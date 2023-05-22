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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20-22 мая: доллар — 79,90 рубля, евро — 86,27 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:01 мск: доллар — 79,98 рублей, евро — 86,61 рубля.

Курсы на Forex на 08:14 мск: доллар — 80,003 рубля, евро — 86,64 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80,54 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Евросоюз не намерен подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Переподключение банка к SWIFT — требование России в рамках зерновой сделки. По данным «РИА Новости», варианты ещё изучаются, среди них — использование турецкого банка как посредника.

Кто и как адаптируется

За последние 12 месяцев около 10% компаний, которые разрабатывают и производят телеком-оборудование, вычислительную технику, промышленную и другую электронику на контрактных производствах в России или имели собственные сборочные линии, перенесли производство в другие страны, рассказал «Коммерсанту» исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Бананы могут стать социально значимым продуктом для россиян. Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова, узнали «Известия». Роспотребнадзор сообщил изданию, что у него находится такое предложение на рассмотрении.

Росавиация предложила утвердить перечень обязательного оборудования, которым будут оснащаться российские беспилотники. Среди них — оснастить беспилотники чёрными ящиками, системами индивидуального жизнеобеспечения и спасения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ведомства в адрес Минпромторга, которое есть в распоряжении издания. Представитель Минпромторга его подлинность подтвердил.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней.

Контекст

Стоимость перевозки контейнеров из Китая в РФ как морем, так и по железной дороге упала с начала 2023 года на 30-35%, отмечают опрошенные «Ъ» участники рынка.

Издательства увеличивают цены на бумажные книги. В «Росмэне» с 1 апреля они выросли на 6-8%, у «Рипол классик» с начала года повысил цены на бестселлеры на порядка 3%. Издательская группа «Эксмо-АСТ» в первом квартале 2023-го не проводила повышение цен на книги.