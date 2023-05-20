День 451: Япония готовит новые санкции, из Тбилиси в Москву вылетел первый за четыре года рейс Georgian Airways Статьи редакции
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Какие есть проблемы и трудности
Япония в рамках нового пакета санкций запретит предоставлять России строительные и инженерные услуги, сообщает газета Nikkei со ссылкой на правительственные источники. Детали не приводятся.
Контекст
Информация о том, что Ереванский коньячный завод (выпускает коньяк «Арарат») прекратит поставлять свою продукцию в Россию, не соответствует действительности, предприятие продолжает поставки российским заказчикам, сообщили источники ТАСС и «Интерфакса».
Рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways впервые за четыре года вылетел из Тбилиси в Москву.
Для «Нетологии», как и других сервисов онлайн-образования, 2022 год оказался хуже, чем мог бы быть, но не супер-драматичным, рассказала в интервью РБК глава компании Марианна Снигирева. Сильно пострадало лишь направление b2b: раньше компании заказывали индивидуальные программы обучения за несколько миллионов рублей, но в 2022-м на таких расходах экономили.
Правительство России выделит министерству транспорта около 2,3 млрд рублей для субсидирования деятельности «Автодора» в 2023 году.
Новости предыдущего дня, 19 мая — здесь.
Арарат остаётся 🤘🏻
И грузины к нам летят. Шашлыки с коньячком!
Как будто он кому-то нужен кроме России
вроде бы же не коньяк теперь, а бренди у них?
В России лицензия на производство крепкого алкоголя 11 млн в год.
В результате у винодельни не могут остатки ненужного сырья перегнать на коньяк или чачу. Такие гении рулят страной.
Хотя что, до 2016 что бы производить вин или сидр нужно было покупать лицензию за 11 млн в год, в результате все виноделие было уничтожено
Ничего страшного ! Есть Абхазия и Крым, там хорошие вина
В Абхазии нет виноградников, там влажный климат.
Как нет виноградников в Сочи.
Как раз после Крыма 2014 снизили цену лицензии до 600 тыс на производство вина испугавшись недовольства в Крыму, после чего начался рост виноделен в России
А когда в России коньяк делали? Ну кроме Крыма и Дагестана.
Крым и Дагестан не Россия? В Краснодарском крае Фанагория делает
Россия они конечно. Краснодар тоже не пример. Просто к тому вопрос задал, что не коньячная Россия страна. В силу климата.
В России есть винодельня Denisov Winery в Самарской области, делающая очень хорошие игристые вина.
А уж на юге вообще никаких проблем с климатом нет
это не настоящие весь материал привозной
АвтоВАЗ 2 — Скрытая угроза.
"но не супер-драматичным"
И очень жаль.
За японскую строй технику обидно, хорошая
Импортозаместим, товарищъ строоитель! вот новый москвич имопртозаместили и на его колесной базе всю технику и импортозаместим.
"строительные и инженерные услуги", не технику