание на это обратило «РБК Инвестиции».

  • Клиенты могут отказаться от конвертации — но тогда они должны подписать расписку о принятии рисков, которая будет находиться у них в личном кабинете. Сделать это нужно до 9 июня включительно.
  • При этом с 26 мая вырастет комиссия за хранение на брокерском счёте «недружественных валют»: она составит 12% в год. С этой же даты покупать валюту или открывать позиции по поставочным инструментам срочного рынка на валюту можно только после подписания расписки.
  • С 14 июня за сделки с долларами, евро, фунтами стерлингов и швейцарскими франками будет взиматься комиссия в 2% от суммы сделки. При пополнении счёта в этих валютах брокер будет удерживать 1,5% от суммы пополнения.
  • Как отмечает издание, ITinvest предупреждал, что может провести конвертацию из-за потенциальных рисков приостановки или отказа от проведения расчётов со стороны иностранных контрагентов.
  • В октябре 2022 года о принудительной конвертации «недружественных валют» в рубли заявила инвесткомпания «Атон». Она затрагивала суммы до $20 тысяч на счетах. Компания поясняла, что так помогает клиентам «избавиться от небольших валютных остатков» и «не переплачивать комиссию за хранение валюты».

#новость

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7 комментариев
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 Аккаунт разморожен

По-моему, самая недружественная валюта сейчас - это рубли.

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Невероятный Блондин

В — валюта

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Вадим Д.

Можно согласиться, но зачем? Можно отказаться, но дорого.

Согласиться нельзя отказаться.

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Вася 3000

Кто пользуется этими говноброкерами

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Maxim

Посмотрим, как отреагируют инвесторы. От этого будет зависеть, сделают так другие брокеры или нет и как скоро. В прошлый раз практика общей не стала.

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Alex

-1 брокер

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Император Нолимоций

Поздравляю с гойдой всех, кто искренне верил, что в России возможен розничный инвестиционный рынок.

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