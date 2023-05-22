День 453: ЕС не будет переподключать «Россельхозбанк» к SWIFT, срок ремонта по ОСАГО предлагают увеличить до 45 дней Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20-22 мая: доллар — 79,90 рубля, евро — 86,27 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,54 рубля.
Какие есть проблемы и трудности
Евросоюз не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Переподключение банка к SWIFT — требование России в рамках зерновой сделки. По данным «РИА Новости», варианты ещё изучаются, среди них — использование турецкого банка как посредника.
Кто и как адаптируется
За последние 12 месяцев около 10% компаний, которые разрабатывают и производят телеком-оборудование, вычислительную технику, промышленную и другую электронику на контрактных производствах в России или имели собственные сборочные линии, перенесли производство в другие страны, рассказал «Коммерсанту» исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
Бананы могут стать социально значимым продуктом для россиян. Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова, узнали «Известия». Роспотребнадзор сообщил изданию, что у него находится такое предложение на рассмотрении.
Росавиация предложила утвердить перечень обязательного оборудования, которым будут оснащаться российские беспилотники. Среди них — оснастить беспилотники чёрными ящиками, системами индивидуального жизнеобеспечения и спасения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ведомства в адрес Минпромторга, которое есть в распоряжении издания. Представитель Минпромторга его подлинность подтвердил.
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней.
Контекст
Стоимость перевозки контейнеров из Китая в РФ как морем, так и по железной дороге упала с начала 2023 года на 30-35%, отмечают опрошенные «Ъ» участники рынка.
Издательства увеличивают цены на бумажные книги. В «Росмэне» с 1 апреля они выросли на 6-8%, у «Рипол классик» с начала года повысил цены на бестселлеры на порядка 3%. Издательская группа «Эксмо-АСТ» в первом квартале 2023-го не проводила повышение цен на книги.
Новости предыдущего дня, 21 мая — здесь.
Других забот нет, всё преодолели.
Ведь издревле известно: дай россиянам бананы и всё забудется.
Смотрел блогера, который рассказывает про торговые сети, вот он говорил, что бананы один из самых покупаемых товаров, потому что дешёвые и питательные фрукты. А на социально значимые продукты надбавка строго регламентирована. В общем очередная попытка делать вид, что ничего не происходит.
Вы считаете что после поставки на учёт они подешевееют - я то знаю по чем они в порту стоят.
15₽/кг
*Тихон Смирнов
Хз че там питательного. Это в каком же они виде выезжают из Эквадора, чтобы до Мск доехать?
калорийность выше, чем у картохи
reject humanity, return to monke
Беспилотниками хотят спасать или доставлять средства спасения? Хорошо, особенно в сложных ситуациях.
Только вот они без пилота как бы и что будет делать спасаемый без сознания или в ещё в тысяче ситуаций, когда не сможет воспользоваться этой помощью?
Или всё просто и у кого-то есть «нужные заводики»?
* Стоимость перевозки контейнеров из Китая в РФ упала с начала 2023 года на 30-35%, отмечают участники рынка.
Что с оптовыми и розничными ценами? Что говорят покупатели?
Покупателей всё устраивает, доложил первый канал, опираясь на данные вциом!
БАЗА
Вам не надоело из поста в пост кривляться?
Скоро книги не просто за большие деньги будут продавать, но ещё и в обмен на 4 тонны макулатуры строго определённого формата и 5 лет в очереди отстоять.
Ну а там не за горами время, когда обмывать будут не только новый москвич, но и томик народных сказок.
Ну вообще-то, как говорят не стоит судить о книге по облож... нет, неудачный пример(((
В общем, ценность книги не в золотом переплёте, а в мыслях и знаниях, накопленных человечеством и выраженном через художественные образы. Звиняйте, 21 век. гарри_поттер1.txt или и.кант_все_тома.pdf ничуть не хуже их лучшей печати. На крайний случай и распечатать можно...
а то вдруг даже компьютеру плохо станет от всего этого...
Свой свифт создать не выгодно? Что за зависимость от иносранцев?
Создали, работает вовсю.
Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — это альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям. СПФС гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами. Подключение кредитных организаций и их клиентов — юридических лиц к СПФС происходит по мере их технической готовности и установления договорных отношений с Банком России.
а уж как в былые времена сроки-то соблюдались, а ужо теперь. Это при том что сроки поставок запчастей выросли на месяцы.
Тема про бананы и их значимость - уровень, на котором решается такой жизненно важный вопрос… Почти как Хрущев и кукуруза 🌽
С беспилотниками ситуация конечно удивительная. Резко в городах мелкие заводы по их производству появились и берут туда всех подряд. Меня пять раз мучали с предложением к ним пойти, а я даже отвёртку не знаю как держать и образование у меня от технического далеко.
Остаётся только отменить сделку. И сказать, что продаём только за наличные, а на границе арестовать деньги, потому что больше 10 000 нельзя. В итоге зерно останется у нас и мы бесплатно доставим его в страны Африки.
найс беспилотники пиарят.
уже темщики по рефу техники с амазоне и ебея подтянулись. рефнутые на дропов коптеры сливают вагнеру