Нидерландская Yandex N.V. получила заявки на покупку 51% «Яндекса» от Владимира Потанина и Вагита Алекперова — Bloomberg Статьи редакции
Обоих до этого называли основными претендентами.
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- Совет директоров нидерландской Yandex N.V. может обсудить заявки на неделе с 22 мая 2023 года — во время совещания в Дубае, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
- Потанин может выкупить бизнес вместе с группой инвесторов. Среди них — предприниматель и бывший владелец ФК «Челси» Роман Абрамович и банк ВТБ. Туда также может войти совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Если Yandex N.V. отдаст предпочтение Алекперову, остальные «могут изъявить желание войти в долю», говорят собеседники Bloomberg.
- Представители Абрамовича отрицают его участие в переговорах. Другие потенциальные стороны сделки отказались от комментариев — в том числе председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников, который, по слухам, допустил независимую покупку «небольшой доли».
- Компанию оценили в 560-600 млрд рублей — это $7-7,5 млрд, говорят собеседники издания. Эта сумма учитывает дисконт, без которого иностранные фирмы не могут уйти с российского рынка. Yandex N.V. к тому же зарегистрирована в «недружественной» стране — Нидерландах.
- Обсуждение заявок не гарантирует, что совет сразу придёт к соглашению, отмечает издание. Потанин находится под санкциями Великобритании и США, Абрамович ограничен со стороны ЕС и Британии. Последняя также «присматривается» к Алекперову. Помимо совета, покупателей должно одобрить российское правительство.
- Слухи о том, что «Яндекс» собирается поменять нынешнюю структуру управления, ходили с весны 2022 года. Летом источники The Bell говорили, что сооснователь компании Аркадий Волож хочет вывести часть её активов за рубеж, а помогает ему в этом Алексей Кудрин.
- В конце ноября собеседники издания рассказали, что раздел близится к завершению: по плану у «Яндекса» должна появиться новая материнская компания, ключевые решения в которой будет принимать специально созданная структура. В неё войдёт топ-менеджмент «Яндекса», а главой станет Кудрин, говорили источники.
- В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. В числе возможных инвесторов называли около 20 крупных бизнесменов, в том числе основателя «Магнита» Сергея Галицкого, главу Wildberries Татьяну Бакальчук и других.
- В тот список вошли также и президент «Интерроса» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. В марте 51% бизнеса оценивали в $4 млрд. В мае собеседники The Bell рассказали, что Потанин, Алекперов и Алексей Мордашов считаются главными претендентами на актив. Предприниматели слухи не комментировали.
Да уж, звучит как конец компании в том виде, в котором мы все ее знаем
Это не единственное, чему в стране приходит конец в том виде, в котором мы привыкли.
А мы знали ее как сборище инженеров, копирующие американские проекты
Да вроде еще осенью пришел конец тому виду, который знаем? От Яндекса остался только Дзен, и осколки в виде отдельных, все еще работающих сервисов.
Я думаю даже будет лучше.
В каком виде? Они контроль потеряли еще в 2009.
That's the end of the world as we know it.... Но чёт не фил файн
У Потанина какой-то бездонный кошелек. Да и вообще, какой смысл что-то выкупать, да и у кого они собрались что-то выкупать. Больше похоже на легализованный вывод денег в нужный карман.
Насколько я понимаю план, Потанин как и многие друзья сами знаете кого, это такое новое дворянство. Боярам государство отваливает денег, на которые оно получает контроль даже над частной собственностью через этих, вроде бы лояльных бояр. Это почти теневая национализация, с той лишь разницей, что реально национальным оно не станет, но вроде как ожидается, что по крайней мере будет лояльно стране.
Эти люди придумали залоговые аукционы и сделали состояния на покупке дорогих активов задёшево:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Потанин,_Владимир_Олегович#Работа_в_частном_секторе_(1990—1996)
«В 1995 году выступил инициатором идеи залоговых аукционов, по результатам одного из которых АКБ «ОНЭКСИМ Банк» получил контрольный пакет (51 % акций) «Норильского никеля»»
Если хотят купить 51% Яндекса за $7 млрд — значит, думают, что через 10 лет он будет стоить 70.
Так и не понял, Нидерланды - дружественная страна, или нет?
Гаага да
А деньги Потанина честные, можно брать на счет в банке Нидерландов? Уверен, к ним не будет никаких вопросов
Они санкции разве не поддерживают?
Когда нужно она дружественная, когда не нужно не дружественная
Коробочка хорони ребят
Ручная экономика во всей красе. Забавно, что есть те, кто думают, что Потанин или Алекперов (или "здоровья Олегу" Тиньков) - реальные акторы %)
Снова неуверенность. Точно выкупит, твёрдо и чётко.
Красиво плывёт группа инвесторов в полосатых купальниках.
Забавно будет, если выкупят не они, а какому-нибудь вк или сбер. Конкуренцию в нашей стране не любят.
А не надо было получать подачки от государства. За все приходит расплата.
Теперь получается Тинькофф купит Яндекс, а не наоборот)
Хочу заметить, что Тинькофф не принадлежит Интеросс в том объёме, который подразумевает контроль. Да, он крупнейший акционер, но не блокирующий.
*потанинофф
шта?
Потанин фартовый чувак...окно в 90-е, теперь щас..ляпота просто(
Ох, да лучше бы купили, наверное. А то Волож, при всем уважении к былым заслугам, какую-то хрень творит. А Потанин, при всем неувжании к его прошлому, нормально управляет своими активами.
Ага. Нормально он так Тинькофф угробил.
А какую хрень творит Волож? По сути, рулит Кудрин, который и готовил Яндекс к продаже (подешевле)
Надо соглашаться. Яндекс в рецессии, будущего нет... а так хоть кто-то кэшируется
Э... вы о чём? Кудрин и пришёл туда для того, чтобы продать Яндекс. Это уже согласовано. Дальше определяют кому и куда.
Ребята, там на нашего техногиганта руки из лгбтляндии тянут. Не дадим! Куда смотрит правительство?????
В карман! Куда же ещё?!
Мне кажется очевидным что те кто не под санкциями станут под ними через три, два, один ? Если купят что-то подобное
ну скорее всего так и будет
Сложно.
Объясните пожалуйста коротко без смехуёчков.
Почему зарубежный актив, который хотели выводить вдруг собираются обратно?
Тезисно 🙏🏼
Так это и есть процесс вывода актива, т.е. кто надо купит часть, вместе с частью получит то что договорились оставить в России и передет в Россию. А нидерландская часть с Россией станет не связанной.
Не скажу, что сам до конца понял. Но в статье будто бы не хватает пояснения.
Ранее писали о том, что при делёжке Яндекса, часть сервисов отойдёт нидерландской родительской компании, часть останется в РФ.
Сложилось впечатление, что в данной статье и описан процесс торга за ту долю, которая должна в РФ остаться.
Не скрепно как то
как раз гоп-стоп-скрепно
Чтобы понять надо прочитать все допинги
перекладывание денег из одного кармана в другой ?
все активы в одни руки...яндекс, я любиЛ тебя
Дисконт хороший, если правда
Как ни крути, Яндекс и был не российской компанией, так и останется. Уже бы переименовали иностранную часть или российскую, чтобы название "Яндекс" не фигурировало, а то путаница, что России принадлежит, а что иностранное не понятно. Это должны быть 2 разные компании с совершенно разными названиями, и без приставок типа Яндекс N. V..
Вообще-то был изначально.
Продавать контрольный пакет топовой технологической компании за карманные (для любой тех компании) деньги это по меньшей мере странно
Кудрин молодец. В нужном направлении ведёт. Ценник занижен где-то 5-7 раз.
Печаль.
Яндекс стоит 14 миллиардов всего? Или из него вывели все кроме толоки? Да как так-то? Это же пиздец, отъем собственности.
Давно уже, пора бы и привыкнуть. Евросеть, Магнит, Тинькофф.... главное чтоб не как Натура Сиберика, царствие небесное.
А что яндексойды молчат? Ничего не делают?
Кстати Потанин вроде первый из ру_олигархата кто подписал "клятву дарения", так что будем надеяться что он исполнит её)))
Так ничего странного, получателем подарка будет правильный и надежный и очень талантливый бизнесмен
Что мешает код и все остальные базы забрать зарубеж? Основать новую компанию как Дуров в свое время сделал?
Там такой код что оставшиеся не знают что с ним делать и как понять. Или вы думаете мелкомягкие сидят 3 десятилетия на своей архитектуре лишь потому что любят ее? Нет, они способны прикрутить свистоперделки и изменить немного внешний вид. Там же по прежнему в винде две панели управления? Они могут старую спрятать но не удалить и перестроить систему. Так же и с Яндексом. Развития не происходит по причине деградации.
А это ведь слишком скромная сумма за такой огромный актив с еще большим потенциалом. Цивилизованно, но отжимают
Да так себе актив: таксопарк и доставка хаванины. Поиск дохлый, подцензурный, всё остальное - ещё хуже.
Олигархи зло, все разваливают