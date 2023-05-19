Деньги
Полина Лааксо

Великобритания ввела санкции против «Тинькофф», «Росбанка», АФК «Система» и других Статьи редакции

Всего в списке 86 компаний и людей.

  • Британское правительство ограничило физические и юрлица, которые оно связывает с «кражей украинского зерна», поставками российских энергоресурсов и работой госкорпорации «Росатом» — производителем передовых военных технологий.
  • В обновлённом списке — «Тинькофф», «Росбанк», «Металлинвестбанк», «Дом.РФ» и «Всероссийский банк развития регионов». Их активы в стране заморозят, а финансовые операции запретят.
  • Из компаний туда также попали: инвестиционная группа АФК «Система», производитель углеродного волокна и изделий на его основе «Юматекс», горно-металлургическая «Северсталь», физико-научный институт «Тринити», судоходная компания из Дубая Sun Ship Management, международная транспортная FESCO и британская логистическая Pawell Shipping.
  • Среди физлиц, которые столкнулись с ограничениями, — основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, топ-менеджеры «Газпромнефти», «Транснефти», «Совкомфлота», концерна «Калашников» и другие.
  • Вводя меры, Великобритания рассчитывает «увеличить экономическое давление» на страну. Активы подсанкционных лиц разморозят, только если «Россия согласится компенсировать ущерб, нанесённый Украине».
  • «Тинькофф» и «Росбанк» уже находятся под санкциями ЕС с февраля 2023 года. Второй также ограничен со стороны США и Японии. Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков находится под британскими ограничениями с марта 2022 года. В марте 2023-го он просил их снять. Владимир Потанин — владелец «Интеррос», которая купила «Росбанк», попал под санкции Великобритании в июне 2022-го.
Обновлено в 10:06. Новые санкции против юрлиц ввела и Австралия. Под них попали пять банков — «Санкт-Петербург», «МТС Банк», «Зенит», «Уралсиб» и «Уральский банк реконструкции и развития». В списке также числятся «Северсталь», золотодобывающая «Полюс», «Роснефть» и другие.
Источник: Forbes

#банки #новость #санкции #великобритания

4019 просмотров
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39 комментариев
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 Вадим Д.

Альтернатива «с каждым днём всё радостнее». Всё на пользу, всё для «вставания с колен».

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Зеленый самолетик

Все на пользу

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Aleks B

не все, а только санкции

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Фокс Йовович

Не силен вот в этом во всем, но если ранее Евросоюз уже ввел санкции против Тинькофф, а Великобритания це Европа, то что нового ввела Великобритания?

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Зеленый самолетик

Давно Великобритания в ЕС?)

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Buddha

Давно - Великобритания в ЕС, недавно - не в ЕС

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Vitaly Prikhodko

Доброе утро

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Garmonbon

почитай про брексит, просветись

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Someone Young

Великобритания не состоит в ЕС

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OrthoTox

не сильны

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Фокс Йовович

Да я ж и пишу, ну не силен((( могу подсказать как септик почистить, бетонировать или бутовать столбы для забора итд

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Elmir 1688

Видимо нужны были трудности, чтоб выйти с зоны комфорта и начать развивать свое.

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Слава Богомолов

Видимо мы пока по другому не можем. Или не хотим. Постоянно нам необходим жесткач для прорывов.

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Pavel Petel

Вы царь?

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Слава Богомолов

Пока нет. Но, если какое-либо общество на планете захочет, можно подумать))

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Garmonbon

проблема в том, что свое все равно не развивается. хотя нет шильдики быстро стали переклеивать

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Ste_swag

Не припомню у тинька трудностей

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AleksandrLanestrK

Мужеложцы, сэр

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Вадим Д.

Пополам со скотолюбцами.

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Ivan sss
Активы подсанкционных лиц разморозят, только если «Россия согласится компенсировать ущерб, нанесённый Украине».

Погодите, но раньше санкции вводились чтобы "астанавить вайну"? Уже неактуально?

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Evgeny

Ну вы не путайте причины и предлоги. Но вы не волнуйтесь, рано или поздно мы со всем разберёмся и все ответят по справедливости. Как показывает история, от России никто ещё не уходил безнаказанным.

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Олег Юрьевич
Обновлено в 10:06. Новые санкции против юрлиц ввела и Австралия.

Ждем санкции от Индии и других британских колоний

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ЧятЖПТ

От Америки например,тоже бывшая британская колония

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Эмиль Давыдов

Опять цены поползут вверх.
Проголосовать не забудь!ТЕ! в следующем году.

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Labeling

Уже не нужно голосовать, все автоматизировано с помощью ДЭГ, больше никакие "карусели", вбросы бюллетеней и продажные члены избирательных комиссий не нужны.

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Milton Fridman

Ну ввела и ввела ...

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ВадимScorpioEliteБикмухаме

Срать на этих бриттов.

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usee
компенсировать ущерб, нанесённый Украине

За чей счёт? Моратории на пенсии уже есть, кто следующий 🤔 мораторий на отчисления в фонды соцстрах или фомс?

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ЧятЖПТ

А будет "компенсировать ущерб нанесенный Украиной"

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Алена Новоселова

....................-.-.——.....

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Ruslan

грустно все это

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Paul Brezcuu

Не грустно а справедливо

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Delirium’s Duck

А что конкретно у АФК будут морозить?

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Энтони Лавджой

После санкций Мастеркарда и визы уже и чхать на другие санкции. Впечатали в грязь по самые небалуй.

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OrthoTox

Деликатничают пока

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Подушка опасности

Олег лично зерно воровал, я сам видел

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Buddha

Олег давно не владеет Тинькофф Банком. Поздравляю с выходом из комы. Вы не поверите как много всего произошло за последние 3 года.

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Дмитрий Богачев

Интересно - а что это фактически значит для клиентов. Изменится ли что-то

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Pekorino Romano

А че остались санкции, которые могут как-то навредить? Че там накладывают то еще

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