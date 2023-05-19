Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 мая: доллар — 80,03 рубля, евро — 86,49 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:09 мск: доллар — 80,47 рубля, евро — 86,74 рубля.

Курсы на Forex на 08:07 мск: доллар — 80,36 рубля, евро — 86,48 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,40 рубля.

Кто и как адаптируется

Gloria Jeans рассматривает выход на международные маркетплейсы — ритейлер разместил соответствующую вакансию. В компании рассказали «Ъ», что «активно изучают возможности выхода на новые зарубежные рынки в офлайн- и онлайн-каналах», но конкретные планы не раскрыли.

Мясоперерабатывающий завод «Ремит» направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Тоблерон», пишут «Ведомости». В компании рассказали газете, что продукт будет «не совсем обычной формы, треугольной». До этого предприятие уже подавало заявки на регистрацию знаков «КабернеСвиньон» и «Докторская и точка».

Садоводы попросили Минсельхоз компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод, подобно тому как сейчас поддерживают мясо-молочную промышленность, пишут «Ведомости». Министерство обещало обсудить предложение.

Российский бизнес рассматривает возможность инвестиций в создание новой гостиничной инфраструктуры на Кубе, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Какие есть проблемы и трудности

Прибыль рыбной отрасли упала почти на треть в 2022 году из-за санкций и роста издержек, пишет РБК со ссылкой на данные Росрыболовства.

ЕС будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Его цитирует «Интерфакс».

Контекст

Российские онлайн-кинотеатры на фоне исчезновения из библиотек западных фильмов и сериалов активно меняют стратегии развития: например, ищут альтернативный контент не только в Турции, Индии и Китае, но также в Скандинавии и Израиле. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что ближайшей перспективе для сохранения и привлечения аудитории площадки могут начать заключать партнёрства с видеохостингами, а также продвигать подписки по рекламной модели.

Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в Россию, пишут «Ведомости» со ссылой на отчёт GS Group. По итогам первого квартала 2023 года, в страну ввезли 700 тысяч iPhone — на 30% меньше, чем годом ранее. За аналогичный период 2022 года в Россию ввезли 1 млн устройств.