{"id":13965,"url":"\/distributions\/13965\/click?bit=1&hash=875a930c903cc6adc06ab599411bd5cb6319550bf86d639e01006b1ec8131fa1","title":"\u0418\u0422-\u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432 \u0432 \u043a\u043e\u0444\u0435\u0439\u043d\u044f\u0445","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Полина Лааксо

Нидерландская Yandex N.V. получила заявки на покупку 51% «Яндекса» от Владимира Потанина и Вагита Алекперова — Bloomberg Статьи редакции

Обоих до этого называли основными претендентами.

9134 просмотров
  • Совет директоров нидерландской Yandex N.V. может обсудить заявки на неделе с 22 мая 2023 года — во время совещания в Дубае, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
  • Потанин может выкупить бизнес вместе с группой инвесторов. Среди них — предприниматель и бывший владелец ФК «Челси» Роман Абрамович и банк ВТБ. Туда также может войти совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Если Yandex N.V. отдаст предпочтение Алекперову, остальные «могут изъявить желание войти в долю», говорят собеседники Bloomberg.
  • Представители Абрамовича отрицают его участие в переговорах. Другие потенциальные стороны сделки отказались от комментариев — в том числе председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников, который, по слухам, допустил независимую покупку «небольшой доли».
  • Компанию оценили в 560-600 млрд рублей — это $7-7,5 млрд, говорят собеседники издания. Эта сумма учитывает дисконт, без которого иностранные фирмы не могут уйти с российского рынка. Yandex N.V. к тому же зарегистрирована в «недружественной» стране — Нидерландах.
  • Обсуждение заявок не гарантирует, что совет сразу придёт к соглашению, отмечает издание. Потанин находится под санкциями Великобритании и США, Абрамович ограничен со стороны ЕС и Британии. Последняя также «присматривается» к Алекперову. Помимо совета, покупателей должно одобрить российское правительство.
Обновлено в 12:56. В заметке исправлена неточность. В её изначальной версии говорилось, что в эту сумму оценили именно контрольную долю в «Яндексе», но $7-7,5 млрд — это оценка всей компании. При этом капитализация «Яндекса» и без инвесторских оценок, указанных в заявках, составляет $6,79 млрд. Редакция просит прощения у читателей.
Добавлено в 13:08. Источник Forbes уточнил, что после возможной сделки голосующий контроль останется у руководства «Яндекса» в лице «специально созданного фонда». Потенциальные инвесторы хотят купить только «экономическую долю» в компании, пояснил он.
Владимир Потанин. Источник: РБК
  • Слухи о том, что «Яндекс» собирается поменять нынешнюю структуру управления, ходили с весны 2022 года. Летом источники The Bell говорили, что сооснователь компании Аркадий Волож хочет вывести часть её активов за рубеж, а помогает ему в этом Алексей Кудрин.
  • В конце ноября собеседники издания рассказали, что раздел близится к завершению: по плану у «Яндекса» должна появиться новая материнская компания, ключевые решения в которой будет принимать специально созданная структура. В неё войдёт топ-менеджмент «Яндекса», а главой станет Кудрин, говорили источники.
  • В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. В числе возможных инвесторов называли около 20 крупных бизнесменов, в том числе основателя «Магнита» Сергея Галицкого, главу Wildberries Татьяну Бакальчук и других.
  • В тот список вошли также и президент «Интерроса» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. В марте 51% бизнеса оценивали в $4 млрд. В мае собеседники The Bell рассказали, что Потанин, Алекперов и Алексей Мордашов считаются главными претендентами на актив. Предприниматели слухи не комментировали.

#новость #яндекс

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
133 комментария
Написать комментарий...
 Татьяна Овчаренко

Да уж, звучит как конец компании в том виде, в котором мы все ее знаем

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Это не единственное, чему в стране приходит конец в том виде, в котором мы привыкли.

Ответить
Развернуть ветку
Подушка опасности

А мы знали ее как сборище инженеров, копирующие американские проекты

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Толерантный Экстремист

Да вроде еще осенью пришел конец тому виду, который знаем? От Яндекса остался только Дзен, и осколки в виде отдельных, все еще работающих сервисов.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Dimm Debrov

Я думаю даже будет лучше.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ware Wow

В каком виде? Они контроль потеряли еще в 2009.

Ответить
Развернуть ветку
Owloia

That's the end of the world as we know it.... Но чёт не фил файн

Ответить
Развернуть ветку
KK

У Потанина какой-то бездонный кошелек. Да и вообще, какой смысл что-то выкупать, да и у кого они собрались что-то выкупать. Больше похоже на легализованный вывод денег в нужный карман.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Насколько я понимаю план, Потанин как и многие друзья сами знаете кого, это такое новое дворянство. Боярам государство отваливает денег, на которые оно получает контроль даже над частной собственностью через этих, вроде бы лояльных бояр. Это почти теневая национализация, с той лишь разницей, что реально национальным оно не станет, но вроде как ожидается, что по крайней мере будет лояльно стране.

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
Denis Bystruev
какой смысл что-то выкупать

Эти люди придумали залоговые аукционы и сделали состояния на покупке дорогих активов задёшево:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Потанин,_Владимир_Олегович#Работа_в_частном_секторе_(1990—1996)

«В 1995 году выступил инициатором идеи залоговых аукционов, по результатам одного из которых АКБ «ОНЭКСИМ Банк» получил контрольный пакет (51 % акций) «Норильского никеля»»

Если хотят купить 51% Яндекса за $7 млрд — значит, думают, что через 10 лет он будет стоить 70.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Толерантный Экстремист

Так и не понял, Нидерланды - дружественная страна, или нет?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Емельянцев

Гаага да

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Sergeant Ding

А деньги Потанина честные, можно брать на счет в банке Нидерландов? Уверен, к ним не будет никаких вопросов

Ответить
Развернуть ветку
Pixel Lens

Они санкции разве не поддерживают?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Дмитрий Маслов

Когда нужно она дружественная, когда не нужно не дружественная

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Улитин

Коробочка хорони ребят

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Ручная экономика во всей красе. Забавно, что есть те, кто думают, что Потанин или Алекперов (или "здоровья Олегу" Тиньков) - реальные акторы %)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Потанин может выкупить бизнес

Снова неуверенность. Точно выкупит, твёрдо и чётко.

Красиво плывёт группа инвесторов в полосатых купальниках.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Забавно будет, если выкупят не они, а какому-нибудь вк или сбер. Конкуренцию в нашей стране не любят.

Ответить
Развернуть ветку
21 комментарий
Кирилл Андреевич Хмельницкий

А не надо было получать подачки от государства. За все приходит расплата.

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Yu.

Теперь получается Тинькофф купит Яндекс, а не наоборот)

Ответить
Развернуть ветку
lakoros
Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Хочу заметить, что Тинькофф не принадлежит Интеросс в том объёме, который подразумевает контроль. Да, он крупнейший акционер, но не блокирующий.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Beton

*потанинофф

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon
Помимо совета, покупателей должно российское правительство.

шта?

Ответить
Развернуть ветку
Brogyaga Doom

Потанин фартовый чувак...окно в 90-е, теперь щас..ляпота просто(

Ответить
Развернуть ветку
Антон Антонов

Ох, да лучше бы купили, наверное. А то Волож, при всем уважении к былым заслугам, какую-то хрень творит. А Потанин, при всем неувжании к его прошлому, нормально управляет своими активами.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Ага. Нормально он так Тинькофф угробил.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Sergei Timofeyev

А какую хрень творит Волож? По сути, рулит Кудрин, который и готовил Яндекс к продаже (подешевле)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Подушка опасности

Надо соглашаться. Яндекс в рецессии, будущего нет... а так хоть кто-то кэшируется

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Э... вы о чём? Кудрин и пришёл туда для того, чтобы продать Яндекс. Это уже согласовано. Дальше определяют кому и куда.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Даниил Слесарчук

Ребята, там на нашего техногиганта руки из лгбтляндии тянут. Не дадим! Куда смотрит правительство?????

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

В карман! Куда же ещё?!

Ответить
Развернуть ветку
Sergey S

Мне кажется очевидным что те кто не под санкциями станут под ними через три, два, один ? Если купят что-то подобное

Ответить
Развернуть ветку
Тимоха

ну скорее всего так и будет

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Сложно.
Объясните пожалуйста коротко без смехуёчков.
Почему зарубежный актив, который хотели выводить вдруг собираются обратно?

Тезисно 🙏🏼

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Так это и есть процесс вывода актива, т.е. кто надо купит часть, вместе с частью получит то что договорились оставить в России и передет в Россию. А нидерландская часть с Россией станет не связанной.

Ответить
Развернуть ветку
Suntori

Не скажу, что сам до конца понял. Но в статье будто бы не хватает пояснения.

Ранее писали о том, что при делёжке Яндекса, часть сервисов отойдёт нидерландской родительской компании, часть останется в РФ.

Сложилось впечатление, что в данной статье и описан процесс торга за ту долю, которая должна в РФ остаться.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Зеленый самолетик

Не скрепно как то

Ответить
Развернуть ветку
Инга Русланова

как раз гоп-стоп-скрепно

Ответить
Развернуть ветку
Tati As

Чтобы понять надо прочитать все допинги

Ответить
Развернуть ветку
Мия Сергеева

перекладывание денег из одного кармана в другой ?

Ответить
Развернуть ветку
Sam Greenwood

все активы в одни руки...яндекс, я любиЛ тебя

Ответить
Развернуть ветку
Genio Genio

Дисконт хороший, если правда

Ответить
Развернуть ветку
Георгий

Как ни крути, Яндекс и был не российской компанией, так и останется. Уже бы переименовали иностранную часть или российскую, чтобы название "Яндекс" не фигурировало, а то путаница, что России принадлежит, а что иностранное не понятно. Это должны быть 2 разные компании с совершенно разными названиями, и без приставок типа Яндекс N. V..

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Вообще-то был изначально.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Anton K

Продавать контрольный пакет топовой технологической компании за карманные (для любой тех компании) деньги это по меньшей мере странно

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Кудрин молодец. В нужном направлении ведёт. Ценник занижен где-то 5-7 раз.

Ответить
Развернуть ветку
Artur Malkov

Печаль.

Ответить
Развернуть ветку
GRK

Яндекс стоит 14 миллиардов всего? Или из него вывели все кроме толоки? Да как так-то? Это же пиздец, отъем собственности.

Ответить
Развернуть ветку
Owloia

Давно уже, пора бы и привыкнуть. Евросеть, Магнит, Тинькофф.... главное чтоб не как Натура Сиберика, царствие небесное.

Ответить
Развернуть ветку
Yan

А что яндексойды молчат? Ничего не делают?

Ответить
Развернуть ветку
Сеошник Сеошников

Кстати Потанин вроде первый из ру_олигархата кто подписал "клятву дарения", так что будем надеяться что он исполнит её)))

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Так ничего странного, получателем подарка будет правильный и надежный и очень талантливый бизнесмен

Ответить
Развернуть ветку
Булка хлеба

Что мешает код и все остальные базы забрать зарубеж? Основать новую компанию как Дуров в свое время сделал?

Ответить
Развернуть ветку
Dark Soul

Там такой код что оставшиеся не знают что с ним делать и как понять. Или вы думаете мелкомягкие сидят 3 десятилетия на своей архитектуре лишь потому что любят ее? Нет, они способны прикрутить свистоперделки и изменить немного внешний вид. Там же по прежнему в винде две панели управления? Они могут старую спрятать но не удалить и перестроить систему. Так же и с Яндексом. Развития не происходит по причине деградации.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Travinskiy

А это ведь слишком скромная сумма за такой огромный актив с еще большим потенциалом. Цивилизованно, но отжимают

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт отморожен

Да так себе актив: таксопарк и доставка хаванины. Поиск дохлый, подцензурный, всё остальное - ещё хуже.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Саблин

Олигархи зло, все разваливают

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 133 комментария
null