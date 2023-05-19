Деньги
Полина Лааксо

Нидерландская Yandex N.V. получила заявки на покупку 51% «Яндекса» за $7 млрд — Bloomberg Статьи редакции

По данным источников, выкуп предложили предприниматели Владимир Потанин и Вагит Алекперов.

  • Совет директоров нидерландской Yandex N.V. может обсудить заявки на неделе с 22 мая 2023 года — во время совещания в Дубае, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
  • Потанин может выкупить бизнес вместе с группой инвесторов. Среди них — предприниматель и бывший владелец ФК «Челси» Роман Абрамович и банк ВТБ. Туда также может войти совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Если Yandex N.V. отдаст предпочтение Алекперову, остальные «могут изъявить желание войти в долю», говорят собеседники Bloomberg.
  • Представители Абрамовича отрицают его участие в переговорах. Другие потенциальные стороны сделки отказались от комментариев — в том числе председатель совета директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников, который, по слухам, допустил независимую покупку «небольшой доли».
  • 51% компании оценили в 560-600 млрд рублей — это $7-7,5 млрд, говорят собеседники издания. Эта сумма учитывает дисконт, без которого иностранные фирмы не могут уйти с российского рынка. Yandex N.V. к тому же зарегистрирована в «недружственной» стране — Нидерландах.
  • Обсуждение заявок не гарантирует, что совет сразу придёт к соглашению, отмечает издание. Потанин находится под санкциями Великобритании и США, Абрамович ограничен со стороны ЕС и Британии. Последняя также «присматривается» к Алекперову. Помимо совета, покупателей должно российское правительство.
Владимир Потанин. Источник: РБК
  • Слухи о том, что «Яндекс» собирается поменять нынешнюю структуру управления, ходили с весны 2022 года. Летом источники The Bell говорили, что сооснователь компании Аркадий Волож хочет вывести часть её активов за рубеж, а помогает ему в этом Алексей Кудрин.
  • В конце ноября собеседники издания рассказали, что раздел близится к завершению: по плану у «Яндекса» должна появиться новая материнская компания, ключевые решения в которой будет принимать специально созданная структура. В неё войдёт топ-менеджмент «Яндекса», а главой станет Кудрин, говорили источники.
  • В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. В числе возможных инвесторов называли около 20 крупных бизнесменов, в том числе основателя «Магнита» Сергея Галицкого, главу Wildberries Татьяну Бакальчук и других.
  • В тот список вошли также и президент «Интерроса» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. В марте 51% бизнеса оценивали в $4 млрд. В мае собеседники The Bell рассказали, что Потанин, Алекперов и Алексей Мордашов считаются главными претендентами на актив. Предприниматели слухи не комментировали.

#новость #яндекс

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14 комментариев
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 Дмитрий Улитин

Коробочка хорони ребят

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Толерантный Экстремист

Так и не понял, Нидерланды - дружественная страна, или нет?

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Иван Емельянцев

Гаага да

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Татьяна Овчаренко

Да уж, звучит как конец компании в том виде, в котором мы все ее знаем

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Андрей Иванов

Это не единственное, чему в стране приходит конец в том виде, в котором мы привыкли.

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Толерантный Экстремист

Да вроде еще осенью пришел конец тому виду, который знаем? От Яндекса остался только Дзен, и осколки в виде отдельных, все еще работающих сервисов.

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Вадим Д.
Потанин может выкупить бизнес

Снова неуверенность. Точно выкупит, твёрдо и чётко.

Красиво плывёт группа инвесторов в полосатых купальниках.

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Андрей Иванов

Забавно будет, если выкупят не они, а какому-нибудь вк или сбер. Конкуренцию в нашей стране не любят.

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Вадим Д.

А тут уже совершенно не важно, кто именно купит. При любых раскладах это такое себе. Хотя налетят поцреоты и скажут — ну теперь-то Яндекс как станет посконно-русским да скрепно-правильным.
А он не станет 🤷🏻‍♂️

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Андрей Иванов

Ну будем объективны, яндексу давно пришёл конец в том же виде, в котором он пришёл к текущему гуглу, к примеру. Технически страна ничего не потеряет. Дух стартапа и новых технологий ушёл уже давно, а технологический гигант останется в России при любом раскладе, хотя бы потому что это его крупнейший рынок.

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Даниил Слесарчук

Ребята, там на нашего техногиганта руки из лгбтляндии тянут. Не дадим! Куда смотрит правительство?????

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Андрей Иванов

В карман! Куда же ещё?!

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KK

У Потанина какой-то бездонный кошелек. Да и вообще, какой смысл что-то выкупать, да и у кого они собрались что-то выкупать. Больше похоже на легализованный вывод денег в нужный карман.

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Sergey S

Мне кажется очевидным что те кто не под санкциями станут под ними через три, два, один ? Если купят что-то подобное

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