День 450: Apple выбыла из тройки лидеров по объёму импорта смартфонов в Россию Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Gloria Jeans рассматривает выход на международные маркетплейсы — ритейлер разместил соответствующую вакансию. В компании рассказали «Ъ», что «активно изучают возможности выхода на новые зарубежные рынки в офлайн- и онлайн-каналах», но конкретные планы не раскрыли.
Мясоперерабатывающий завод «Ремит» направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Тоблерон», пишут «Ведомости». В компании рассказали газете, что продукт будет «не совсем обычной формы, треугольной». До этого предприятие уже подавало заявки на регистрацию знаков «КабернеСвиньон» и «Докторская и точка».
Садоводы попросили Минсельхоз компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод, подобно тому как сейчас поддерживают мясо-молочную промышленность, пишут «Ведомости». Министерство обещало обсудить предложение.
Российский бизнес рассматривает возможность инвестиций в создание новой гостиничной инфраструктуры на Кубе, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Какие есть проблемы и трудности
Прибыль рыбной отрасли упала почти на треть в 2022 году из-за санкций и роста издержек, пишет РБК со ссылкой на данные Росрыболовства.
ЕС будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Его цитирует «Интерфакс».
Контекст
Российские онлайн-кинотеатры на фоне исчезновения из библиотек западных фильмов и сериалов активно меняют стратегии развития: например, ищут альтернативный контент не только в Турции, Индии и Китае, но также в Скандинавии и Израиле. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что ближайшей перспективе для сохранения и привлечения аудитории площадки могут начать заключать партнёрства с видеохостингами, а также продвигать подписки по рекламной модели.
Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в Россию, пишут «Ведомости» со ссылой на отчёт GS Group. По итогам первого квартала 2023 года, в страну ввезли 700 тысяч iPhone — на 30% меньше, чем годом ранее. За аналогичный период 2022 года в Россию ввезли 1 млн устройств.
Новости предыдущего дня, 18 мая — здесь.
Кто бы мог подумать, что будет 450-й день, а вот поди ж ты. И конца и края не видно.
GJ жаждет международных маркетплейсов, но плана или нет, или тщательно скрывают.
А Ремит не оставляет попыток зарегать чужое как своё.
Садоводам нужен аналог мясо-молочной поддержки, но только фруктово-ягодной. Услышит ли их Минсельхоз?
РФ бизнер рвётся на братскую Кубу, но не отдыхать, а инвестировать в отдых. О как!
Прибыль с рыбы всё меньше, а рыба всё дороже — санкции на пользу как есть.
Кому санкции жёсткие, а кому бриллианты мелкие — ЕС мешают РФ алмазы.
И ждут нас фильмы израильские да сериалы датские. Крепитесь, россияне.
Apple "всё". iPhone, которые не поставляются, ввезли "всего" 700 000.
Отличной пятницы и прекрасного настроения 🤘🏻
Серпом по яйцам ((( тоже ошарашила эта цифра
С сожалением вспоминаю, что ещё в самом начале давал "прогноз", что число будет четырёхзначным. И вот что-то мне подсказывает, что так оно и будет. Я очень хочу ошибиться в этот раз.
Вряд ли, думаю, всё решится немного раньше
Было бы очень здорово, но пока не вижу предпосылок.
Я, к сожалению, в этом не вижу позитива- возможность крайней эскалации, в виде применения оружия массового поражения :(
Не, ну вариант прекратить воообще всё на планете меня категорически не устраивает, у меня планы на 40 лет свёрстаны.
Но предпосылки к этому есть, хотя как в том анекдоте:
-давайте ёбнем лучше по Воронежу...
Не-не-не, харэ мой Воронеж под удар подставлять!
Ну ладно, давайте подставим мой Белгород, хотя о чём я? было же несколько "дружественных" прилётов...
Вырваться из лаборатории, переселиться в тело и захватить мир?))
Ха-ха. Это кто ещё в чьей лаборатории 😏
Ну а насчёт захватить мир... Было б чтозахватывать.
iMoon Marsk считает по-другому ^^
Класное имя для комикса :)
This was a triumph!
I'm making a note here:
Huge success!
It's hard to overstate
My satisfaction.
Aperture Science:
We do what we must
Because we can
For the good of all of us.
Except the ones who are dead.
спасибо за краткое изложение
Пожалуйста! (-:
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Каберне Свиньон охуенная тема тоже)
Как они ещё сосиски Apple не запустили. Что у них там происходит? ЛПР там крайне любопытный с точки зрения психиатрии.
Индус- что с него взять? :)
Современное поколение маркетологов очень странное. Я устроился на новую работу недавно. Прошлый маркетолог, чтобы отвадить от интернет-магазина для корпоративных клиентов обычных, повесил ценники охуевшие на сайт. Как тебе шкафчик за 345 миллиардов рублей?
А потом жаловались, что клиентов нет.
Уж про названия молчу, тот же chatGPT, наши не могут придумать самостоятельное название, под копирку делают.
Ну с ГПТ всё просто — не нужно никому ничего объяснять, всё уже известно. Да и вообще, не барское дело что-то своё придумывать.
Шильдики придумали — вот и ладушки.
Думать и придумывать свое, впринципе походу не в тренде сейчас
А зачем придумывать, если есть чужое и его можно использовать?
- вот так думали с начала 90х и по сей день...
Да, действительно, вот таким раком и остались мы на фоне нынешней операции с разбитым корытом. Зато есть телеграмм каналы
* Apple выбыла из тройки лидеров по объёму импорта смартфонов в Россию.
Динозавры, мамонты, саблезубые тигры уходят.
А муравьи и тараканы остаются.
Эволюция в отдельно взятой стране..
То есть приходят более адаптивные, развитые и подвижные существа взамен устаревших?
кайф.
Каждый делает свой выбор. Кому-то тусить с привычным ему "зверьем", а кому-то с муравьями и тараканами.
принципиальные умирают первыми)
17 мая в сети начали распространяться сообщения о том, что сотрудники УАЗ собрали митинг в цехах предприятия и требовали повышения зарплаты. Telegram-канал Baza сообщил, что за последний месяц люди «получили в среднем 20 тысяч рублей».
После этого прокуратура Засвияжского района города Ульяновска начала проверку по распространенной информации «о нарушении трудовых прав работников ООО "УАЗ"», об этом говорится в публикации Telegram-канала госоргана.
Выехавший на предприятие исполняющий обязанности прокурора района Андрей Ефремкин заявил «Коммерсанту», что «протеста, митингов или забастовок не было», остальные выводы, в том числе о своевременности и полноте выплат заработной платы коллективу, можно будет сделать только по окончании проверки.
Привет 90-е и задержки зарплат.
По информации пресс-службы УАЗ, на заводе проходила плановая встреча с генеральным директором компании. Обсуждались в том числе и вопросы повышения зарплат, которые в среднем для рабочих специальностей составляют выше 38 тысяч рублей.
В компании также отметили, что зарплаты в УАЗ ежегодно индексируются. Так, в 2021 году ее рост составил 6%, в 2022 — 10%, в марте 2023 — 5%. Очередное повышение зарплат на 7% планируется уже в июне.
Источник опровержения
ТАСС: УАЗ опроверг сообщения о забастовке рабочих на заводе из-за низких зарплат.
я и не сомневался, что кто-то прибежит отбеливать анус режиму.
Сотрудники входящего в «Ростех» ЦНИИ «Электроника», головного разработчика стратегии развития радиоэлектронной промышленности России до 2030 г., не получали зарплату с февраля по сентябрь 2022. В ноябре возбуждено уголовное дело, все долги погашены, дело прекращено. На 10 января снова долги (с октября), снова возбуждено дело.
За год ЦНИИ покинуло свыше 90% штата
почему ваш кружок не спешит комментировать вот такие новости ?
когда на УАЗе будет возбуждено уголовное дело, я тебя позову
Я и не сомневался, что у тебя вся инфа заготовлена.
По УАЗу ты наврал, я тебя поймал.
Что там по ЦНИИ - понятия не имею, но, скорее всего, ты опять наврал, если судить по УАЗу.
Но в 90е уголовных дел не заводили, те невыплата зп была обычным делом, а сейчас - нонсенс, за который жестко наказывают. Так что и здесь ты наврал
а ты проверь, проверь. ты же у нас мастер разоблачений. и прокомментируй. или сольешься как обычно ?
"Садоводы попросили Минсельхоз компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод, подобно тому как сейчас поддерживают мясо-молочную промышленность"- это называется: ну почему они, а не мы
А ещё овощеводов тогда придется. А то репчатый лук понадобился, лежит только нового урожая узбекский, не просушенный причем, по 80 р. И это в дискаунтере. Уже лук деликатесом скоро станет.
Ну и славненькоМясоперерабатывающий завод «Ремит» направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Тоблерон»
Кому на руси, делать нех...ЕС будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Его цитирует «Интерфакс».
А почему всё еще не запретили? Не западло в российских драгоценностях ходить было, пока война?Российские онлайн-кинотеатры на фоне исчезновения из библиотек западных фильмов и сериалов активно меняют стратегии развития: например, ищут альтернативный контент не только в Турции, Индии и Китае, но также в Скандинавии и Израиле.
Либо хоронить, либо начать пиратить. Другого выхода, боюсь для них нет.Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в Россию, пишут «Ведомости» со ссылой на отчёт GS Group.
Понятное дело, что крупняки шквариться не хотят, но тогда придется делать "прокладки", раз уж надеются на ближайшее разруливание ситуации.
С учетом ограничений и отзыва гарантийного обслуживания, вообще непонятно кто сейчас ЦА. Видимо те, у кого вся инфраструктура под мак заточена, или кто постоянно мотается по заграницам. Иначе - мазохизм.
Просто Айфоны массово ввозят челноки и это всё не учитывается
Пятница, все устали, вот и новостей не очень много
"Российские онлайн-кинотеатры на фоне исчезновения из библиотек западных фильмов и сериалов активно меняют стратегии развития: например, ищут альтернативный контент не только в Турции, Индии и Китае, но также в Скандинавии и Израиле."
Посоветуйте какое кино посмотреть производства Израиля