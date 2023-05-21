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Деньги
Таня Боброва

День 452: в Госдуме обсудят запрет проезда фур из Польши по территории России, эксперты рассказали о курсе рубля в июне Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Silas Stein / dpa/ picture-alliance / ТАСС

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20-21 мая: доллар — 79,90 рубля, евро — 86,27 рубля.

Курсы на Мосбирже на закрытии 19 мая мск: доллар — 80 рублей, евро — 86,50 рубля.

Курсы на Forex на 19 мая 19:06 мск: доллар — 80,23 рубля, евро — 86,80 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,50 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть запрет проезда польских фур по территории России. По его словам, Совет Думы рассмотрит этот вопрос 22 мая.

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Страны G7 договорились усилить санкции против России, чтобы «эффект от них был определённым», и страна не могла «уклоняться» от ограничений, цитирует «Прайм» премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

Контекст

На курс доллара будут влиять экспортёры и цены на нефть, угроза санкций и дивиденды. При этом эффект от сделок по продаже бизнеса иностранцами сохранится, но в меньшем объёме. Что будет с курсом в июне — обзор «РБК Инвестиции».

Новости предыдущего дня, 20 мая — здесь.

#новость

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8 комментариев
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 Беженцы с TJ

Так Польша же вроде вымирает от уранового облака из Украины как Патрушев обьяснил, какие их фуры?

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Николай Верегин

Или от холода все вымерли зимой.

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Голландский Штурвал

Я уже хочу посмотреть на яростные возгласы возмущённых пшеков))

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Николай Верегин

Уже как-то раз американцев в космос отправили на батутах, и продовольственное эмбарго вводили против ряда европейских стран.

С тех пор в России выросли цены на продукты и космонавтика отстала от американской раз в 20.

Не так страшны санкции, как контр-санкции=)

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Евгений Широков

Эксперты в своем репертуаре. Прогноз дают походу как астрологи. Не учитывают опыт предыдущий. Так-то продажа Макдональдс обошлась дороже, учитывая убытки говноточки.

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Сидор

Там ВС РФ утвердил все изменения в законах касающихся военного призыва и прохождения службы.
Так что все готово.

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Евгений Широков

Ссылочку дайте почитать пожалуйста. Ознакомиться охота.

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Сидор

https://zakon.ru/discussion/2023/05/18/verhovnyj_sud_opredelilsya_s_voennoj_sluzhboj__plenum_prinyal_postanovlenie_o_prestupleniyah_protiv_

Верховный суд определился с военной службой…
Сегодня Пленум Верховного суда принял постановление о преступлениях против военной службы (гл. 33…
zakon.ru
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