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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20-21 мая: доллар — 79,90 рубля, евро — 86,27 рубля.

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Курсы на Мосбирже на закрытии 19 мая мск: доллар — 80 рублей, евро — 86,50 рубля.

Курсы на Forex на 19 мая 19:06 мск: доллар — 80,23 рубля, евро — 86,80 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,50 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть запрет проезда польских фур по территории России. По его словам, Совет Думы рассмотрит этот вопрос 22 мая.

Страны G7 договорились усилить санкции против России, чтобы «эффект от них был определённым», и страна не могла «уклоняться» от ограничений, цитирует «Прайм» премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

Контекст

На курс доллара будут влиять экспортёры и цены на нефть, угроза санкций и дивиденды. При этом эффект от сделок по продаже бизнеса иностранцами сохранится, но в меньшем объёме. Что будет с курсом в июне — обзор «РБК Инвестиции».