ИИ-стартап Anthropic, основанный выходцами из OpenAI, закрыл инвестраунд на $450 млн Статьи редакции
Среди инвесторов — фонд Spark Capital, Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures, Zoom Ventures и другие.
- Деньги вложат в дальнейшее развитие «безопасных и прикладных» ИИ-решений — в том числе «умного» помощника Claude, рассказала компания. Теперь Anthropic — это второй ИИ-стартап по объёму вложенных денег, пишет TechCrunch: по подсчётам издания, в сумме его раунды составили $1,45 млрд, а на первом месте OpenAI c $11,3 млрд.
- В марте 2023 года The Information со ссылкой на анонимные источники сообщало, что стартап привлёк $300 млн от Spark Capital. В блоге проекта новостей об этом не было. Если учесть, что вместе с тем мартовским вливанием платформа Crunchbase оценивала инвестиции в $1,3 млрд, $300 млн от Spark Capital — это, судя по всему, часть упомянутого выше закрытого раунда.
- По итогам раунда в совет директоров Anthropic вошла Ясмин Разави — генеральный партнёр Spark Capital. Он также последовал за кадровыми изменениями в самом Spark Capital: незадолго до этого фонд нанял в качестве венчурного партнёра бывшего главу продуктового отдела OpenAI Фрейзера Келтона.
- По подсчётам Axios, оценка стартапа составляет свыше $4 млрд, но сам он отказался её комментировать. Так его оценивали и в марте 2023-го, когда появились слухи об инвестициях от Spark Capital.
- Anthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Стартап разработал чат-бота Claude, который с января 2023 года находится в закрытом тестировании. Новые инвестиции помогут ускорить его публичный запуск. В феврале 2023 года Google уже вложила в проект $300-400 млн.
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Просто — ого!
Приходи, ИИ, тут тебя заждались (-:
Вот что их Клод думает по этому поводу:Claude APP 5:32 PM
Вот суммаризированная новость в 20 слов:
ИИ-стартап Anthropic привлек $450 млн от инвесторов, включая Google. Деньги пойдут на развитие “безопасного” помощника Claude и других решений. Теперь в Anthropic вложено $1,45 млрд.
Чат-бот (будущий помощник): Привет! Я Claude, чат-бот от Anthropic.
Мы только что привлекли $450 млн финансирования от ведущих инвесторов, чтобы продолжить разработку полезных, безопасных и честных систем ИИ. Я надеюсь, скоро получу возможность помогать многим людям!
Но это с обрезанной галлюцинацией в конце (ответил еще несколько раз как будущий помощник)
Если без попытки подгрузить что-то из ссылок, получше работает)Claude APP 5:37 PM
Вот суммаризированная новость в 20 слов:
Основатели OpenAI вывели ИИ-стартап Anthropic. Привлекли $450 млн от Google, Spark Capital и других.
Вложат в развитие chatbot Claude и "безопасных" ИИ-решений. Теперь у Anthropic $1,45 млрд.