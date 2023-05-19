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Деньги
Таня Боброва

День 450: Apple выбыла из тройки лидеров по объёму импорта смартфонов в Россию Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Скриншот vc.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 мая: доллар — 80,03 рубля, евро — 86,49 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:09 мск: доллар — 80,47 рубля, евро — 86,74 рубля.

Курсы на Forex на 08:07 мск: доллар — 80,36 рубля, евро — 86,48 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,40 рубля.

Кто и как адаптируется

Gloria Jeans рассматривает выход на международные маркетплейсы — ритейлер разместил соответствующую вакансию. В компании рассказали «Ъ», что «активно изучают возможности выхода на новые зарубежные рынки в офлайн- и онлайн-каналах», но конкретные планы не раскрыли.

Мясоперерабатывающий завод «Ремит» направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Тоблерон», пишут «Ведомости». В компании рассказали газете, что продукт будет «не совсем обычной формы, треугольной». До этого предприятие уже подавало заявки на регистрацию знаков «КабернеСвиньон» и «Докторская и точка».

Садоводы попросили Минсельхоз компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод, подобно тому как сейчас поддерживают мясо-молочную промышленность, пишут «Ведомости». Министерство обещало обсудить предложение.

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Российский бизнес рассматривает возможность инвестиций в создание новой гостиничной инфраструктуры на Кубе, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Какие есть проблемы и трудности

Прибыль рыбной отрасли упала почти на треть в 2022 году из-за санкций и роста издержек, пишет РБК со ссылкой на данные Росрыболовства.

ЕС будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Его цитирует «Интерфакс».

Контекст

Российские онлайн-кинотеатры на фоне исчезновения из библиотек западных фильмов и сериалов активно меняют стратегии развития: например, ищут альтернативный контент не только в Турции, Индии и Китае, но также в Скандинавии и Израиле. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что ближайшей перспективе для сохранения и привлечения аудитории площадки могут начать заключать партнёрства с видеохостингами, а также продвигать подписки по рекламной модели.

Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в Россию, пишут «Ведомости» со ссылой на отчёт GS Group. По итогам первого квартала 2023 года, в страну ввезли 700 тысяч iPhone — на 30% меньше, чем годом ранее. За аналогичный период 2022 года в Россию ввезли 1 млн устройств.

Новости предыдущего дня, 18 мая — здесь.

#новость

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39 комментариев
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 Вадим Д.

Кто бы мог подумать, что будет 450-й день, а вот поди ж ты. И конца и края не видно.

GJ жаждет международных маркетплейсов, но плана или нет, или тщательно скрывают.
А Ремит не оставляет попыток зарегать чужое как своё.
Садоводам нужен аналог мясо-молочной поддержки, но только фруктово-ягодной. Услышит ли их Минсельхоз?
РФ бизнер рвётся на братскую Кубу, но не отдыхать, а инвестировать в отдых. О как!
Прибыль с рыбы всё меньше, а рыба всё дороже — санкции на пользу как есть.
Кому санкции жёсткие, а кому бриллианты мелкие — ЕС мешают РФ алмазы.
И ждут нас фильмы израильские да сериалы датские. Крепитесь, россияне.
Apple "всё". iPhone, которые не поставляются, ввезли "всего" 700 000.

Отличной пятницы и прекрасного настроения 🤘🏻

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Азамат Салахов
Кто бы мог подумать, что будет 450-й день

Серпом по яйцам ((( тоже ошарашила эта цифра

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Вадим Д.

С сожалением вспоминаю, что ещё в самом начале давал "прогноз", что число будет четырёхзначным. И вот что-то мне подсказывает, что так оно и будет. Я очень хочу ошибиться в этот раз.

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Алекс Д.

Вряд ли, думаю, всё решится немного раньше

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Вадим Д.

Было бы очень здорово, но пока не вижу предпосылок.

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Алекс Д.

Я, к сожалению, в этом не вижу позитива- возможность крайней эскалации, в виде применения оружия массового поражения :(

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Вадим Д.

Не, ну вариант прекратить воообще всё на планете меня категорически не устраивает, у меня планы на 40 лет свёрстаны.

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Алекс Д.

Но предпосылки к этому есть, хотя как в том анекдоте:
-давайте ёбнем лучше по Воронежу...

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Амбассадор Черноголовки

Не-не-не, харэ мой Воронеж под удар подставлять!

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Алекс Д.

Ну ладно, давайте подставим мой Белгород, хотя о чём я? было же несколько "дружественных" прилётов...

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Leonid Bushuev

Вырваться из лаборатории, переселиться в тело и захватить мир?))

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Вадим Д.

Ха-ха. Это кто ещё в чьей лаборатории 😏
Ну а насчёт захватить мир... Было б чтозахватывать.

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Алекс Д.

iMoon Marsk считает по-другому ^^
Класное имя для комикса :)

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Leonid Bushuev

This was a triumph!
I'm making a note here:
Huge success!
It's hard to overstate
My satisfaction.

Aperture Science:
We do what we must
Because we can
For the good of all of us.
Except the ones who are dead.

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Ксения Крылова

спасибо за краткое изложение

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Вадим Д.

Пожалуйста! (-:
Приходите в СОКР — в будни каждый день все главные короткие новости.

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Евгений Широков

Каберне Свиньон охуенная тема тоже)

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Вадим Д.

Как они ещё сосиски Apple не запустили. Что у них там происходит? ЛПР там крайне любопытный с точки зрения психиатрии.

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Алекс Д.

Индус- что с него взять? :)

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Евгений Широков

Современное поколение маркетологов очень странное. Я устроился на новую работу недавно. Прошлый маркетолог, чтобы отвадить от интернет-магазина для корпоративных клиентов обычных, повесил ценники охуевшие на сайт. Как тебе шкафчик за 345 миллиардов рублей?
А потом жаловались, что клиентов нет.
Уж про названия молчу, тот же chatGPT, наши не могут придумать самостоятельное название, под копирку делают.

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Вадим Д.

Ну с ГПТ всё просто — не нужно никому ничего объяснять, всё уже известно. Да и вообще, не барское дело что-то своё придумывать.
Шильдики придумали — вот и ладушки.

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Евгений Широков

Думать и придумывать свое, впринципе походу не в тренде сейчас

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Алекс Д.

А зачем придумывать, если есть чужое и его можно использовать?
- вот так думали с начала 90х и по сей день...

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Евгений Широков

Да, действительно, вот таким раком и остались мы на фоне нынешней операции с разбитым корытом. Зато есть телеграмм каналы

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S.Capusta

* Apple выбыла из тройки лидеров по объёму импорта смартфонов в Россию.

Динозавры, мамонты, саблезубые тигры уходят.
А муравьи и тараканы остаются.
Эволюция в отдельно взятой стране..

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Leonid Bushuev

То есть приходят более адаптивные, развитые и подвижные существа взамен устаревших?
кайф.

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Mansplaining

Каждый делает свой выбор. Кому-то тусить с привычным ему "зверьем", а кому-то с муравьями и тараканами.

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Куртуазный маньерист

принципиальные умирают первыми)

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Роман Вячеславович

17 мая в сети начали распространяться сообщения о том, что сотрудники УАЗ собрали митинг в цехах предприятия и требовали повышения зарплаты. Telegram-канал Baza сообщил, что за последний месяц люди «получили в среднем 20 тысяч рублей».
После этого прокуратура Засвияжского района города Ульяновска начала проверку по распространенной информации «о нарушении трудовых прав работников ООО "УАЗ"», об этом говорится в публикации Telegram-канала госоргана.
Выехавший на предприятие исполняющий обязанности прокурора района Андрей Ефремкин заявил «Коммерсанту», что «протеста, митингов или забастовок не было», остальные выводы, в том числе о своевременности и полноте выплат заработной платы коллективу, можно будет сделать только по окончании проверки.

Привет 90-е и задержки зарплат.

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Dima Alexeev

По информации пресс-службы УАЗ, на заводе проходила плановая встреча с генеральным директором компании. Обсуждались в том числе и вопросы повышения зарплат, которые в среднем для рабочих специальностей составляют выше 38 тысяч рублей.

В компании также отметили, что зарплаты в УАЗ ежегодно индексируются. Так, в 2021 году ее рост составил 6%, в 2022 — 10%, в марте 2023 — 5%. Очередное повышение зарплат на 7% планируется уже в июне.

Источник опровержения

ТАСС: УАЗ опроверг сообщения о забастовке рабочих на заводе из-за низких зарплат.

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Роман Вячеславович

я и не сомневался, что кто-то прибежит отбеливать анус режиму.

Сотрудники входящего в «Ростех» ЦНИИ «Электроника», головного разработчика стратегии развития радиоэлектронной промышленности России до 2030 г., не получали зарплату с февраля по сентябрь 2022. В ноябре возбуждено уголовное дело, все долги погашены, дело прекращено. На 10 января снова долги (с октября), снова возбуждено дело.
За год ЦНИИ покинуло свыше 90% штата

почему ваш кружок не спешит комментировать вот такие новости ?
когда на УАЗе будет возбуждено уголовное дело, я тебя позову

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Dima Alexeev

Я и не сомневался, что у тебя вся инфа заготовлена.
По УАЗу ты наврал, я тебя поймал.
Что там по ЦНИИ - понятия не имею, но, скорее всего, ты опять наврал, если судить по УАЗу.

Но в 90е уголовных дел не заводили, те невыплата зп была обычным делом, а сейчас - нонсенс, за который жестко наказывают. Так что и здесь ты наврал

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Роман Вячеславович
Что там по ЦНИИ - понятия не имею

а ты проверь, проверь. ты же у нас мастер разоблачений. и прокомментируй. или сольешься как обычно ?

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Юрий Долгоруков

"Садоводы попросили Минсельхоз компенсировать им часть затрат на производство фруктов и ягод, подобно тому как сейчас поддерживают мясо-молочную промышленность"- это называется: ну почему они, а не мы

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Иван Помидоров

А ещё овощеводов тогда придется. А то репчатый лук понадобился, лежит только нового урожая узбекский, не просушенный причем, по 80 р. И это в дискаунтере. Уже лук деликатесом скоро станет.

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Leonid Bushuev
Gloria Jeans рассматривает выход на международные маркетплейсы — ритейлер разместил соответствующую вакансию.

Ну и славненько

Мясоперерабатывающий завод «Ремит» направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Тоблерон»

Кому на руси, делать нех...

ЕС будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Его цитирует «Интерфакс».

А почему всё еще не запретили? Не западло в российских драгоценностях ходить было, пока война?

Российские онлайн-кинотеатры на фоне исчезновения из библиотек западных фильмов и сериалов активно меняют стратегии развития: например, ищут альтернативный контент не только в Турции, Индии и Китае, но также в Скандинавии и Израиле.

Либо хоронить, либо начать пиратить. Другого выхода, боюсь для них нет.
Понятное дело, что крупняки шквариться не хотят, но тогда придется делать "прокладки", раз уж надеются на ближайшее разруливание ситуации.

Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в Россию, пишут «Ведомости» со ссылой на отчёт GS Group.

С учетом ограничений и отзыва гарантийного обслуживания, вообще непонятно кто сейчас ЦА. Видимо те, у кого вся инфраструктура под мак заточена, или кто постоянно мотается по заграницам. Иначе - мазохизм.

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Хуршед Нурматов

Просто Айфоны массово ввозят челноки и это всё не учитывается

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Андрей Лепсин

Пятница, все устали, вот и новостей не очень много

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Зеленый самолетик

"Российские онлайн-кинотеатры на фоне исчезновения из библиотек западных фильмов и сериалов активно меняют стратегии развития: например, ищут альтернативный контент не только в Турции, Индии и Китае, но также в Скандинавии и Израиле."

Посоветуйте какое кино посмотреть производства Израиля

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