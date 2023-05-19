Великобритания ввела санкции против «Тинькофф», «Росбанка», АФК «Система» и других Статьи редакции
Всего в списке 86 компаний и людей.
- Британское правительство ограничило физические и юрлица, которые оно связывает с «кражей украинского зерна», поставками российских энергоресурсов и работой госкорпорации «Росатом» — производителем передовых военных технологий.
- В обновлённом списке — «Тинькофф», «Росбанк», «Металлинвестбанк», «Дом.РФ» и «Всероссийский банк развития регионов». Их активы в стране заморозят, а финансовые операции запретят.
- Из компаний туда также попали: инвестиционная группа АФК «Система», производитель углеродного волокна и изделий на его основе «Юматекс», горно-металлургическая «Северсталь», физико-научный институт «Тринити», судоходная компания из Дубая Sun Ship Management, международная транспортная FESCO и британская логистическая Pawell Shipping.
- Среди физлиц, которые столкнулись с ограничениями, — основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, топ-менеджеры «Газпромнефти», «Транснефти», «Совкомфлота», концерна «Калашников» и другие.
- Вводя меры, Великобритания рассчитывает «увеличить экономическое давление» на страну. Активы подсанкционных лиц разморозят, только если «Россия согласится компенсировать ущерб, нанесённый Украине».
- «Тинькофф» и «Росбанк» уже находятся под санкциями ЕС с февраля 2023 года. Второй также ограничен со стороны США и Японии. Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков находится под британскими ограничениями с марта 2022 года. В марте 2023-го он просил их снять. Владимир Потанин — владелец «Интеррос», которая купила «Росбанк», попал под санкции Великобритании в июне 2022-го.
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Альтернатива «с каждым днём всё радостнее». Всё на пользу, всё для «вставания с колен».
Все на пользу
не все, а только санкции
Не силен вот в этом во всем, но если ранее Евросоюз уже ввел санкции против Тинькофф, а Великобритания це Европа, то что нового ввела Великобритания?
Давно Великобритания в ЕС?)
Давно - Великобритания в ЕС, недавно - не в ЕС
Доброе утро
почитай про брексит, просветись
Великобритания не состоит в ЕС
не сильны
Да я ж и пишу, ну не силен((( могу подсказать как септик почистить, бетонировать или бутовать столбы для забора итд
Видимо нужны были трудности, чтоб выйти с зоны комфорта и начать развивать свое.
Видимо мы пока по другому не можем. Или не хотим. Постоянно нам необходим жесткач для прорывов.
Вы царь?
Пока нет. Но, если какое-либо общество на планете захочет, можно подумать))
проблема в том, что свое все равно не развивается. хотя нет шильдики быстро стали переклеивать
Не припомню у тинька трудностей
Мужеложцы, сэр
Пополам со скотолюбцами.
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Погодите, но раньше санкции вводились чтобы "астанавить вайну"? Уже неактуально?
Ну вы не путайте причины и предлоги. Но вы не волнуйтесь, рано или поздно мы со всем разберёмся и все ответят по справедливости. Как показывает история, от России никто ещё не уходил безнаказанным.
Ждем санкции от Индии и других британских колоний
От Америки например,тоже бывшая британская колония
Опять цены поползут вверх.
Проголосовать не забудь!ТЕ! в следующем году.
Уже не нужно голосовать, все автоматизировано с помощью ДЭГ, больше никакие "карусели", вбросы бюллетеней и продажные члены избирательных комиссий не нужны.
Ну ввела и ввела ...
Срать на этих бриттов.
За чей счёт? Моратории на пенсии уже есть, кто следующий 🤔 мораторий на отчисления в фонды соцстрах или фомс?
А будет "компенсировать ущерб нанесенный Украиной"
....................-.-.——.....
грустно все это
Не грустно а справедливо
А что конкретно у АФК будут морозить?
После санкций Мастеркарда и визы уже и чхать на другие санкции. Впечатали в грязь по самые небалуй.
Деликатничают пока
Олег лично зерно воровал, я сам видел
Олег давно не владеет Тинькофф Банком. Поздравляю с выходом из комы. Вы не поверите как много всего произошло за последние 3 года.
Интересно - а что это фактически значит для клиентов. Изменится ли что-то
А че остались санкции, которые могут как-то навредить? Че там накладывают то еще