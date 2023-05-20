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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20-21 мая: доллар — 79,90 рубля, евро — 86,27 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии 19 мая мск: доллар — 80 рублей, евро — 86,50 рубля.

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Курсы на Forex на 19 мая 19:06 мск: доллар — 80,23 рубля, евро — 86,80 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,88 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Япония в рамках нового пакета санкций запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги, сообщает газета Nikkei со ссылкой на правительственные источники. Детали не приводятся.

Контекст

Информация о том, что Ереванский коньячный завод (выпускает коньяк «Арарат») прекратит поставлять свою продукцию в Россию, не соответствует действительности, предприятие продолжает поставки российским заказчикам, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса».

Рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways впервые за четыре года вылетел из Тбилиси в Москву.

Для «Нетологии», как и других сервисов онлайн-образования, 2022 год оказался хуже, чем мог бы быть, но не супер-драматичным, рассказала в интервью РБК глава компании Марианна Снигирева. Сильно пострадало лишь направление b2b: раньше компании заказывали индивидуальные программы обучения за несколько миллионов рублей, но в 2022-м на таких расходах экономили.

Правительство России выделит министерству транспорта около 2,3 млрд рублей для субсидирования деятельности «Автодора» в 2023 году.