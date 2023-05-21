Деньги
Таня Боброва

Путин согласовал сделку по продаже «Яндекса» трём российским миллиардерам и ВТБ — The Bell Статьи редакции

Это потенциальные участники консорциума, который должен выкупить контрольный пакет в компании после реструктуризации.

  • 17 мая 2023 года советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин обсудил с Владимиром Путиным судьбу компании, рассказали The Bell четыре близких к ней источника. На встрече якобы был и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а главной темой — список новых владельцев «Яндекса».
  • Как пишет издание, Кудрин показал президенту список из четырёх потенциальных акционеров «Яндекса»: это глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ.
  • Это потенциальные участники консорциума инвесторов, который должен выкупить контрольный пакет акций компании после реструктуризации. Об их заинтересованности The Bell писало в начале мая 2023 года. По данным Bloomberg, совет директоров Yandex N.V. может обсудить заявки на неделе с 22 мая.
  • Путин предложение Кудрина по составу участников будущего консорциума согласовал, говорят два собеседника The Bell, знакомые с итогами встречи. Какая доля в «Яндексе» достанется каждому из инвесторов, пока неизвестно.
  • По словам двух источников, вероятно, контрольный пакет будет примерно поровну поделен между участниками консорциума. Но стороны якобы обсуждали и вариант, при котором один из участников получит большую долю, чем другие. Трое собеседников, знакомых с деталями переговоров, отмечают при этом, что список покупателей — не финальный.
  • Представители «Яндекса» и Мордашова отказались от комментариев. В «Интерросе» сообщили, что не располагают такой информацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ВТБ и «Лукойл» не ответили на запросы.
  • В ноябре 2022 года Yandex N.V. объявила, что планирует выделить основную часть бизнеса в отдельную группу под контролем менеджмента «Яндекса». Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить название.
  • В марте 2023-го источники РБК рассказали, что речь идёт о выделении российского бизнеса в отдельное юрлицо и привлечении инвесторов в его капитал. Ещё одним этапом реструктуризации может стать продажа 51% российского «Яндекса» инвесторам.
  • Как пишет The Bell, условия сделки должен изучить совет директоров Yandex N.V., после чего — рекомендовать её акционерам. Если они согласятся, нидерландская компания учредит в России «дочку», которой передадут все российские и несколько зарубежных проектов «Яндекса».
  • Затем Yandex N.V. продаст контрольный пакет в этой компании консорциуму российских инвесторов, а взамен получит деньги и лицензии на некоторые технологии для развития за рубежом. Реструктуризацию могут завершить к осени 2023 года, пишет издание.
  • Источник Forbes говорил в мае, что потенциальные инвесторы покупают только экономическую долю в компании, а «голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента “Яндекса” в лице специально созданного фонда».

#новость #яндекс

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46 комментариев
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 Иван Саблин

VK успешно развалили, убыточный VK спасают из фонда национального благосостояния.
Теперь Яндекс бездари олигархи разваливают ничего не создавшие.
После продажи эти деньги уйдут за бугор и на эти деньги будут создавать новые стартапы в которые будут переманивать людей из Яндекса.
Путин все разваливает к чему прикасается

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Сергей Лукьянчиков

Да все ништяк, завязывай ныть. Прорвемся

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Аккаунт отморожен

куда вы там прорываетесь, в каменный век или к кормушке?

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Денис

Собачка говорит: гав-гав

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Иван Помидоров

Намордник-то надень.

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Ildarkin Ildarkin

Так и есть, есть созидатели, а есть бандиты. К сожалению, к власти снова пришли вторые. Не первый раз такое в нашей истории, и каждый раз после себя оставляют разруху, нищету и гражданскую войну. Эти закономерно после себя тоже ничего не оставят, всё сравняют с землей, что имеет ценность, следующему поколению снова придется страну с нуля отстраивать.

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Domorost

Простите, вы тут такими ярлыками кидаетесь..а на чьи денежки ранее яндекс существовал - знаете? Если нет - погуглите.

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Даниил Слесарчук

“Путин все разваливает к чему прикасается”

Так это же хорошо. Я только аплодирую.

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bastardos_no_pasaran

Произошёл отрицательный развал РФ

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Init Ds

Яндекс не жалко . Их никто не заставлял ставить опыты над людьми и помыкать жизнью общества

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Аглалия Фурс

Жалко людей, которым деваться некуда из Яндекса. А так да

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Джон Еребович

А такие есть?

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Аглалия Фурс

Ну а как же. Коммерция, владельцы сайтов. А также население, привычно гуглящее, что угодно и получающее исключительно фильтрованную выдачу из пяти монополистов с собой во главе.

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Ware Wow

Можно подумать у них был выбор.

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Vladimir Ivanov

R.I.P.

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Иван Саблин

За развал Яндекса со временем прилет этим олигархам.
Это не какая-то шарашка, а гордость России была

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умный человек

Эту гордость России поливают говном постоянно. Но как только зашла речь о том, что она окажется в руках у олигархов – это стало гордостью России

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Vladimir Ivanov

А кого не поливают? Но будем честны, что было то было и хоть они мне и не нравились, но всё же это была реально ИТ компания мирового уровня.

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Den

Ну так и гугл поливают помоями) И Apple и прочие) Что не мешает с другой стороны быть им великими компаниями

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Иван Саблин

Всегда была, кто поливает не от большого ума

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Domorost

Люди все еще помнят тот старый яндекс.. То, что терять уже нечего - это никак не бьется с их пониманием, увы.( Жадность - плохо

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Xi

Это мерзкая и крайне лицемерная компания ;)

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Иван Саблин

Да ты что

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Domorost

Да, он прав. Сейчас яндекс именно таков. Ранее был приличной компаний о которой вы и пишите.
Увы, жадность сгубила.

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sdhgshehrh

Сгорел сарай - гори и хата

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Павел Шкутко

У меня на сайте Яндекс это уже меньше 30% трафика, а без ботов и того меньше. После смерти Сегаловича технически это никчемная компания, которой вольют новую жизнь в итоге наделав гадостей Гуглу.

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Xi

Кстати, да. Они постоянно рассказывают про свои охуенные алгоритмы, которые все видят, но именно под Яндекс все больше и больше ботов крутят. А их алгоритмы это по сути толокеры😁

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Алекс Ввв

А откуда остальной трафик?? Гугл тоже не гонит нифига. Да и ищет гугл щас реально хуже яндекса российские ресурсы

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Михаил Толстых
ВТБ

Помянем

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Вадим Д.

Ну вот и всё, распилен ты теперь.

Кто-нибудь вообще задумался, тот самый пу, который весь "против" олигархии, отда Яндекс олигархам.

О-хо-хо, что за херня творится каждый день...

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Ware Wow

так олигархов уже и нет.

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Слегка Придурковатый

"Кудрин показал президенту список из четырёх потенциальных акционеров «Яндекса»"

На самом деле их было пять, но я сразу отказался.

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Турал Джафаров

Это означает что Яндекс активно будет развиваться на рынке СНГ, особенно в Азербайджане

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Domorost

https://vc.ru/services/684780-poisk-kotoryy-zabolel При таком вот подходе пользоваться поиском монополиста смысла не было. Дальше либо сделают лучше - либо развалится. Но что он есть в таком виде как сейчас, что его нету - одна фигня, заигрались они во вседозволенность. Не удивлюсь, если порицаемоем многими новое руководство, посмотрев на все это, сможет сделать лучше.
Просто даже далеким от всего этого дела людям очевидно, что на поиске у нас настоящий беспредел царит. Такое долго не может существовать.

Поиск, который заболел — Сервисы на vc.ru
Я часто и много критикую Яндекс. Наверное я его очень не люблю? Отнюдь. Я, как и многие тут…
vc.ru
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Artem 69

ну наконец-то

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Ребят вы издеваетесь?

У Патанина руки помнят, как присваивать за бесценок. Будучи еще чиновником придумал залоговые аукционы.

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Мдидслсл Шишпшпшпщ

А доля Вовы какая в этой сделке? :)

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При себе ничего нет

Захочет всё заберёт

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Саша G

All

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Аглалия Фурс

Это тот ВТБ, у которого как год назад все на сайте сломалось, так до сих пор и криво работает? На сайте, подчеркну, именно на сайте

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Den

А что именно там криво работает? Не пользуюсь, просто интересно что год не могут починить?

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Амбассадор Черноголовки

Помянем

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Кирилл Андреевич Хмельницкий

Как там дела у сверхлиберальных разработчиков? Будут говорить, что их компания вне политики? Из Сербии вроде не страшно же

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Энтони Лавджой

Классика.

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debil
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Светлана

Ну делят сферы влияния. Кто то крупный сваливает из России. Скорее всего американцев меняют на Китай.

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