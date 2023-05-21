День 452: в Госдуме обсудят запрет проезда фур из Польши по территории России, эксперты рассказали о курсе рубля в июне Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 20-21 мая: доллар — 79,90 рубля, евро — 86,27 рубля.
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Какие есть проблемы и трудности
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть запрет проезда польских фур по территории России. По его словам, Совет Думы рассмотрит этот вопрос 22 мая.
Страны G7 договорились усилить санкции против России, чтобы «эффект от них был определённым», и страна не могла «уклоняться» от ограничений, цитирует «Прайм» премьер-министра Японии Фумио Кисиду.
Контекст
На курс доллара будут влиять экспортёры и цены на нефть, угроза санкций и дивиденды. При этом эффект от сделок по продаже бизнеса иностранцами сохранится, но в меньшем объёме. Что будет с курсом в июне — обзор «РБК Инвестиции».
Новости предыдущего дня, 20 мая — здесь.
Так Польша же вроде вымирает от уранового облака из Украины как Патрушев обьяснил, какие их фуры?
Или от холода все вымерли зимой.
Я уже хочу посмотреть на яростные возгласы возмущённых пшеков))
Уже как-то раз американцев в космос отправили на батутах, и продовольственное эмбарго вводили против ряда европейских стран.
С тех пор в России выросли цены на продукты и космонавтика отстала от американской раз в 20.
Не так страшны санкции, как контр-санкции=)
Эксперты в своем репертуаре. Прогноз дают походу как астрологи. Не учитывают опыт предыдущий. Так-то продажа Макдональдс обошлась дороже, учитывая убытки говноточки.
Там ВС РФ утвердил все изменения в законах касающихся военного призыва и прохождения службы.
Так что все готово.
Ссылочку дайте почитать пожалуйста. Ознакомиться охота.
https://zakon.ru/discussion/2023/05/18/verhovnyj_sud_opredelilsya_s_voennoj_sluzhboj__plenum_prinyal_postanovlenie_o_prestupleniyah_protiv_